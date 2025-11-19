Quién es Aldana Masset, la argentina que es una de las grandes favoritas para consagrarse Miss Universo 2025

Aldana Masset, la modelo que representa a la Argentina en el concurso de Miss Universo 2025 en Tailandia, es oriunda de la localidad de Valle María, en la provincia de Entre Ríos, y había participado anteriormente de Miss Universo Argentina en 2019.

Masset se convirtió en la primera entrerriana en imponerse como Miss Universo Argentina en los últimos 70 años, ya que la última había sido Hilda Isabel Sarli Gorrindo, popularmente conocida como “la Coca” Sarli, en 1955.

El desfile de Aldana Masset en Miss Universo causó furor (Fuente: Instagram/@missuniverse)

Más allá de las pasarelas

La modelo, cantante y asesora de imagen, causó furor desde el día de la inauguración. Con tan solo 25 años se llevó la mirada de todos y en especial en las redes sociales, su imagen tuvo gran repercusión. Este miércoles desfiló en la prueba del traje de baño y su caminata por el escenario del Impact Arena de Pak Kret, cautivó a la audiencia y al jurado de la competencia.

Además de deslumbrar en la pasarela, desde hace varios años que Masset busca dedicarse de lleno a la música e incluso escribe sus propias canciones. En su canal de YouTube hay muchos videos en los que se muestra mientras canta y toca la guitarra covers de Sin Bandera, Camilo, J Balvin, Tini, entre otros. “Canto desde que tengo memoria. También soy modelo. Con eso empecé a los 13, cuando hice mi primera campaña”, contó en una entrevista.

Su experiencia como cantante de Agapornis

En 2022 se unió como vocalista a la banda de música tropical Agapornis, tras la renuncia de Melina Brizuela, quien era la cantante principal. De esta forma, Masset se sumó a las giras, los escenarios y la exposición que brindaba el grupo oriundo de La Plata. Estuvo al frente como vocalista hasta 2023, cuando Juliana Gallipoliti la reemplazó.​

“Fue un aprendizaje enorme. Me dio confianza y herramientas para enfrentar momentos de mucha presión”, recordó sobre su paso por la banda. Tras ponerse de novia con el futbolista argentino Fausto Vera -quien actualmente juega en el club Atlético Mineiro-, la joven se mudó junto a él a la ciudad de Belo Horizonte, en Brasil.

Activa en sus redes sociales, la modelo comparte con sus seguidores la intimidad de su lujoso estilo de vida. En su día a día le dedica tiempo al deporte, el cuidado personal y los viajes. Tal como se ve en su cuenta de Instagram, su trabajo como modelo le permitió conocer destinos como Dubái, Egipto e, incluso, Maldivas.

Durante la preparación para Miss Universo 2025, Aldana grabó un video donde, reveló por qué se veía una zona sin pelo en uno de los laterales de su cabeza. “Tengo alopecia, nací con esta condición. En esta zona no me crece pelo, y no me va a crecer nunca”, contó.

Aldana Masset se volvió furor en las redes sociales desde el inicio de la edición número 74 de Miss Universo (Fuente: Instagram/@aldanamasset)

La modelo admitió que durante mucho tiempo intentó ocultarlo y que esa condición le despertaba mucha inseguridad. Sin embargo, la cantante destacó que las “imperfecciones” son parte de la belleza. “Podría taparlo, pero esta soy yo, esto es parte de mí”, explicó. El video se viralizó y se llenó de mensajes de apoyo, sobre todo de adolescentes y jóvenes que se sintieron identificadas con sus inseguridades.

Una de las favoritas del certamen

Aldana Masset, coronada como Miss Universo Argentina 2025 (Instagram/@Aldana Masset)

Durante las últimas horas, Masset deslumbró con su carisma y su presencia escénica en la pasada en vestido de gala.

Desde su llegada a Tailandia, la modelo argentina se posicionó entre las participantes más comentadas por la audiencia mundial del certamen. Su historia personal, la manera en que expuso su alopecia y el carisma con que se presentó en cada desfile la perfilaron como una de las posibles finalistas. La recta final de la competencia tendrá lugar el 21 de noviembre con transmisión internacional desde Pak Kret, provincia de Nonthaburi, en Tailandia.