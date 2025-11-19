Así fue la pasada de la argentina Aldana Masset en Miss Universo 2025 que causó furor en las redes

Aldana Masset, la modelo que representa a la Argentina en el concurso de Miss Universo 2025 en Tailandia, causó furor desde el día de la inauguración. Con tan solo 25 años se llevó la mirada de todos y en especial en las redes sociales, su imagen tuvo gran repercusión. Este miércoles desfiló en la prueba del traje de baño y su caminata por el escenario del Impact Arena de Pak Kret, dejó a todos mudos.

La oriunda de Entre Ríos compartió en su cuenta Instagram el clip donde se la vio caminar frente al jurado con un bikini en tonalidad verde que causó el aplauso del resto del público espectador. “Confianza, energía y momentos inolvidables de pasarela están tomando el escenario”, escribieron desde el perfil de Miss Universo, a la vez que utilizaron la imagen de Masset como portada del posteo.

Tras su pasaje en traje de baño, le llovieron los elogios a Aldana Masset (Fuente: Instagram/@aldanamasset)

“Ella salió y demostró qué es ser Argentina”; “Lo reúne todo. Humildad, dulzura, belleza. Cuanto orgullo tiene de representar nuestro país, se le nota” y “Orgulloso de vos y toda argentina”, fueron algunos de los comentarios por parte de sus seguidores.

Masset revolucionó la Argentina desde el inicio del certamen internacional, cuando hizo una bajada triunfal desde las escalinatas y posó junto a sus colegas.

Aldana Masset se volvió furor en las redes sociales desde el inicio de la edición número 74 de Miss Universo (Fuente: Instagram/@aldanamasset)

La entrerriana llevó con honra su identidad albiceleste y en una de las presentaciones posó con un traje de carnaval, con plumas anaranjadas y las réplicas de una guitarra criolla y un violín en su espalda. En una corta entrevista con Telemundo se animó a cantar un pedacito de “A Don Ata”, la canción de Soledad y Natalia Pastorutti.

Aldana Masset canta A Don Ata con el traje tradicional

En la muestra preliminar, Masset lució un vestido turquesa con cola y brillos que conformaron diferentes patrones por todo su cuerpo. Atuendo que también le valió de elogios.

Cabe remarcar que el concurso de Miss Universo, en su edición 74, tendrá su final el 21 de noviembre y para que Aldana Masset llegue a la final debe recolectar más de 100 mil votos.

El look preliminar que usó Aldana Masset en Miss Universo

Para ello necesitás descargar la aplicación en tu celular de Miss Universe. Luego registrate con tu nombre para participar. Visualizá en el borde inferior la palabra “VOTE” y apretá allí. Elegí la opción People’s Choice y buscá “Argentina - Aldana Masset”.

¿Quién es Aldana Masset?

Aldana Masset tiene 25 años y desde muy pequeña quiso dedicarse al mundo artístico. Además de modelo, es cantante y asesora de imagen. En 2019 participó de Miss Universo Argentina y ahora tuvo su revancha a nivel internacional.

Desde hace varios años que Masset busca dedicarse de lleno a la música, y recientemente comenzó a escribir sus propias canciones. En su canal de YouTube hay muchos videos en los que se muestra mientras canta y toca la guitarra covers de Sin Bandera, Camilo, J Balvin, Tini, entre otros. “Canto desde que tengo memoria. También soy modelo. Con eso empecé a los 13, cuando hice mi primera campaña”, contó en una entrevista.

Aldana Masset fue vocalista de Agapornis entre 2022 y 2023 Fotos/Instagram: @agapornisagp

En 2022 se unió como vocalista a la banda de música tropical Agapornis, tras la renuncia de Melina Brizuela, quien era la cantante principal. De esta forma, Masset se sumó a las giras, los escenarios y la exposición que brindaba el grupo de La Plata. Estuvo al frente como vocalista hasta 2023, cuando Juliana Gallipoliti la reemplazó.​

En la actualidad está muy presente en sus redes sociales, donde a diario se muestra orgullosa de llevar la bandera argentina consigo. En cada lugar hace referencia a sus raíces y en particular a su provincia. Ahora, espera ser la próxima Miss Universo en esta edición número 74.