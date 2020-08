La tristeza de Lali Espósito por no poder conocer a su sobrino: "Me duele el alma" Crédito: Instagram

Instalada en Europa desde hace más de dos meses, Lali Espósito tiene una gran deuda pendiente en la Argentina: conocer a su pequeño sobrino, Beltrán. El bebé, hijo de su hermano Patricio, nació en plena pandemia, razón por la cual la artista aún no pudo verlo en persona, algo que lamentó a la hora de saludarlo por el día del niño.

"Feliz primer Día del Niño. Aún no pude tenerte en brazos y me duele el alma. Y te amo tan infinito ya, Beltrán", escribió al publicar una foto del pequeño. El bebé nació el 25 de mayo, cinco días antes de que su tía viajara a Europa para continuar con las grabaciones de Sky Rojo, una serie que se podrá ver en Netflix.

Además de Bletrán, Lali tiene otro sobrino: Santino, de 8 años, hijo de su hermana Ana Laura. Babosa, la actriz también publicó un saludo para él. "Mi niño favorito del mundo. Te amo, Santu".

A pesar de estar disfrutando a pleno de su gran presente laboral, Lali extraña a su gente, que debido a la pandemia no puede viajar a visitarla a España. Hace unos días la artista publicó un dulce mensaje para su novio, Santiago Mocorrea, en donde además de desearle feliz cumpleaños y expresar cuánto lo ama, contó que tiene muchas ganas de verlo.

"Feliz cumpleaños mi amor, ¡quiero que seas tan feliz!", escribió en una de las muchas fotos que publicó en Instagram: "¡Te extraño tanto!", agregó en otra.

Espósito, que pasó los primeros meses de cuarentena en la Argentina, regresó a Madrid a finales de mayo para continuar con sus compromisos laborales. "Volé en un vuelo de repatriados, hubo que sacar un montón de permisos. Fue un vuelo rarísimo, estaba todo el mundo hipocondríaco, lo que es lógico. Es un virus que no sabemos cómo actúa", contó en una charla con Marley en Por el mundo en casa. "Yo me mantuve tranca, fue un vuelo de doce horas, pero tenía ganas de toser y todos miraban con odio, pero llegué, estoy sana, me tuve que hacer las pruebas, no tuve ni tengo Covid-19".