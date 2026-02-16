De Lali a Wanda Nara: quiénes estuvieron en la casita de Bad Bunny ayer, domingo 15 de febrero

Bad Bunny dio su último recital en el Estadio River Plate ayer, domingo 15 de febrero, en la antesala del primer feriado de Carnaval. En la famosa casita, que imita un tipo de vivienda tradicional de Puerto Rico, estuvieron varios famosos argentinos, tal como en las fechas anteriores.

En el contexto de la gira Debí tirar más fotos Wolrd Tour, Bad Bunny volvió a ser furor después de ganar el Grammy por el Disco del Año con Debí tirar más fotos y de dar el recital de medio tiempo del Super Bowl, donde llevó adelante un show con una escenografía muy particular que estuvo diseñada para funcionar como una celebración latina a modo de crítica a la política que está llevando adelante el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) del presidente Donald Trump. Allí, se presentó con otros artistas, como Lady Gaga, Karol G, Pedro Pascal y Ricky Martin.

De Pinar de Rocha al Super Bowl: el recorrido de Bad Bunny por el conurbano bonaerense

De Lali a Wanda Nara: quiénes estuvieron en la casita de Bad Bunny ayer

Justo después de pasar por uno de los eventos más importantes del deporte estadounidense, en el que el recital de medio tiempo es un clásico del ambiente comercial de la música, Bad Bunny aterrizó en Buenos Aires. Se hospedó en el barrio porteño de Recoleta y vivió una vida relativamente aislada hasta sus tres shows sold out en River Plate.

El 13, 14 y 15 de febrero el portorriqueño hizo bailar a los 85.000 espectadores que entran en el estadio rojo y blanco. Su show, además de traer clásicos del autor, como “Tití Me Preguntó”, “Safaera” y “Yo Perreo Sola” conviven con novedades como “Baile inolvidable”, “Nuevayol” y “La mudanza”.

Una de las atracciones más grandes de su recital es el escenario secundario, inspirado en una casa tradicional puertorriqueña humilde de barrio: la casita. ​Funciona como un espacio íntimo donde el artista interpreta canciones en versiones acústicas o relajadas, acompañado de invitados especiales, contrastando con la producción masiva del show principal.

Los famosos en la casita de Bad Bunny - Gentileza de @tumusicahoy

Esta representa las raíces puertorriqueñas, nostalgia caribeña y la idea de “hogar” como punto de fiesta comunitaria, con colores como rosa y amarillo. En el Debí tirar más fotos World Tour, se integró como “isla flotante”, lo que busca simbolizar un refugio en medio de la fama.

En su último show de la Argentina, el portorriqueño subió al escenario a distintos famosos. Estuvieron:

Tiago PZK

Luck Ra

Lali Espósito

Nicki Nicole

Wanda Nara

Yami Safdie

El público, al ver a los famosos locales, estalló en aplausos y gritos para celebrar la atracción, además de grabaciones para las redes sociales. Cada famoso tenía un vaso rojo y estuvieron al lado del portorriqueño bailando y cantando sus canciones.

Wanda Nara, presente en River

Wanda Nara subió una historia de Instagram en donde se ve al grupo todos juntos. También Nicki Nicole lo hizo y arrobó a su amiga Lali, dejando un mensaje sobre alguna bebida de más que tomó.

Quiénes estuvieron en la casita de Bad Bunny

En las fechas anteriores aparecieron en la casita distintos famosos, como Tini Stoessel, María Becerra, Bizarrap, La Joaqui, Cazzu, Duki, Neo Pistea, La Mosca, Callejero Fino.