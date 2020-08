La cantante felicitó a su novio, Santiago Mocorrea, por su cumpleaños con un romántico mensaje Crédito: Instagram: @lalioficial

Lali Espósito felicitó a su novio, Santiago Mocorrea, por su cumpleaños, con un romántico mensaje. La cantante está en Madrid, España, grabando su participación en la serie Sky Rojo-producida por Netflix- y a pesar de la distancia, usó sus redes sociales para expresar todo el amor que siente por su pareja, con quien ya lleva más de 3 años de noviazgo.

A través de su cuenta de Instagram la artista publicó varios videos y fotos de algunos divertidos momentos que vivió con su novio antes de irse a Europa para las grabaciones, y le escribió tiernas palabras al productor musical.

"Feliz cumpleaños mi amor, ¡quiero que seas tan feliz!", expresó junto a varios emojis de corazones, y después agregó: "¡Te extraño tanto!". Recordemos que la pareja se conoció hace más de seis años en un recital de Ricky Martin, pero fue recién tres años después que se dieron una oportunidad amorosa.

Los románticos mensajes de Lali Espósito para su novio, Santiago Mocorrea, en el día de su cumpleaños Crédito: Instagram Stories

En marzo del año pasado, la cantante confesó que el joven es su "amor absoluto", y que se imagina pasando el resto de su vida con él. "Creo que mientras uno está enamorado se te puede pasar la vida; yo me siento profundamente enamorada y él también, así que confío en que la vida la vamos a terminar juntos", confesó en diálogo con La Once Diez en aquel entonces.

El tiempo sigue pasando y la pareja se muestra más enamorada que nunca. Incluso a la distancia, Espósito le transmitió todo su amor y el deseo que tiene de volver a verlo cuanto antes. En este sentido, en enero último festejó su tercer aniversario junto a Mocorrea: "3 años juntos, ¡juntísimos! Aunque no sea lo tuyo esto de las redes quería compartir con la gente que me sigue mi agradecimiento a la vida por tenerte".