La tristeza y los recuerdos se apoderaron de la despedida del actor Alberto Martín, en el Cementerio de Boulogne
Adrián Suar, Marcelo De Bellis, Jorge “Carna” Crivelli, Sergio Gonal y Germán Krauss fueron algunos de sus amigos que estuvieron en la ceremonia
La información de la muerte del actor Alberto Martín la dio a conocer el productor Carlos Rottemberg en la tarde de este sábado. A los 81 años, el galán de tantos programas televisivos y comedias teatrales no pudo sobrellevar una larga y penosa enfermedad que se agravó hasta lo irreversible en los últimos días. Hoy, al mediodía se realizó la despedida a este querido actor en el Cementerio Privado de Boulogne, de la provincia de Buenos Aires, a la que concurrieron sus familiares, amigos y compañeros de trabajo entre los que estuvieron Adrián Suar, Marcelo De Bellis, Jorge “Carna” Crivelli, Sergio Gonal, Germán Krauss, Matías Santoianni y Sebastián Almada.
