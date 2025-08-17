LA NACION

La tristeza y los recuerdos se apoderaron de la despedida del actor Alberto Martín, en el Cementerio de Boulogne

Adrián Suar, Marcelo De Bellis, Jorge “Carna” Crivelli, Sergio Gonal y Germán Krauss fueron algunos de sus amigos que estuvieron en la ceremonia

Fanático de Racing, Alberto Martín llegó a conducir un programa en cable en el que analizaba los partidos con otros hinchas famosos. El féretro estuvo cubierto por una bandera del club y una foto en blanco y negro de quien fue uno de los protagonistas del programa Los hijos de López, de Hugo Moser
Fanático de Racing, Alberto Martín llegó a conducir un programa en cable en el que analizaba los partidos con otros hinchas famosos. El féretro estuvo cubierto por una bandera del club y una foto en blanco y negro de quien fue uno de los protagonistas del programa Los hijos de López, de Hugo Moser Gerardo Viercovich

La información de la muerte del actor Alberto Martín la dio a conocer el productor Carlos Rottemberg en la tarde de este sábado. A los 81 años, el galán de tantos programas televisivos y comedias teatrales no pudo sobrellevar una larga y penosa enfermedad que se agravó hasta lo irreversible en los últimos días. Hoy, al mediodía se realizó la despedida a este querido actor en el Cementerio Privado de Boulogne, de la provincia de Buenos Aires, a la que concurrieron sus familiares, amigos y compañeros de trabajo entre los que estuvieron Adrián Suar, Marcelo De Bellis, Jorge “Carna” Crivelli, Sergio Gonal, Germán Krauss, Matías Santoianni y Sebastián Almada.

El actor y productor Adrián Suar fue uno de los que se acercó a despedir al actor que inició sus estudios teatrales con la gran Hedy Crilla hasta llegar a la televisión en blanco y negro de la mano de Raúl RossiGerardo Viercovich
El actor y humorista Sergio Gonal también se trasladó al Cementerio de la provincia para darle el último adiós al intérprete a quien Alejandro Romay detectó a aquel joven muchacho pintón que Alberto Migré convocó para la telenovela Inconquistable Viviana Hortiguera, que se emitió en 1970Gerardo Viercovich
Marcelo De Bellis, presente hoy en la despedida, en las redes sociales dijo de su amigo: "Te amaré SIEMPRE, Alberto. Podría escribir un libro con anécdotas nuestras.. ;fui tu 'yerno' tantas veces en ficción..."Gerardo Viercovich
El humorista y actor Sebastián Almada fue otro de los amigos de Alberto Martín quien estuvo presente junto a familiares y otras figuras del espectáculo para el adiós del recordado actor del ciclo televisivo Me llaman GorriónGerardo Viercovich
Matías Santoiani había trabajo con Alberto Martín en la temporada de hace 4 años cuando hicieron La chica del sombrero rosa, junto a Mercedes Carreras, Zulma Faiad, Adriana Salgueiro y Kitty LocaneGerardo Viercovich
La tristeza se apoderó de la ceremonia de este mediodía para despedir a aquel galán de tantos programas televisivos quien, hasta último momento, fantaseó con la idea de hacer en teatro una nueva versión de La jaula de las locasGerardo Viercovich
El humorista y actor Jorge "Carna" Crivelli arriba al Cementerio Privado de Boulogne para el adiós a quien protagonizó varias comedias en las temporadas de verano de Mar del PlataGerardo Viercovich
En el plano personal, la muerte de Marta, la mujer con la que estuvo casado 47 años y le dio tres hijos (María Marta, Juan Manuel y Juan Martín); representó un momento troncal en la vida de este actor de enorme llegada popular que fue despido este mediodía entre familiares y amigos Gerardo Viercovich

