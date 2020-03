Lali Espósito habló sobre la convivencia con su novio, Santiago Mocorrea, durante la cuarentena Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 29 de marzo de 2020 • 01:52

Como todo en la vida, la convivencia tiene su lado bueno y su lado malo, sobre todo en época de cuarentena en donde uno no puede salir de su hogar. Invitada a PH: Podemos Hablar , Lali Espósito contó como se lleva con su novio, Santiago Mocorrea , durante estos días de encierro para prevenir el avance del coronavirus en el país.

"Yo estoy con mi novio. Estaba viviendo en España, en donde estaba trabajando desde hace cuatro meses y me iba a quedar todo el año. Cuando se cortó la situación laboral y ya se sabía que la cuarentena era lo que se venía para todos, me tomé un vuelo y me metí en mi casa, tomando todas las precauciones posibles", recordó la artista. "Sentir que podía hacer la cuarentena acá en Buenos Aires, en mi hogar, para mi era muy importante porque es una situación muy particular".

Lali contó que -por suerte- ella y Santiago se llevan bien. "No es fácil estar todo el tiempo conviviendo a sabiendas de que, si necesitás un poco de aire, no te podés ir. Por momentos se complica, pero si te llevás bien con tu pareja, como es mi caso, después es lindo", dijo con total sinceridad.

"Santi es buena onda y compartimos muchas cosas. Él trabaja mucho, así que durante el día está en una parte de la casa trabajando, y yo también estoy con mis cosas. Empecé a programar el próximo disco, así que me armé en casa un estudio casero para seguir en movimiento", adelantó sobre su futuro laboral, antes de volver al tema de la convivencia. "Hay pequeños momentos de cortocircuitos naturales, en donde hay que respirar un poquito y pasarlos, pero también hay momentos de conexión bonita".

La cantante también dijo que descubrió cosas nuevas sobre sí misma , y -entre risas- advirtió que no hay que guiarse por lo que se ve en las redes sociales, ya que no todo es verdad. "¡Dejemos de mentirle al mundo! Tengo amigos que veo que suben cosas a las redes haciéndose los deportistas y sé que es mentira. Yo no soy una fanática, hago poco en la semana, pero mando mucho mensaje privado diciendo: 'Dale, todos sabemos que eso es mentira, hiciste las cosas en cuatro minutos y abandonaste la cámara'. Pasa mucho, cuidado".

"No hay que presionarse, está bueno también frenar y descubrir cosas nuevas de nosotros mismos. El otro día me encontré pintando un mandala para trabajar la ansiedad. De pronto, gracias a esto, descubro una Lali que puede bajar un cambio, hacer otra cosa y no hablar de laburo todo el día. Concentrarme en algo pequeño que vale mucho en este momento es algo de la cuarentena que me copa".