Lali Espósito habló de los rumores de casamiento con Pedro Rosemblat y fue contundente

Mariana ‘Lali’ Espósito atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. El fin de semana dio dos shows en Vélez Sársfield, con localidades agotadas, y confirmó su quinto recital en dicho estadio para el 16 de diciembre. Pero, entre medio del furor, de su nueva canción “Payaso” y también de lo que sucede con su equipo en La Voz Argentina (Telefe) hay otro tema que genera interés: su vida sentimental. Está felizmente en pareja con Pedro Rosemblat, con quien se muestra muy feliz y enamorada. Incluso el conductor del streaming Gelatina estuvo en los recitales y cantó y saltó como un fan más. Recientemente, surgieron rumores de que podrían estar comprometidos y ahora la cantante habló por primera vez al respecto y reveló si planea o no pasar por el altar.

El lunes 8 de septiembre, Espósito estuvo en la avant premiere de Verano Trippin, película protagonizada por Miranda de la Serna y Zoe Hochbaum, dirigida por su amiga Morena Fernández Quinteros y en la cual hace una participación especial. Antes de entrar a la proyección habló con la prensa. “Me siento un poco mal, hoy me levante hecha c****, fue un fin de semana intenso, pero no podía faltar al estreno de mi mejor amiga”, dijo en diálogo con LAM (América TV).

Lali está felizmente en pareja con Rosemblat, pero aseguró que no tienen planes de casarse (Foto: Instagram @pedrorosemblat)

Durante la conversación fue consultada por los rumores de compromiso con Pedro Rosemblat que surgieron a fines de agosto, cuando visitó el atelier Iara Alta Costura y posó cerca de vestidos de novia. Pepe Ochoa le preguntó si tenían planes de casamiento y ella lo negó categóricamente. “¡Ni en pedo me caso! Un gastadero de dinero al pedo por una noche", sostuvo con la brutal honestidad que la caracteriza. “No, no. Amo ir a los casamientos de mis amigos que se casan, adoro. Yo estoy bárbara así y Pedro también”, afirmó.

La foto de Lali en el atelier Iara Alta Costura que despertó rumores de compromiso con Pedro Rosemblat (Foto: Instagram @altacosturaiara)

Aseguró que fue al atelier a probarse un vestuario para su show, no un vestido de novia. En cuanto a si proyecta pasar en algún momento por el altar con su novio, se limitó reflexionó: “Hoy no, nunca digo nunca a nada, pero hoy en día la verdad que casarme no es un deseo”.

Lali habló de la relación de Cande Vetrano y Andrés Gil tras el escándalo con Nico Vázquez y Gime Accardi

Durante las últimas semanas la separación de Nicolás Vázquez y Gimena Accardi dio mucho de que hablar, especialmente cuando ella reconoció que le fue infiel al actor. En ese contexto resonó el nombre de Andrés Gil, su coprotagonista en la obra En otras palabras, como posible tercero en discordia. Él, además de ser amigo de los actores, está en pareja con Candela Vetrano, madre de su hijo Pino. Si bien todas las partes lo desmintieron, fue difícil acallar los rumores. Ahora, quien fue consultada al respecto fue Lali Espósito, persona muy cercana a los cuatro.

“¿Cómo la notaste a Cande Vetrano después de todo lo sucedido, vos que sos tan amiga de ella?“, le preguntaron desde Puro Show (eltrece). ”Como siempre. Es un momento difícil, con su bebé, con Andrés. Yo soy hermana de Cande, soy familia, así que la acompañé porque sé lo que es que a veces se digan cosas que no son y aunque no sean verdad te golpean en tu seno familiar y estás confundido. Ellos son dos personajes públicos muy tranquilos, así que lo atravesaron como pudieron, pero bien", expresó la cantante.

Lali habló de Cande Vetrano y Andrés Gil (Video: eltrece)

Por último, le comentaron que en las redes sociales advirtieron que desde hacía un tiempo ni ella ni Vetrano le ponía “Me gusta” a las publicaciones de Gimena Accardi en Instagram, algo que despertó versiones de que podrían estar enemistadas. Espósito lo negó rotundamente. “Yo no soy muy likera, chequeen a todos mis amigos. Pero cómo no voy a likear a Gime, por supuesto, y a Nico con su obra. ¡Los recontra likeo“, sentenció.