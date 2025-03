Qué dijo Lali Espósito en su primera entrevista tras las polémicas declaraciones de Eial Moldasvky

Este martes, Lali Espósito fue a Industria Nacional (Gelatina), el programa conducido su novio, Pedro Rosemblat. Allí, durante casi una hora y media, fue entrevistada por su pareja y habló de todo: desde su nuevo disco hasta su disputa con Javier Milei. Como era de esperarse, también se refirió a todo lo ocurrido con Eial Moldavsky, quien fue duramente criticado en los últimos días por sus desagradables comentarios respecto a su supuesto vínculo afectivo con ella. Acá, una lista de los momentos y frases más destacadas de la nota:

1. El palito a Eial Moldavski

En un momento de la entrevista, aunque sin nombrarlo, Lali respondió a los dichos de Eial Moldavsky en OLGA y dio su parecer sobre las disculpas que ofreció. “Existimos en una época donde se nos da con total facilidad el hecho de olvidarte de tu humanidad. De hecho, cuando alguien comete un error, y esto es algo que vemos todo el tiempo, en las redes y en los streamings, esta cosa de la cancelación y de señalar ese error que el otro, aparentemente, cometió, lo hacemos desde el ‘yo virtual’. Como si todos no cometiéramos errores”, arrancó la cantante.

“No estoy justificando los errores. Estoy diciendo que, cuando uno comete un error y pide perdón, se tiene que preguntar, a partir de esta época, si está pidiendo perdón mi ‘yo virtual’, porque está sufriendo mi ‘yo virtual’ ese ataque, o estoy pidiendo perdón yo, por algo que humanamente hice mal”, añadió.

Pedro Rosemblat entrevistó a Lali en Gelatina (Foto: captura de video)

2. La explicación de su posicionamiento en causas políticas

Tras sus cruces con Javier Milei, Lali empezó a ser muy criticada en redes sociales por posicionarse -o no- en causas sociales y políticas, en especial tras su aparición en la marcha por los derechos de la comunidad LGBT. Sin dudarlo, se refirió al tema: “Cuando dicen: ‘¿Por qué hablás de eso y no de esto otro que está pasando?’. Porque acá yo puedo aportar. Cuando se trata de la comunidad siento que puedo aportar. Desde mi música y desde mi palabra puedo hacer algo, puedo sumar a esa lucha”.

“Hay otras luchas que simplemente las abordo como ciudadana, que me pongo a llorar en mi casa y no las tengo por qué subir. Cuando hay noticias de mier** como todo el mundo me siento mal. Pero hay luchas en las que puedo levantar la voz, puedo usar la herramienta del micrófono y con la comunidad me pasa eso”, sumó.

Lali le respondió a los haters

3. Sus cruces con Javier Milei

Respecto de sus idas y vueltas con el Presidente, explicó por qué cree que el oficialismo siempre le pega a ella: “Represento todo lo que en algún punto detestan: soy mina y soy exitosa. Este éxito lo tienen que bastardear con alguna mentira o con alguna cosa porque no puede ser que a mí, siendo mina, sea jefa de mi proyecto, me vaya bien, no cague a nadie… Todas esas características en una mujer me parece fuerte”.

“Enfatizo en lo de mujer porque el Presidente siempre se expresó de una manera muy chot... conmigo, y con María Becerra, por ejemplo. No vi nunca que mencionara a otro artista varón que se haya expresado, como sí sucedió”, sentenció.

Lali habló de los ataques de Javier Milei hacia ella

4. La confirmación de que escribió una canción para Pedro Rosemblat

En medio de la entrevista, reveló que su canción “Mejor que vos” está inspirada en su relación con Pedro Rosemblat. “Hacete un poco cargo de la letra”, le señaló Lali a su pareja. “¿Ah si? Me estoy enterando en este momento, Mariana”, respondió el conductor. “No es todo autorreferencial, pero sí, uno se inspira en la vida”, insistió la artista.

Lali confesó que le dedicó un tema a su novio

5. Su fuerte conexión con la Argentina

A lo largo de su carrera, Lali siempre intentó dejar en claro su nacionalismo y, ahora, explicó por qué lo tiene tan internalizado. “Soy una mujer argentina, entonces todo lo hago desde la lógica de eso que me representa. Siento mucho orgullo de país, de lo que nace acá y de lo que somos los argentinos. Creo que eso es lo mejor que uno puede exportar. Lo que de verdad es y no lo que intenta ser”, señaló.

Lali Espósito habló sobre su vínculo con la Argentina

6. La amistad con los Miranda!

A semanas de haber sacado un tema con el dúo pop argentino, la actriz habló del vínculo cercano que mantienen. “Ellos son los número uno (…) Cuando yo hice mi primer concierto en el Teatro Ópera, Ale Sergi se clavó una calza azul eléctrico y vino a cantar un tema conmigo en mi primer show, que lo producía yo y que me lo bancaba yo. Ese hombre no tenía por qué hacer eso, ya era una estrella del pop de este país”, rememoró.

Lali se refirió a su amistad con los Miranda

7. Los regalos que llevó a Gelatina

Lali no llegó al streaming de su novio con las manos vacías. En su visita, llevó el libro “Archivo de la Memoria Trans Argentina”, para que lo sumen a la biblioteca de Gelatina. Además, dejó la camiseta que usó para el Mundial de Qatar para que la sorteen entre los socios del canal.