Lali y Pedro Rosemblat: de un picante mensaje en las redes y un impactante primer encuentro a un significativo anillo de compromiso

El 2026 será un año bisagra en la vida de Lali Espósito. La actriz y cantante no sólo se presentará por primera vez en River Plate con dos recitales -marcando un nuevo hito en su carrera profesional-, sino que también dará un gran paso en su vida personal y caminará al altar junto al periodista Pedro Rosemblat.

La reina del pop vernáculo anunció con alegría el compromiso a través de una serie de imágenes junto a su novio en las redes sociales que completó con el texto: “Nos casamos”. En las fotos, se ve a Lali lucir un romántico anillo de compromiso de diseño Toi et Moi, típicamente compuestos por dos piedras de distintos formas y/o tamaños, que simbolizan la unión de dos individuos en un lazo inquebrantable. Este tipo de piezas han sido elegidos por figuras como Megan Fox, Emily Ratajkowski y Ariana Grande.

El flechazo y una conexión natural

Lali Espósito y Pedro Rosemblat confirmaron su compromiso en redes Instagram (@lali)

Lali reveló que su vínculo con Rosemblat comenzó, a fines de 2023, a través de las redes sociales de una forma espontánea y divertida. “Lo primero que dije cuando lo vi fue ‘qué buen mozo, qué inteligente’. Me cruzaba cosas de él [en redes sociales] y pensaba: ‘Mirá qué piola, qué gracioso que es’”, explicó Lali, en una entrevista que le brindó a Corta por Lozano, sobre sus primeros intercambios con el periodista de 36 años.

“Yo le hice un comentario picante a algo que él había subido a las redes, algo gracioso. Nos mandamos un par de mensajes, pero en persona nos vimos bastante tiempo después”, recordó en otra oportunidad en diálogo con Moria Casán en su ciclo de streaming. Un día coincidieron en una fiesta. “Yo sabía que él iba a ir a esta juntada, obvio. Lo que no sabía era que él medía 1,90. Yo, que soy canchera, me puse muy nerviosa. Me impactó su porte”, destacó Lali sobre el primer encuentro cara a cara con su futuro marido.

Lali y Pedro, un romance que creció a pasos agigantados Gerardo Viercovich - LA NACION

El 22 de marzo de 2024 hicieron su primera salida pública y eligieron el estreno de Mejor no decirlo, la obra protagonizada por Mercedes Morán e Imanol Arias, para mostrarse juntos, cómplices y muy enamorados. Conscientes de la presencia de los medios, la pareja no dudó en posar para los fotógrafos antes de disfrutar de la pieza dirigida por Claudio Tolcachir.

Esta es la primera vez que a Lali se vincula oficialmente con alguien fuera del ambiente estrictamente artístico. Hasta el momento en que comenzó su relación con Rosemblat, la cantante de 34 años había mantenido noviazgos exclusivamente con actores y cantantes: su primer novio fue Peter Lanzani -un romance que nació en las series juveniles de Cris Morena-, después Lali se enamoró de Benjamín Amadeo con quien tuvo una apacible relación que duró 5 años. En 2015 tuvo un corto romance con Mariano Martínez, quien era en ese momento su compañero en la novela Esperanza Mía, y con quien no habría terminado su vínculo en los mejores términos. Entre 2016 y 2020 mantuvo una relación con el productor musical Santiago Mocorrea, pero se separaron durante la pandemia.

Con otro perfil, Rosemblat llegó a la vida de Lali en su momento de mayor madurez y asentamiento profesional. Con amigos e ideas en común la pareja parece compartir su cotidianidad con serenidad y mucha complicidad.

“Mirá, a mí me cambió mucho la vida conocerla porque ella tiene una manera de vivir y de conectar con la alegría y con el placer, que para mí es fundamental. Yo soy mucho más neurótico, mucho más enroscado. Me preocupo por cualquier pelotudez y ella es una persona que disfruta la vida permanentemente”, dijo el periodista con admiración a su pareja en diálogo con Grego Rossello.

Pedro Rosemblat se refirió a Lali Espósito: "Me cambió la vida conocerla" (Foto: Instagram @lali)

Rosemblat ganó popularidad como “El cadete”, apodo que se remonta a los tiempos en los que hacía humor político en El Destape, el programa de Roberto Navarro en C5N. El comunicador empezó a hacerse un lugar en los medios hace 11 años, cuando se presentaba como PibeTrosko en las redes. Incluso, en 2013 lanzó su libro, Patria o suerte, venceremos (Editorial Aguilar), con el nombre de su personaje en la portada. Cursó Derecho en la Universidad de Buenos Aires (UBA) pero no concluyó sus estudios. Trabajó en varias radios y actualmente forma parte del streaming Gelatina.

“Me encanta”

A lo largo de sus dos años de noviazgo con Rosemblat, Lali se mostró sólida y muy enamorada: “Estoy en un vínculo que me encanta, pero no significa que no sea más la que era hace dos años, o que aprendí, o que viví otro tipo de amores. Soy todas esas juntas. Soy simplemente una persona que va viviendo las experiencias que tiene ganas, no con la idea de romper con nada sino con ser respetuosa de mi existencia. Y eso para mí significa permitirme, dentro de mis posibilidades y con mis propias contradicciones, vivir todo eso que tengo el impulso o las ganas de vivir", reveló en una entrevista con LA NACION.

El conductor del canal de streaming Gelatina suele mostrarse en los recitales de la cantante, siempre apoyando, cantando y saltando como un fan más. En septiembre del año pasado surgieron por primera vez rumores de que podrían estar comprometidos cuando Lali visitó el atelier Iara Alta Costura y posó cerca de vestidos de novia. . En ese momento, la cantante habló al respecto y negó que casarse estuviera en sus planes. “¡Ni en pedo me caso! Un gastadero de dinero al pedo por una noche", sostuvo con la brutal honestidad que la caracteriza. “No, no. Amo ir a los casamientos de mis amigos que se casan, adoro. Yo estoy bárbara así y Pedro también”, afirmó.

En cuanto a si proyectaba pasar en algún momento por el altar con su novio, sostuvo: “Hoy no, nunca digo nunca a nada, pero hoy en día la verdad que casarme no es un deseo”. Al parecer, la propuesta y el deseo de dar el sí llegaron con el verano.