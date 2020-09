Lanchita Bissio y su lucha contra el fuego en Córdoba, provincia en la que vive hace más de 20 años

25 de septiembre de 2020

Son varios los famosos que decidieron irse a vivir a Córdoba en busca de tranquilidad. Así como Damián de Santo y Gladys Florimonte, Ricardo "Lanchita" Bissio vive por esas tierras hace más de 20 años. Afectado por los incendios de los últimos días, el exhumorista de ShowMatch contó cómo es su situación personal y advirtió lo que va a suceder una vez que se vaya el fuego.

"Yo vivo en la zona de San Antonio, que esta pegadito a Carlos Paz. Vivo hace 20 años acá y todos los años lamentablemente se repite la historia, ya sea por irresponsables o llamalo como quieras, pero siempre hay una causa por estos incendios. Pero ahora el panorama es dantesco. Pasás por las sierras y lo que antes era verde ahora es negro, realmente es muy feo", comentó Bissio en comunicación con Nosotros a la mañana.

Tras asegurar que tuvo el fuego muy cerca, Bissio rescató la labor de los bomberos, los pilotos de los aviones hidrantes y de los vecinos, que en todo momento están colaborando con los profesionales. "Yo lo tuve a unas 10 cuadras aproximadamente, así que vivimos mucha preocupación. La gente se metió a ayudar a los bomberos. Hemos recibido ayuda del gobierno nacional, incluso han mandado aviones, se habla de ocho aviones hidrantes, el trabajo de los pilotos es impresionante", destacó.

"Hasta que no venga el agua esto no se va a controlar. Hoy está anunciado lluvia, pero no para esa zona, sino más para el sur. Aunque sea esperemos que refresque un poco porque los especialistas nos explicaban que quedan quemadas las raíces de los arboles abajo y la posibilidad de un rebrote está siempre latente, así que queda esperar y rezar", agregó.

Por último, Lanchita hizo referencia a lo que va a suceder después, una vez que se apague el fuego: "Me preocupa la contaminación que va a quedar después cuando empiecen las lluvias y venga el verano porque se va a lavar la montaña y esos restos van a ir a parar a los arroyos y esos arroyos desembocan en el río San Antonio, que directo al San Roque. Es un problema grande".