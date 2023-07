Las amistades más sólidas e inesperadas de Hollywood

escuchar

Hollywood es por excelencia el lugar de las apariencias, las relaciones frívolas, fugaces e interesadas sin embargo, muchas celebrities han demostrado que es posible forjar un vínculo verdadero, duradero e incondicional entre tanto lujo, dinero y excentricidad. Mientras que algunas de esas amistades comenzaron hace años cuando sus protagonistas aún ni imaginaban el éxito que les esperaba, otras nacieron en el set entre toma y toma. Desde Matt Damon y Chris Hemsworth a Jennifer Lawrence y Adele, te contamos las 10 amistades de famosos más sólidas e inesperadas de la industria.

Matt Damon, entre Ben Affleck y Chris Hemsworth

Si bien estamos acostumbrados a hablar de la amistad entre Matt Damon y Ben Affleck (un vínculo que comenzó cuando ambos eran adolescentes y sigue intacto hasta el día de hoy), muy poco se sabe de la relación entre el protagonista de Interestelar y Chris Hemsworth . De hecho, algunos descubrieron esta amistad hace apenas unas semanas cuando los actores compartieron unas vacaciones familiares en Grecia. Vacaciones a las que, en esta oportunidad, también se sumó Liam Hemsworth, hermano del actor de Thor.

En familia: Matt Damon junto a su esposa Luciana Barroso y sus hijas Isabella, Gia, Stella y Alexia mientras estaban de vacaciones con Chris y Liam Hemsworth en Grecia Mega/The Grosby Group

A pesar de no haber trabajado nunca juntos (excepto una breve aparición de Damon en Thor: Ragnarok ), el australiano y el estadounidense comenzaron a forjar una relación por pura admiración . “Nos hicimos amigos cuando comencé a trabajar. Realmente me ayudó ver cómo se maneja. Matt es simplemente un tipo normal que ha resuelto con humildad el ser una estrella de cine”, confesó Hemsworth en una entrevista con GQ de 2014.

Viajes por el mundo, cenas en pareja, cumpleaños y celebraciones importantes han construido un fuerte vínculo entre ambos y entre sus mujeres que también son muy cercanas. En una entrevista con People, la española Elsa Pataky, esposa de Hemsworth, habló de las cosas en común que la unen con la argentina Luciana Barroso (mujer de Damon) y mencionó al idioma como su gran punto de conexión. “Chris ha sido un gran admirador de Matt Damon, yo también, y luego, cuando conocí a su esposa, soy aún más fan de su esposa. Son personas tan increíbles”, confesó, entre risas, la actriz. Y enseguida agregó: “Nosotros tenemos tres hijos, ellos tienen cuatro así que terminamos haciendo los mismos planes porque todo lo que hacemos lo hacemos con los niños, por lo que es más fácil hacer cosas con personas que te entienden”.

Chris Hemsworth junto a su familia disfrutaron de unas vacaciones en Grecia, en donde también se encontraron con el clan de Matt Damon Mega/The Grosby Group

Quien cada tanto se muestra un poco celoso de esta amistad es Ben Affleck. Sin embargo, el actor enseguida se encarga de aclarar que todo es parte de un juego en las redes sociales. Es que su amistad viene desde que eran vecinos en Boston. “Antes de que apareciera Matt yo estaba solo. Actuar era una actividad solitaria, yo iba, hacía algo para la televisión o lo que sea, y nadie me entendía. De repente, tenía un amigo que le interesaba esto y quería hacerlo también, por lo que hablábamos mucho”, contó el marido de Jennifer Lopez en una entrevista con Parade. El primer proyecto en conjunto -escribir el guion de En busca del destino- los volvió inseparables. “Crecimos juntos... Los dos estábamos enamorados de lo mismo: de la actuación y del cine. Creo que nos alimentamos de la obsesión del otro durante unos años y eso nos unió de por vida”, aseguró Damon sobre su incondicional amistad con Affleck en Entertainment Tonight.

Salma Hayek y Penelope Cruz

Salma Hayek y Penélope Cruz en la MET Gala 2023 @salmahayek

A ellas es muy habitual verlas juntas en importantes galas, posando en la alfombra roja, saludándose en las redes para fechas especiales y hasta compartiendo créditos en la pantalla grande. De hecho, fue en el film Bandidas de 2006, en donde Salma Hayek y Penélope Cruz se cruzaron por primera vez y se volvieron casi hermanas. “La primera vez que fui a Los Ángeles no nos conocíamos, sólo la conocía por teléfono. Llegué para hacer una película sólo por dos meses y ella me dijo: ‘No vas a ir al hotel, te vendrás a mi casa porque es difícil al comienzo y te vas a sentir muy sola’. Así que me llevó a su casa”, reveló la española en una entrevista con Ellen DeGeneres.

Tras confesar que Salma la fue a buscar al aeropuerto y la hospedó en su hogar, la actriz casada con Javier Bardem contó una anécdota que las unió para siempre: “Esa misma noche tuve una pesadilla y terminé durmiendo en su habitación porque tenía miedo. Ella dice que en la mitad de la noche, yo le di la mano porque estaba asustada, no lo sé, estaba soñando”, recordó entre risas. Por su parte, Hayek considera a su amiga como “una guerrera por naturaleza”: “Somos socias, fuimos juntas de la mano abriéndonos paso”, declaró en más de una oportunidad confesando lo importante que fue la española en su carrera.

Cameron Diaz y Drew Barrymore

Drew Barrymore y Cameron Diaz son amigas desde la adolescencia Instagram: @drewbarrymore

Cameron Diaz tenía 16 y Drew Barrymore, 14 cuando comenzó esta linda amistad. Mientras la primera estaba dando sus primeros pasos en el mundo del modelaje, la segunda trabajaba en una cafetería de Los Ángeles, intentando buscar su destino y encaminar su vida. “Teníamos amigos en común. Cameron siempre fue amable conmigo. Alguien con ese aspecto podría haber tenido una mala actitud y ella era todo lo contrario. Era simpática y muy agradable”, recordó Barrymore sobre cómo conoció a su best friend en The Katie Couric Show.

Luego compartieron cartel en Los ángeles de Charlie y su vínculo se volvió aún más estrecho. Cameron se convirtió en el soporte de Drew cuando esta se divorció del padre de sus hijas y cayó en las garras del alcohol. “Sabía que si nos quedábamos con ella y le brindábamos el apoyo que necesitaba, encontraría su camino”, confesó la actriz. Tras asegurar que “tiene un corazón increíble”, Cameron agregó: “Drew es una de mis mejores amigas, pero la forma en que ama a la gente que la rodea es realmente especial. Es tan generosa y acepta tanto a los demás. No tuvo una familia fuerte, así que sus amigos son su familia. Ella realmente te da ese nivel de amor incondicional. Y los amigos que la rodean también la quieren de esa manera”.

Eva Longoria y Victoria Beckham

Su amistad es tan fuerte que Eva Longoria es la madrina de uno de los hijos de Victoria Beckham Agencia EFE

La historia de Eva Longoria y Victoria Beckham es muy parecida a la de Salma Hayek y Penélope Cruz . Es que la estrella latina se convirtió en un gran sostén para la ex Spice Girl cuando en 2007 abandonó Europa y se instaló junto a su familia en los Estados Unidos. “Siempre ha sido realmente amable. Cuando me mudé aquí por primera vez, no conocía a nadie”, reveló la cantante y diseñadora dando cuenta de la hospitalidad de Longoria.

Así fue como desde el primer momento las mujeres conectaron fuerte y se hizo habitual verlas juntas de compras por Beverly Hills, compartiendo cenas en restaurantes temáticos, posando en diferentes eventos y publicando divertidas postales de entre casa en las redes sociales. Y la conexión fue tal que hasta Longoria se convirtió en la madrina de uno de sus hijos, volviéndose así familia.

“Es una mujer a la que admiro, como esposa y como madre. Me encanta rodearme de mujeres para las que lo primero es la familia. Ella se dedica por completo a sus hijos, algo que yo respeto mucho”, dijo Longoria públicamente. Por su parte, Victoria destacó lo inspiradora que la actriz se ha vuelto para ella: “Cuando las mujeres se apoyan entre sí, logramos cosas increíbles. Celebra a las mujeres que están junto a ti”, expresó en su Instagram.

Julia Roberts y George Clooney

George Clooney y Julia Roberts súper cómplices en Cannes 2016 Tony Barson - FilmMagic

Aunque algunos piensan que la amistad entre el hombre y la mujer no existe, ellos vienen a corroborar que esto es posible. Su vínculo data de hace varias décadas y aunque siempre han querido relacionarlos sentimentalmente, Julia Roberts y George Clooney se encargaron de asegurar que el único lugar donde alguna vez tuvieron una cita amorosa fue la pantalla.

Mientras que el galán de Hollywood asegura que su amiga lo hace reír mucho, la protagonista de Mujer Bonita eligió “la fortaleza” como el gran atributo de su compañero. Respecto a por qué nunca pasó nada entre ellos, Clooney advirtió: “Julia siempre estuvo en una relación, o yo estaba en una relación. Y fuimos amigos de inmediato. Así que no pasó nada, pero no ha sido más que divertido para nosotros. Entonces, no creo que eso haya sido realmente un problema”.

De hecho, el actor dio cuenta de la complicidad y confianza que los une al contar una anécdota que sucedió cuando recibió la propuesta de Pasaje al paraíso, el último film que los reunió en el cine. “En el momento en que leí el guion la llamé a Julia, y le dije: ‘¿Entendiste esto?’ y ella dijo: ‘Sí’, y le dije ‘¿Lo vas a hacer?’ y ella dijo: ‘¿Lo vas a hacer? y le dije: ‘Sí, si lo hacés’”, reveló en su paso por el ciclo Access Hollywood.

Nicole Kidman y Naomi Watts

Nicole Kidman y Naomi Watts crecieron juntas en Australia y se reencontraron en Hollywood The Grosby Group

Nicole Kidman y Naomi Watts se cruzaron por primera vez en un casting para un comercial de mallas y la química entre ellas fue instantánea. “Teníamos que sentarnos y esperar, las dos en bikini, sintiéndonos terriblemente avergonzadas”, le contó la actriz de La llamada a la revista People hace unos años atrás. Si bien ninguna de las dos consiguió el trabajo, las actrices volvieron a cruzarse en 1990 en el set de la película Un romance en blanco y negro. La fama de Kidman creció rápidamente, por lo cual esta no dudó ni un segundo en ayudar a su amiga a lograr la carrera que soñaba. “Naomi y yo somos muy, muy buenas amigas y eso se ha mantenido a través del tiempo. Creo que es muy raro, sobre todo para las actrices, y me da mucho orgullo”, afirmó Kidman en The Telegraph.

Nicole y Naomi de jóvenes, disfrutando de su tiempo juntas Twitter

Hoy en día, las colegas se apoyan mutuamente, asisten a los estrenos de cada una y se acompañan en los momentos más importantes de su vida personal. “Sentimos un gran respeto y amor la una por la otra”, dice Watts, quien valora y aprecia esta amistad de más de 30 años.

Ryan Gosling y Justin Timberlake

La amistad entre Ryan Gosling y Justin Timberlake comenzó de pequeños en un estudio de grabación durante los 90. Ambos habían sido seleccionados para ser parte de El club de Mickey Mouse, y entre grabación y grabación, se volvieron muy cercanos. Para ser parte del show, los niños debieron mudarse a la ciudad de Orlando, razón por la cual terminaron viviendo juntos en la misma casa. “Ryan siempre ha sido tan carismático y talentoso. Estábamos más unidos que el resto de los niños del programa porque teníamos que compartir el baño”, bromeó el cantante durante una entrevista con The Jonathan Ross Show.

Ryan Gosling y Justin Timberlake se conocieron en el programa The Mickey Mouse Club

Es que como la mamá de Gosling no pudo acompañar a su hijo por cuestiones laborales, el pequeño quedó a cargo de la madre de Timberlake por seis meses. Debido a esto, los chicos no solo compartían travesuras dentro del set, sino también en sus ratos libres. “Eramos terribles. Faltábamos a clases para irnos a la plaza. Éramos una especie de pequeños bandidos. Una vez robamos un cochecito de golf y entramos en los estudios MGM, que es totalmente ilegal”, agregó Timberlake entre risas.

Adele y Jennifer Lawrence

La amistad de Jennifer Lawrence y Adele es una de las más llamativas del ambiente Archivo

¿Quién no quisiera ser parte de esta dupla? La amistad de Adele y Jennifer Lawrence es tan sorpresiva como fascinante. Si bien la protagonista de Los juegos del hambre tiene varias amigas famosas entre las que se encuentran Emma Stone y Amy Schumer, su relación con la cantante británica tiene un plus: son vecinas en Los Ángeles. En una entrevista con Rolling Stone, la compositora de “Set fire to the rain” reveló que su amistad con Jennifer es muy sincera y que cuando están juntas pueden olvidarse de los flashes y del trabajo. A este dúo, se suma Nicole Richie que también vive cerca y se volvió muy compinche. “Me humanizaron porque había evitado hablar con cualquier persona famosa porque yo estaba como: ‘Bueno, no soy famosa’. Soy muy británica en eso”, dijo Adele dando cuenta de lo cómoda que estas dos mujeres la hacen sentir.

Si bien nunca hablan de trabajo, Lawrence confesó que cada tanto la compositora se convierte en una gran asesora para ella. De hecho, hace un tiempo la actriz contó que se arrepintió de haber protagonizado el film Pasajeros y aseguró que fue su amiga la que le advirtió de antemano que no lo hiciera sin embargo, ella no la escuchó. “¡Adele me dijo que no la hiciera! Ella lo veía como que las películas del espacio eran las nuevas películas de vampiros. Debería haberla escuchado”, reconoció la actriz en una entrevista con The New York Times.

Leonardo DiCaprio y Tobey Maguire

Tobey Maguire y Leonardo DiCaprio son amigos desde los 12 años EFE

Leonardo DiCaprio y Tobey Maguire son otra de las grandes duplas que atrae a todo Hollywood . Los actores se conocieron cuando tenían 12 años en una audición y rápidamente encontraron que tenían varias cosas en común: los dos estaban atravesando el divorcio de sus padres y soñaban con trabajar en la industria del cine. “Eramos jóvenes, entusiastas y ambiciosos. Realmente queríamos lograrlo”, aseguró la estrella de Titanic sobre sus comienzos. “Después de conocer a Tobey sentí que quería que fuera mi amigo. Me acuerdo un día que estaba volviendo del colegio y él estaba haciendo Hot Rod Brown Class Clown, con Whoopi Goldberg, en la parte de afuera de Hollywood High. Salté del auto y en el medio de una escena, me acerqué gritando: ‘¡Tobey! ¡Dame tu teléfono!’ Y él contestó ‘Ok, pero ¿qué hacés?’”, reveló DiCaprio con cierta nostalgia.

Leonardo y Tobey en los comienzos de su amistad

Finalmente esos niños crecieron y cumplieron el sueño de triunfar en Hollywood. Aún así no se olvidaron de sus orígenes y siguieron compartiendo la vida.”Hablamos sobre cada proyecto en el que trabajamos. Cada decisión que he tomado en mi vida, la he analizado con Tobey, y él hace lo mismo. Tenemos charlas interminables, discutimos y nos apoyamos mutuamente a lo largo del camino”, confesó Leo dando cuenta de la estrecha relación que mantienen hasta el día de hoy.

Gael García Bernal y Diego Luna

Gael García Bernal y Diego Luna son socios e íntimos amigos Collage

Su relación comenzó hace 30 años y según sus propios protagonistas se ha transformado casi en un matrimonio, “uno bueno”. Los actores se conocieron cuando ambos formaban parte del elenco de la telenovela El abuelo y yo aunque el padre de García Bernal asegura que se cruzaron mucho antes cuando eran apenas unos bebés. “El primer contacto fue muy bonito. Fiona (la mamá de Diego) estaba luchando con el cochecito por una calle empedrada, y Patricia y yo fuimos a ayudarla. Cuando acercamos a los niños para presentarlos, Gael extendió su mano izquierda y le tocó la cara delicadamente a Diego, con mucha ternura. Tengo perfectamente claro ese momento”, le contó José Ángel García a la revista Life & Style.

Tras volver a reencontrarse en el set, donde protagonizaron éxitos como Y tu mamá también, Diego Luna y Gael García Bernal se convirtieron en socios al crear su propia productora en 2005. “Fundamos Canana para trabajar en piezas audiovisuales que fueran diferentes, proyectos insólitos que solo puedes afrontar cuando estás respaldado por un buen amigo. Gael es como un hermano para mí , así que reconozco estar muy emocionado por comenzar esta aventura con él a mi lado”, confesó Luna por aquel entonces.

Tras definirlo como un gran sostén en su vida personal y profesional, el exmarido de Camila Sodi agregó: “Gael es alguien en quien me puedo reflejar y agarrar cuando las cosas tambalean; alguien que entiende el torbellino que esto significa a veces. Es una gran fortuna andar este camino juntos, apoyarnos y cuestionarnos, cuando hace falta”.

“Como amigos somos muy distintos, tenemos intereses distintos pero muchísimas cosas que nos asemejan y que nos hacen admirarnos mucho el uno al otro”, reveló por su parte García Bernal.