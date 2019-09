Las apasionadas vacaciones de Diego Boneta con su novia, en Río de Janeiro

Diego Boneta y Mayte Rodríguez no ocultan su amor y se muestra felices en una nueva escapada romántica Crédito: The Grosby Group

Diego Boneta y su novia, la actriz chilena Mayte Rodríguez, están disfrutando de unos días de relax y amor en las playas de Río de Janeiro. Ya no quedan dudas de que el romance va en serio: esta es la tercera escapada romántica que los paparazzi captan de la pareja, que oficializó su amor hace tres meses.

El actor mexicano y la modelo ya no ocultan su amor. Se los vio muy acaramelados y sonrientes en Brasil. Boneta, quien alcanzó su punto máximo de fama gracias a su interpretación de Luis Miguel en la serie de Netflix, comenzó su romance con la joven en enero, durante el Festival de Viña del Mar.

Diego Boneta y su novia, Mayte Rodríguez, divertidos y románticos en sus vacaciones Crédito: The Grosby Group

Los actores se conocieron en febrero de este año cuando coincidieron en una campaña publicitaria en Chile, y a pesar de que el flechazo fue a primera vista, prefirieron vivir los primeros meses de noviazgo en secreto. Sin embargo, pese a sus esfuerzos por mantenerse lejos de las cámaras, fueron vistos besándose en el aeropuerto de México. La prensa acorraló a Boneta preguntándole por su nuevo amor, y fue él mismo quien confirmó la relación con una contundente respuesta: "¡Pues lo que se ve no se pregunta!".

Poco a poco, empezaron a mostrarse en público, dejando el perfil bajo atrás. En junio se los vio por primera vez disfrutando de unos días de descanso bajo el sol de las playas mexicanas . Aparecieron tomados de la mano muy románticos en Tulúm. E n aquella oportunidad no viajaron solos: llevaron a su perros como invitados de lujo; Rodríguez llevó a Naomí -una hermosa perra rhodesian ridgeback-, y Boneta a su pastora belga, Akila Cabrona. Un mes más tarde fueron captados en un viaje relámpago a Italia, navegando en Capri.

La joven y flamante pareja sorprende en cada uno de sus viajes con momentos románticos. Aunque no suelen compartir fotos juntos en las redes sociales, sí se comentan mutuamente las publicaciones con emojis pícaros.

Boneta junto a su novia, disfrutando de las aguas de Río de Janeiro Crédito: The Grosby Group

Boneta tiene varios proyectos entre manos que va contando en sus redes sociales. Por ejemplo, The Hollywood Reporter confirmó que ya tiene un protagónico confirmado en la pantalla grande junto a Diane Keaton y Jeremy Irons en la comedia Love, Weddings & Other Disasters, dirigida por Dennis Dugan. Además, muy pronto se lo podrá ver como parte del elenco de Terminator: Destino oscuro.

Sin embargo, el más esperado, es su regreso como El Sol de México en una segunda temporada, que aún no tiene confirmación. En este sentido, cuando el actor visitó la Argentina, al ser consultado por LA NACION, reveló: "Todavía no está confirmada al 100% la segunda temporada. Pero me llevo mucho. Ojalá filmemos aquí algunas partes -en Buenos Aires-. Sería posiblemente mejor que la primera, hay mucha información que muy poca gente sabe".