Las confesiones Christophe Krywonis: a cuál de sus compañeros del jurado de Masterchef salvaría de un naufragio y el famoso al que le fastidiaba cocinarle

Este lunes, Christophe Krywonis pasó por el piso de Flor de equipo y se animó al cuestionario “Intragable”. Desde a qué colega salvaría en un naufragio hasta a que personalidad no se bancó tenerle que cocinar, el reconocido chef francés habló de todo y sorprendió con más de una respuesta.

Tras recordar que su madre le mandó un chaleco antibalas cuando él le contó que se iba a quedar a vivir en Sudamérica, Krywonis se animó a contestar una a una las preguntas picantes, sin tener que probar ningún plato asqueroso. “Imaginemos que Donato De Santis, Germán Martitegui, Damián Betular y vos son cocineros en un crucero que naufragó. Vos estás flotando en una tabla en medio del mar y tenés espacio para uno más, ¿a quién salvas?”, preguntó Georgina Barbarossa, quien está a cargo del ciclo de Telefe mientras Florencia Peña filma una película.

Casi sin pensarlo, el cocinero lanzó: “A Pamela Villar que no ocupa lugar, los otros son todos grandotes”. Como su respuesta no cumplía con la consigna, Krywonis tuvo que tomar una decisión: elegir a un compañero o comer una quesadilla con queso rancio y vegetales podridos. “Bueno, por amor a mi cuerpo voy a elegir a Donato”, expresó mientras justificaba su elección amparándose en que también es europeo.

La siguiente pregunta ocasionó una fuerte discusión en el estudio, ya que el francés aseguró que “la parrilla no es argentina”. “La parrilla es universal, en la parrilla podés poner carne, pescado, pizza... El asado es argentino”, aclaró antes de que el panel lo siga cuestionando. Para salir de la polémica, Barbarossa siguió adelante con el juego aunque se metió en otro tema delicado. “Circularon fotos tuyas caminando de la mano con Dolores Barreiro”, disparó la conductora. “Es una amistad”, advirtió el chef, sin dejarla terminar.

La exmodelo y el chef, tomados de la mano Instagram

No contentos con la respuesta, el equipo quiso saber más. “¿Es una amistad post haber tenido derecho a roce?”, interrumpió Analía Franchin. “ Eso no te lo voy a contar pero somos amigos. Prefiero no meterme en ese terreno. Somos de salir a tomar copas juntos en los viñedos de Mendoza ”, fue todo lo que dijo el invitado sobre el tema mientras Georgina bromeaba con que a ella no la había invitado nunca: “Todo viene a su tiempo, mi amor”, remató, entre risas, el protagonista.

Sin embargo, a medida que el juego avanzaba las preguntas se volvían más picantes. “¿Cuál fue el personaje al que menos te bancaste tenerle que cocinar?”, siguió la anfitriona. Tras aclarar que como profesional “un cocinero le cocina a cualquier persona por igual”, Krywonis contestó sin reparos: “No me bancaba... Lo voy a decir porque nos hizo mucho daño, no me bancaba cocinarle al señor [Domingo] Cavallo, el exministro de economía, en mi restaurante”, lanzó ante la mirada atónica de todos los presentes.