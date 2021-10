Florencia Peña se despidió de Flor de equipo y dejó en su lugar a Georgina Barbarossa

“¡Que temprano! ¡Tan temprano que me corté el pelo!”, decía este miércoles Florencia Peña, mientras lucía su nuevo look y estrenaba nuevo horario: Flor de equipo, en Telefe va ahora de 10.30 a 13, compitiendo directamente con los matutinos de eltrece. Y hubo otra novedad: por cuestiones laborales, la actriz se despidió del ciclo por unas semanas, y aprovechó para darle pie a quien la reemplazará en la conducción.

“Hoy me voy, pero vuelvo... Bueno, hay que ver”, bromeó, mientras explicaba que comienza con el rodaje de una nueva película. “Arranco a filmar Más respeto que soy tu madre, entonces me va a reemplazar alguien. No sabemos quién es, por eso te invito a participar del enigmático”, expresó generando misterio en el estudio. Quien estuvo a cargo del enigmático fue Campi, que lookeado como Marcelo Polino comenzó a tirar pistas desde Palermo: “Es actriz, cantante y conductora”, disparó abriendo las preguntas del equipo. Mientras el panel intentaba adivinar la identidad de la nueva anfitriona, el humorista se cruzó con Panam, quien muy divertida se sumó al móvil y a los interrogantes.

Minutos después, Peña por fin develó el misterio: “Le voy a entregar el bastón para que pueda caminar mejor”, bromeó fiel a su estilo. Ya más seria, la conductora aseguró que su reemplazo era alguien especial: “Es una genia, una grosa, me encanta que esté acá”. Finalmente, el encargado de decir el nombre tan esperado fue Marcelo Polino: “Quien reemplaza a la señora Florencia Peña es nada más y nada menos que Georgina Barbarossa”, lanzó con bombos y platillos.

Ante la entrada triunfal de la subcampeona de MasterChef Celebrity y un gran recibimiento por parte de todo el staff, Barbarossa le advirtió a Peña que “esto es un gran error” y que le iba “a bajar el rating” de su programa. Mientras comparaban su look (ambas tienen el mismo corte de pelo), la nueva conductora prometió cuidar el lugar de Peña: “Voy a tratar de mantenerte lo máximo posible”.

Muy agradecida porque había aceptado la propuesta para reemplazarla, Peña destacó el camino que marcó para todas su debut como conductora cuando hacía Movete con Georgina. “Georgina fue la pionera, la primera actriz que comenzó a conducir, la que nos abrió la puerta a todas las actrices para hacer esto”, recordó agradecida.

Barbarossa no sólo se hará cargo por unas semanas del magazine de Telefe, sino que a mediados de noviembre estrenará programa propio, donde cocinará y comentará las novelas del canal. “Tanto estudiar William Shakespeare y García Lorca y termino cocinando”, bromeó.

Después de confirmar que Juariu es la nueva convocada a MasterChef Celebrity 3, Peña se despidió dejando el programa en manos de su colega: “En este acto le entrego el programa a Georgina. Yo te pido perdón a vos por esto”, remató a carcajadas mientras se fueron bailando griego.

El debut de Georgina

Este jueves, Flor de equipo arrancó con nueva conductora y muchas sorpresas. Y es que para el debut de Barbarossa al frente del magazine, el canal hizo una apuesta fuerte: una de sus panelistas, Noelia Antonelli, viajó a París para perseguir en exclusiva a Wanda Nara, la protagonista del escándalo del momento.

“¡Muy buenos días a todo el equipo maravilloso! No, no te equivocaste, gorda, la estoy reemplazando a Flor Peña porque está filmando su película, parece que es porno pero no lo quiere decir porque este es el canal de la familia”, bromeó la actriz y conductora, fiel a su estilo para romper el hielo. Lo que llamó la atención es que el programa comenzó a las 11.30 y no una hora antes como se había estipulado para competir directamente con los dos matutinos más fuertes de eltrece.

Este jueves, Georgina Barbarossa debutó como conductora de Flor de equipo instagram.com/geobarbarossa/

Sin dar explicaciones, Barbarossa mostró su look (y un moretón que se hizo andando a caballo con Marley) y anunció la gran apuesta que hizo el canal por estas horas: “Paren, único medio en exclusiva en París. Noelia está persiguiendo a Wanda Nara”, anunció. “Oh la lá, Flor de quipo. ¿Cómo están? ¡Bienvenida, Georgi! Acá estamos literal en la puerta de las Galerías Lafayette detrás de Wanda Nara, porque esta acá adentro. Acaba de entrar hace un ratito, vino a tomar algo con su amigo Kenny (Palacios)”, anunció la periodista mientras Marcelo Polino revelaba que estaban afuera de la casa de la empresaria y el futbolista pero un posteo en redes los hizo cambiar de locación.

Tras contar el itinerario de la modelo en las últimas horas (“Fueron de compras, a almorzar y después a tomar algo”), la cronista explicó: “Estábamos en la casa de Wanda y una historia buchona de su amigo Kenny posteo el café donde están en este momento, por eso cambio toda la logística”. Tras aclarar que la vienen siguiendo desde las 8 de la mañana, agregó: “Nosotros llegamos muy tempranito, viajamos ayer todo el día. Nos estamos quedando en el barrio donde vive Wanda, de hecho estábamos en la casa de ella hasta hace una hora que vimos la historia de su amigo y nos vinimos para acá”.

Mientras caminaba por las callecitas parisinas, la movilera se encargó de preguntarle a los franceses si estaban al tanto del #WandaGate. A su recorrida se sumó Antonela, una periodista argentina que está radicada en Francia desde hace tiempo, quien dio algunos datos sobre la situación actual de Icardi en el PSG: “En el club están cuidando la información porque si no lo tienen que echar. Hoy fue a entrenar a puertas cerradas”, confirmó dando a entender que el Club está tratando de bajar el tono del escándalo porque quiere que juegue el próximo fin de semana.

Si bien la periodista local afirmó que el escándalo entre Wanda, Mauro y la China es cierto, dio a entender que hace tiempo la empresaria buscaba llamar la atención, ya que la llegada de Antonella Rocuzzo a Francia opacó un poco su perfil. A esto se sumaría la intención de fogonear que Icardi recupere su titularidad en el equipo, aunque la actitud que tuvo el jugador en los últimos días no estaría ayudando para conseguirlo.

Tras camuflar el micrófono y entrar en todas las marcas internacionales más caras de la capital francesa, la enviada especial se llevó la sorpresa de que no sólo no pudo encontrar a la empresaria, sino que nadie la conocía por en aquellas tiendas.