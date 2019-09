Yanina y Diego: los comienzos en pareja y el "primer omelette" Fuente: Archivo - Crédito: Fuente: Instagram de Yanina Latorre

Diego Latorre estuvo en Pampita online, por NET TV, y se animó a una íntima entrevista con Carlolina Ardohain. Habló de su vida como futbolista, de cómo fue despedirse del fútbol y transformarse en un respetado comentarista, de su vida amorosa con Yanina Latorre y hasta del escándalo que protagonizó con Natacha Jaitt.

"Tengo dos vidas. La de futbolista no la recuerdo demasiado, está perdida en el tiempo. Pero no tengo melancolía. Fue fuerte porque es algo que no voy a volver a hacer profesionalmente. Sí juego al fútbol con amigos pero lo que me generaba entrar a la cancha , no me lo genera nada. Una cosa es contar los hechos y otra, participar. Entrar a la chancha es responsabilidad, temor, sueño cumplido, un terremoto que te pasa por el cuerpo. Cada vez que agarrás la pelota, algo te pasa. Y cuando metés un gol te explota el corazón. Esa es la sensación. Eso es lo más cercano a la felicidad total, un estado de plenitud".

Diego contó que a los 12 años jugaba muy bien al fútbol pero también al tenis. "No sabía qué deporte iba a seguir, y después se me dio el fútbol que creo es menos sacrificado que el tenis, que es un deporte individual. Y cuando me retiré, empecé a correr maratones compulsivamente, a ir al gimnasio, hasta que me acomodé".

En 2005 encontró su lugar como comentarista de Fox. "Buscaban un comentarista de fútbol mexicano, aprendí ciertas pautas y ciertas reglas pero hoy sigue siendo un desafío porque el futbol no es lineal, y cambia bruscamente de un momento para el otro y tiene muchos matices. Necesitaban la voz de un exjugador. Cuando otros colegas empezaron a hablar mal de mí, noté que ya me consideraban. Decían que no había estudiado periodismo y me di cuenta que necesitaba imponerme. Fui uno de los pioneros con Quique Wolf. Tengo reglas inamovibles que son el respeto y el fundamento. He estado en la cancha y he sido juzgado, a veces de forma muy cruel. Tuve buenas etapas pero a veces frivolizaron el lugar del que venía, de un country y no de un barrio humilde con crianza difícil. Mis viejos tenían una posición buena, clase media, nada del otro mundo. Para la prensa era el Diego bueno cuando Maradona empezó a tener problemas en Italia. Hoy ya estoy preparado para todo. Los deportistas que llegamos a determinado nivel es porque algo tenemos adentro".

El exfutbolista habló también de la Selección y de Lionel Messi. "Estamos viviendo una época difícil, donde todos opinan de algo que pocos conocen. Ganar en el deporte es muy complicado, hay mucha competencia. Lo que sucede en la Selección Argentina es inédito, porque tenés que formar un equipo en el que los jugadores no entrenan juntos. En el fútbol te sentís poderoso porque sos el culpable del buen humor de la gente".

¿Cómo conoció a su mujer Yanina? "Nos conocimos en un solárium. Estaba con su hermana Maite, que era más espectacular. Pero me gustó Yanina, me la presentaron. Era tímida, no la bestia que es hoy. Ella estaba en una relación y yo jugaba en España. La primera vez que la invité a salir me canceló diciendo que se había muerto un familiar pero era porque estaba terminando esa relación y ella es muy correcta. Seguimos hablando y una vez estaba en Suiza, me cansé, pensé: 'hasta acá llegué'. Estuvimos tres meses incomunicados. En Año Nuevo la llamé para saludarla y se puso re contenta, volvimos a hablar durante seis meses hasta que volví al país. Nos vimos y seguimos para adelante. Estuve un mes, nos veíamos casi todos los días y cuando me tuve que ir a España le pedí que me acompañara. Fue una decisión difícil porque tenía 22 años y no son los 22 años de hoy. Pero me acompañó. No sabés lo que nos reímos cuando me hizo el primer omelette de su vida. Porque ella es muy preparada, es contadora y profesora de francés, pero no había entrado nunca a la cocina".

Mi familia es mi sostén, siempre estuvieron a mi lado en todo momento. Cuando estuve mal, mi familia fue mi refugio. Lo que nos pasó fue una gran prueba que tuvimos con Yanina (sin nombrarlo, Diego se refiere al escándalo con Natacha Jaitt). Tuvimos que afrontar las calumnias, pero resistimos y seguimos para adelante. Yanina me contuvo durante toda mi vida. Porque aparte de eso tuve momentos muy delicados. Estaba triste cuando pasó lo que pasó pero ella tiene una fuerza envidiable, es un toro. Un día me quebré delante de mi familia, afrontamos lo que vino y pasó. Fue un 80% de calumnias. Cometí errores como todos pero sin ánimo de lastimar a nadie. Tuve fortaleza, los tuve a ellos y acá estamos. Nunca pensamos en separarnos".