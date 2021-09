Las confesiones, las metidas de pata y los exabruptos de Romina Gaetani

A punto de regresar al prime time de la TV con La 1-5/18, Romina Gaetani pasó por el living que improvisó Los ángeles de la mañana en los estudios Baires. Tras anticipar cómo será su personaje y de quién se enamorará en esta nueva tira de Polka, la protagonista abrió la puerta de su intimidad y reveló detalles sobre su nueva relación: un empresario que no pertenece al mundo del espectáculo.

“Hace 30 siglos que no la veo”, lanzó De Brito mientras presentaba a Gaetani en escena. Con un look despeinado y gafas negras, la artista se excusó porque venía de grabar una escena de llanto y cometió su primera picardía al aire: “Quiero preguntarte algo pero en privado. ¿Esto ya está saliendo?”, le preguntó distraída al conductor del programa.

Entre risas, la intérprete confesó ser fanática del programa (de hecho no paraba de repetir el clásico latiguillo creado por Andrea Taboada) y mostró adoración por las “angelitas”. En cuanto a su personaje en la nueva tira de eltrece, Gaetani relató: “Miranda es una bioquímica. Es la que fabrica una droga y la prueban los chicos de la villa. Se enamora del cura y de Rodrigo Pereira”, adelantó mientras pedía que el cura (interpretado por Esteban Lamothe) tenga más amores. “Que se arme más quilombo con él”, reclamó en vivo.

En cuanto a cómo fue volver a los sets después de casi un año y medio sin trabajo, la actriz y cantante expresó: “Con mucha felicidad, mucho agradecimiento porque éste y el de la música fueron dos de los rubros más golpeados. Así que poniéndole lo mejor. En la pandemia estuve conectada con artistas solidarios, tratando de que bolsones de alimentos le lleguen a compañeros que no llegaban a fin de mes, haciendo los famosos streamings”.

Tras rescatar el hermoso elenco que integra la tira, sobre todo “los actores nuevos que están haciendo un trabajo hermosísimo”, la morocha habló sobre sus expectativas para el estreno de esta noche. “Me pongo nerviosa los primeros días de grabación, al intercambiar con tus compañeros, venir de la pandemia pero después uno se va aflojando, además es el mismo equipo de siempre”, señaló.

“¿Cómo andas de amores?”, lanzó una de las “angelitas” cambiando el clima de conversación. “Estoy bien, che. La estoy pasando bien”, aseguró mientras las panelistas del programa le preguntaban con quién estaba saliendo. “Me separé hace años del músico, aunque tuve varios. No sé de cual hablás”, bromeó la actriz al confirmar la separación de su última pareja.

Sin querer dar demasiados detalles, Gaetani confesó: “Sola nunca, soltera tampoco. Siempre se guitarrea pero este no tiene nada que ver con el arte. Es empresario, trabaja de verdad. Es muy serio, nada que ver conmigo”. “Mejor, porque me parece que tu error era ese, buscarte loquitos como vos”, la interrumpió Yanina Latorre y provocó que Gaetani se riera de su comentario.

Con pocas pulgas y muy directa, la actriz contó que lo que más le molesta es que le pregunten sobre el medio. “‘¿Cómo es tal?’, ‘Contame sobre fulano y mengano, ¿es así como parece?’. Yo los mando a cagar a todos, no me gusta que me pregunten esas cosas. Digo que Lamothe es simpático, iba a decir algo pero mejor no”, remató, entre risas, mientras Ángela Leiva y El Polaco aparecían en escena para salvarla.