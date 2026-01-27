Piden la detención de Luis Cavanagh, el exnovio de Romina Gaetani, denunciado por violencia de género

En el marco de la denuncia penal por violencia de género que Romina Gaetani presentó a fines de diciembre contra su expareja, Luis Cavanagh, trascendió que en los últimos días la querella solicitó la detención del empresario.

El pedido fue realizado por el abogado Ignacio Trimarco a raíz de una serie de elementos, como el informe psicológico a raíz de la declaración de la actriz, donde se determinó que es una víctima de riesgo alto; la incorporación de las imágenes de las cámaras de seguridad del barrio privado Tortugas Country Club, en el partido de Pilar, donde ocurrieron los presuntos hechos; los testimonio de los vigiladores que atendieron el pedido de ayuda de Gaetani en la garita de seguridad del lugar y llamaron al 911; el resultado del allanamiento que se llevó a cabo el pasado jueves 15 en el domicilio de Cavanagh, donde no se encontró el arma 9 mm que posee (sí su cargador y municiones), sumado a toda la prueba preliminar.

Los hechos que denuncia Gaetani ocurrieron el pasado domingo 28 de diciembre, aunque las agresiones habían comenzado mucho antes Hernan Zenteno - La Nacion

“Este pedido de detención se funda específicamente en que el arma que no aparce”, señaló Trimarco en diálogo con Marina Calabró al aire de DDM (América). “Habíamos requerido que se constante (si Cavanagh efectivamente portaba un arma) y que se procediera a su secuestro. Dado que se hizo el allanamiento y hasta el día de hoy el arma no aparece, solicitamos este pedido de detención. Es grave. Hay una persona imputada por violencia de género que está en conocimiento de que tiene que entregar un arma y no lo está cumpliendo”.

Pidieron la detención del ex de Romina Gaetani

“Dios no quiera, pero si mañana pasara algo con ese arma y esta persona y Romina, que quede constancia de que esta querella pidió la detención”, sentenció el letrado, aunque aclaró que el acusado “está a derecho” y presentó un nuevo abogado defensor.

La fiscal de la causa, la doctora María José Basilio, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Violencia de Género de Pilar, deberá definir si adhiere o no al pedido de la querella, y luego el juez deberá resolver la cuestión. Cabe recordar que a Luis Cavanagh se le imputa el delito por lesiones agravadas en contexto de violencia de género.

“No puedo hablar”

El pasado domingo 18, Romina Gaetani acudió a sus redes sociales para contar cómo está atravesando este momento y reflexionar sobre la revictimización a la que suelen ser sometidas las personas, especialmente las mujeres, que denuncian a sus agresores.

“Si lo vivido sirve para seguir exponiendo lo que significa la violencia de género, agradezco a los medios de comunicación por el acompañamiento y respeto con que trataron el tema”, expresó la actriz, de 48 años, en una historia de Instagram.

El mensaje que Romina Gaetani compartió en sus redes sociales

En ese sentido, destacó: “Lo que hace la exposición es intensificar el dolor, no solo el mío, sino también el de nuestras familias. Espero sepan comprender, aún no puedo hablar. En estos casos, el tiempo es necesario”.

Días antes, luego de ampliar su declaración ante la Justicia, donde solicitó una restricción perimetral y un botón antipánico como medidas de protección, Gaetani habló con María Fernanda Callejón sobre los hechos ocurridos el pasado domingo 28 de diciembre en la casa de su ex en Tortugas Country Club.

“Quiero contarles que estoy rota. Mi cabeza aún no encuentra las palabras para procesar todo, para llegar a entender cómo me dejé poner las manos encima”, dijo a través de un mensaje enviado a la panelista de La mañana con Moria (eltrece).

“Antes era verbal. Hechos de violencia, sobre todo verbales, hasta que me redujo y me volvió chiquita. Lo que ya sabemos, pero a veces nos toca vivirlo, y no lo podemos ver. Porque aún lo amo y sufro por eso”, continuó.

“Fue desintegrando mi autoestima, no era la primera vez que revisaba mi celular. Me controlaba, manipulaciones, hechos irreproducibles que ayer declaré en su totalidad con lujo de detalles en mi pericia psiquiátrica”, completó.