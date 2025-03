Las sentidas palabras del hermano de Antonio Gasalla sobre su enfermedad y su legado: “Cumplió su gran sueño”

Antonio Gasalla murió ayer a los 84 años, tras pasar un largo tiempo internado en un centro de rehabilitación debido a sus problemas cognitivos y motrices. Su despedida tuvo lugar en el Teatro Maipo, un escenario icónico donde brilló a lo largo de su carrera. En un velatorio abierto al público, compañeros del medio artístico, amigos y admiradores se acercaron para rendirle homenaje. En este contexto de duelo, su hermano Carlos Gasalla habló con los medios y compartió recuerdos sobre la vida, la carrera, sus últimos años y la decisión de su internación en el último período.

Carlos recordó que, desde joven, Antonio tenía claro su destino. “Siempre quiso ser actor, aun a temprana edad, y lo abordó como hay que abordarlo: con estudios. Fue al Conservatorio de Arte Dramático, tenía un montón de reglas a cumplir, era muy estricto porque amaba la profesión. Se dedicó por entero a su arte y eso tiene un valor enorme”. Y añadió: “Cumplió su gran sueño: ser actor y actuar, y lo logró hasta el final”.

A pesar de la presión familiar de seguir una carrera tradicional, Antonio hizo un breve intento por estudiar odontología antes de dedicarse completamente al teatro. “Mi padre quería que fuéramos contadores o abogados, él no quiso. Eligió odontología porque le pareció un trabajo con las manos que no le ocuparía la cabeza, pero cuando mi padre falleció, no dudó más y entró al Conservatorio”.

La palabra de Carlos, el hermano de Antonio Gasalla

Antonio Gasalla dejó huella con personajes icónicos como La Abuela y Mamá Cora, reflejando la realidad social con un humor único. “No hay nada que llegue más a la gente que encontrar la parte humorística en medio de las tragedias. Eso fue lo que él hizo desde la adolescencia. Y la gente no es ajena cuando le dan algo con contenido; eso eran los personajes de Antonio”.

“Cuando convocaba elencos, sabía lo que quería para cada personaje. Vivía para su trabajo. No era fácil compartir tiempo con él cuando hacía televisión porque pasaba días enteros escribiendo libretos, pero siempre mantuvo una estrecha relación con la familia” , agregó Carlos.

El actor, cuyo velatorio continúa esta mañana antes de su último adiós en el cementerio Parque Memorial de Pilar, también llegó a sentir en su juventud una gran admiración por la historia del espectáculo. “Vivía viendo revistas de cine y teatro. Hasta llegó a pedir a Hollywood fotos de grandes estrellas, y se las mandaban autografiadas”, compartió su hermano.

Los últimos años y la despedida

Sobre el deterioro de su salud, Carlos contó que la enfermedad de su hermano fue “penosa e irreversible” . “Desde que lo tuvimos que internar, él estaba relativamente lúcido, pero después fue perdiendo esa lucidez. Le hacíamos masajes, nos miraba, pero no sé si había algo afectivo. Es una enfermedad muy corrosiva”.

El hermano del actor también se refirió a la decisión de internarlo, enfrentando las críticas de Miguel Ángel Pierri . “No tenemos nada que ver con Pierri. Sacarlo de su casa no fue decisión nuestra, sino de los médicos; lo atendió uno de los psiquiatras más conocidos de la Argentina y hay certificados del seguimiento que se hizo estando en la casa durante dos o tres años, pero las conductas que tenía nos llevaron a tener que sacarlo de la casa. No quería comer ni hablar con nadie. Todo fue a través de un juez. Hay un juzgado que está interviniendo y nosotros tenemos que responder. Es más, no podemos tocar nada de lo de Antonio. La familia nunca fue dueña de Antonio, pero ante la enfermedad, tuvimos que actuar como cualquier familia”, detalló el hermano del fallecido artista.

Además, Carlos fue consultado sobre los últimos tiempos del actor: “La familia tuvo que readecuarse para acompañarlo. Lo acompañamos en todo lo posible. Tenía que anotar las cosas porque se olvidaba, llevábamos un cuaderno, todo lo que se da en este tipo de enfermedad”.

Susana Giménez y Antonio Gasalla en el centenario del Teatro Maipo, el 7 de mayo de 2008 ALFIERI MAURO

Respecto a si Susana Giménez o Mirtha Legrand se contactaron con la familia, Carlos Gasalla aclaró: “No recibí nada particularmente. Es lógico, fueron personajes grandes del teatro argentino, Antonio las respetaba, sabemos que se han preocupado, pero valorizamos el afecto que Mirtha o Susana tenían con Antonio. No mido un llamado, cada uno reacciona como puede, pero yo sé que están preocupados. Marcelo Polino me decía que Susana cuando venía por acá [en referencia a la Argentina], quería ver a Antonio. Eso es un valor enorme porque lo quería ver”.

Sobre quienes estuvieron junto al capocómico hasta el final, Carlos concluyó: “Estuvieron mis hijos, mi mujer, yo y Marcelo Polino, que nos dio una mano enorme porque lo quería a Antonio como a un padre. Y lo demostró con el afecto que puso hasta el último momento. Le estamos agradecidos para siempre”.

LA NACION

Temas Antonio Gasalla