Las fotos que confirmarían el romance entre Richard Madden y Brandon Flynn

¿Se ha formado una pareja? Richard Madden , de 32 años, quien saltó a la fama con Game of Thrones y ganó el Globo de Oro por Guardaespaldas, está siendo vinculado con su colega, Brandon Flynn, de 25, uno de los intérpretes de 13 Reasons Why y True Detective, y expareja del cantante Sam Smith.

Madden y Flynn fueron vistos juntos en diversas oportunidades, como en una salida en Los Ángeles en abril, y en una cena Nueva York en mayo, donde se mostraron muy afectuosos. En diálogo con The New York Times en plena promoción de Rocketman, la biopic de Elton John de la que forma parte, Madden - cuya última pareja fue la actriz Jenna Coleman-, fue consultado sobre el posible noviazgo.

"Me gusta mantener mi vida personal en el ámbito privado, nunca hablé sobre mis relaciones", aseguró, y contó cuál es el truco que tiene para aburrir a los paparazzi. "Uso la misma ropa dos días seguidos, porque si parece que la foto es del mismo día, no pueden usar las fotos, no hay demasiado interés por verme caminando por la calle con un vaso de jugo en la mano", bromeó.