Las imágenes de la China Suárez en su regreso a Buenos Aires, en medio del posible romance con Franco Colapinto

Eugenia “la China” Suárez fue indudablemente una de las grandes protagonistas del fin de semana. Luego de que se viralizaran las fotos de la actriz junto a Franco Colapinto durante la noche madrileña, los rumores de romance ganaron fuerza y ambos no se escondieron demasiado, frente a los celulares que los grabaron saliendo de un restaurant muy de moda. Y a pocas horas de esas imágenes, la China finalmente llegó a la Argentina.

La China Suarez regresa de Madrid luego de su encuentro con Colapinto Gerardo Viercovich - LA NACION

Durante la tarde del lunes, Suárez arribó a Ezeiza a través de un vuelo que llegó de España. Muy relajada, pero decidida a no responderle a la prensa, la China avanzó con sus valijas en dirección al auto que la llevó a su destino final. Aunque los medios que la esperaban eran numerosos, ella no brindó ningún tipo de declaración sobre la famosa salida con el piloto de Fórmula 1, que copó todas las noticias vinculadas a la farándula.

La palabra de la China

La China Suárez

Si bien no habló de forma directa a través de sus redes sociales, la actriz y cantante hizo trascender su sentir por medio de un amigo. Fue el periodista Luis Corbacho quien compartió las palabras de la China en su cuenta de Instagram.

Desatado el escándalo, Corbacho publicó una historia en defensa de su amiga. “Te amo. Las que te critican mirando LAM en pantuflas con un gordo deprimente al lado deberían replantearse su vida. Ah reee”, fue el mensaje que eligió transmitir. La actriz, de inmediato, respondió a esa historia, aunque lo hizo de forma privada. Fue Corbacho quien luego hizo una captura de pantalla y compartió la respuesta de la actriz. “Jajajajajaja yo soy feliz y no jodo a nadie”, le aclaró junto a un corazón rojo.

La China Suárez y Franco Colapinto cenaron en uno de los lugares más exclusivos de Madrid (Foto: Captura Instagram)

Como sucedió en el primer video, la China y Colapinto fueron capturados por un ojo curioso en Madrid, pero esta vez de día y en pleno paseo por el centro de la capital española. Fue la usuaria de TikTok @itsvalentinaok quien los encontró juntos y decidió sumarse a la repercusión del primer video y al revuelo mediático para hacer su aporte. “Te vas de vacaciones con tus amigas y te cruzás a Colapinto y a la China Suárez”, escribió sobre el video. “Un día tranqui en Madrid con mis amigos personales”, disparó luego a modo de broma.

Esta vez, a la China y a Colapinto se los vio a una distancia considerable y sin hablar. Ambos tenían gorras puestas y la China le sumó a su look lentes de sol. En la escena no hubo gritos ni pedidos de saludos. Según se interpreta a través de la secuencia, ellos no se dieron cuenta de que alguien los estaba grabando.

La cita no tan secreta

La China Suárez y Franco Colapinto juntos en Madrid (Foto: Instagram/@sangrejaponesa; @francolapinto)

El sábado por la noche, la China Suárez y Franco Colapinto, el joven piloto de F1 que con sus buenas actuaciones en las pistas se convirtió en la nueva sensación del deporte argentino, fueron vistos juntos, muy sonrientes, en las calles de Madrid. De inmediato los rumores de un posible romance -y los memes por la diferencia de edad y el pasado amoroso de la actriz- comenzaron a circular.

La cita madrileña entre la actriz y el deportista se viralizó en X y fue el panelista de LAM, Pepe Ochoa, quien interrumpió su descanso de domingo y dio más precisiones del asunto a través de la cuenta del programa que conduce Ángel de Brito. “Colapinto y la China Suárez en una noche romántica en Madrid”, escribió y dio detalles del lugar en el que se vieron: “Fueron a comer a Los 33. Ella llegó primero, él después. Estuvieron en un reservado exclusivo para ellos”.

“Se mostraron bastante divertidos, dicharacheros, románticos”, agregó sobre las imágenes, en donde se los ve relajados. En un momento, incluso, la China saluda a la chica que los grabó luego de varios ruegos por un saludo. “Después abandonaron juntos el recinto”, completó Ochoa y sumó algunas postales más del encuentro.

El video se hizo público luego de que la intérprete de “Corazón de cartón” fuera relacionada por primera vez con el piloto de 21 años en septiembre, cuando él descubrió que ella lo había empezado a seguir en Instagram y no dudó en expresar lo que sentía en su cuenta. “Fue mi momento más orgulloso desde que tengo Instagram y le dicen alejate... no che”, lanzó entre risas, pero se arrepintió y minutos después lo borró. Poco tiempo después, cuando una periodista le preguntó en plena conferencia de prensa a ella por su vínculo con el corredor, revoleó los ojos, se puso a mirar la pantalla de su celular y se negó a responder.

