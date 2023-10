escuchar

Este fin de semana, la modelo e influencer Michelle Salas dio el “sí, quiero” junto a su novio, el empresario venezolano Danilo Díaz Granados . La glamorosa boda, celebrada en la Toscana italiana, acaparó la atención de toda la prensa del corazón, que sólo se hacía una pregunta: “¿Luis Miguel estuvo presente?” Si bien los propios protagonistas no hablaron al respecto, en las últimas horas se filtraron algunas imágenes que confirman no sólo la presencia del cantante mexicano en la celebración sino que dejan en claro que fue él quien en su rol de padre la acompañó hasta el altar.

A pesar del hermetismo con el que suele mantener su vida privada, la tensa relación entre el intérprete de boleros y su hija Michelle siempre acaparó todos los titulares. Es que el artista reconoció a su primera hija (fruto de su amor con la actriz Stephanie Salas) recién cuando la joven cumplió los 18 años.

Esta situación ha perseguido a El Sol durante años y la pequeña se crio bajo la tutela de la familia Pinal (Michelle es nieta de la gran diva mexicana Silvia Pinal) hasta que a sus 16 decidió enfrentar a la prensa y contar su verdad. “Ya no quiero que me compadezcan por ser la hija no reconocida de Luis Miguel cuando él sabe que existo, no le pido una vida, solo quiero que me dé cinco minutos para que me explique sus razones. Que me diga qué pasó y ya”, dijo la adolescente a la revista Quién. Fue precisamente dos años después que Luis Miguel decidió dar el gran paso y reconocerla públicamente.

A pesar de confirmar los rumores y lo que durante años había sido un secreto a voces, la relación entre el cantante y Michelle atravesó varios altibajos. Por esta razón, cuando se conoció la noticia del enlace de la diseñadora de modas la primera pregunta que se hicieron todos fue si su padre estaría presente. Para sorpresa de muchos, el intérprete de “La Incondicional” hizo una pausa en su gira mundial (de hecho dicen que hasta canceló una presentación en Miami) y voló a la finca Il Borro, propiedad que el diseñador Salvatore Ferragamo tiene en Arezzo, para acompañar a su primogénita en este momento tan especial de su vida.

Michelle Salas y Danilo Díaz se fundieron en un apasionado beso tras dar el "sí, quiero" ante la atenta mirada de Luis Miguel y Stephanie Salas G3/The Grosby Group

En la imagen, se lo ve a Luis Miguel charlando muy sonriente con Stephanie Salas; la madre de su hija G3/The Grosby Group

Luis Miguel saludando a su yerno, a quien le regaló un par de gemelos en oro blanco valuados en unos 20 mil euros G3/The Grosby Group

Acompañado por su novia Paloma Cuevas, quien mucho ha tenido que ver en este nuevo Luis Miguel que ha resurgido de las cenizas, el intérprete llegó a la celebración en helicóptero para oficiar como padrino y llevar a su hija hacia el altar. Luego, presenció la ceremonia desde la primera fila donde se lo vio muy sonriente y emocionado. En el festejo, estuvo sentado en la mesa de los novios, donde compartió la comida con su ex Stephanie Salas y su pareja Humberto Zurita.

A pesar de que fue “el gran invitado”, el mexicano intentó mantenerse lejos del centro de atención para no opacar el día de su hija. Quienes estuvieron presentes aseguran que no cantó, no dio ningún discurso, pero sí bailó con ella la canción “The Way you Look Tonight” de Frank Sinatra. Mientras que a su hija le regaló dos pares de aros de zafiros, brillantes y oro blanco valuados en 40 mil euros, a su yerno le obsequió un par de gemelos de oro blanco valuados en 20 mil euros.

El casamiento se llevo a cabo en la finca toscana Il Borro, propiedad del diseñador Salvatore Ferragamo. Hasta allí, Luis Miguel llegó en helicoptero G3/The Grosby Group

Tras intercambiar anillos, los invitados aplaudieron a los recién casados. El cantante mexicano estuvo acompañado por su novia, Paloma Cuevas, y se mostró muy bajo perfil durante toda la celebración G3/The Grosby Group

Michelle Salas y Danilo Díaz se conocieron en 2016 por amigos en común. Desde entonces, se volvieron inseparables G3/The Grosby Group

A pesar de que los novios soñaban con un enlace pequeño e íntimo, la fiesta duró tres días. “La idea era poder encontrarnos con las personas que nos han acompañado en nuestra historia de amor y simplemente reunirlos para celebrar con ellos nuestra unión”, dijo Salas que a lo largo del gran festejo lució tres vestidos de Dolce & Gabbana y joyas de Tiffany & Co. “El lugar, mi vestido, la compañía... No podría haber pedido más. Tener a mi lado a un hombre que es mi mejor amigo, mi cómplice y con el que me siento feliz y plena. Acompañada de mis papás, mi hermana, familiares y la familia que escoges. Hoy puedo decir sin duda hay que tener cuidado con lo que uno desea, ya que si de verdad quieres algo y luchas por conseguirlo, los sueños se hacen realidad”, confesó la recién casada a la revista Vogue tras finalizar los festejos.

La modelo, que estudió Diseño de Modas en Nueva York y tiene una marca de belleza, conoció al empresario venezolano Danilo Díaz Granados a través de amigos en común en el año 2016. “Fue amor a primera vista, ya que no nos separamos desde que nos conocimos”, dijo Michelle en la misma publicación a la que le vendió la exclusiva de su casamiento.

