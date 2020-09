El actor se siente discriminado por la desvinculación de una marca de ropa interior. "Apoyo la diversidad sexual porque es el mejor mensaje que les puedo dar a mis hijos. Apoyo una amplitud del amor", señala el actor Crédito: Instagram

Christian Sancho está dolido y enojado por la decisión de la marca de ropa interior masculina de rescindir el contrato. "Yo más que nadie quería firmar ese contrato. Y no tuvieron la deferencia de avisarme: me enteré cuando me llamó un productor de Intrusos para preguntarme".

Los hechos se sucedieron de la siguiente manera, según contó Jorge Rial en Intrusos, el programa que conduce en América. El viernes 18 de septiembre la empresa comunicó que terminaba su relación con Sancho. El actor se enteró por Intrusos y se sorprendió porque debía firmar el contrato en los próximos días, luego de varias semanas de negociaciones. "Los chats que se filtraron son reales pero eran parte de esas negociaciones y no el final. La fecha de esos chats es el 31 de agosto, cuando todavía estábamos tratando de llegar a un acuerdo. La negociación prosperó", aclara Sancho.

Sin embargo, luego de ser tapa de una revista de actualidad en la que apoya la diversidad sexual, la marca decidió no renovar el contrato. "El contrato anterior venció ayer, domingo 20 de septiembre. Estábamos a punto de firmar y a partir de las declaraciones que hice, no hubo más contacto. Esperaba firmarlo porque hace seis meses que no trabajo, estoy viviendo de ahorros, y yo más que nadie quería firmar ese contrato. Ahora voy a tener que matar más ahorros. La publicidad me da la posibilidad de financiar al actor", detalla.

Sancho aclaró luego que las negociaciones "arrancaron a mediados de agosto" y dio más detalles. "El dueño es una persona muy difícil para negociar y quería hacerme un contrato con exclusividad durante un año, pero muy bajo en cuanto a mis ganancias y era inviable porque me ponía una soga al cuello. Doy la cara porque me molesta el posteo que diga que se prohíbe mi imagen. Seguimos negociando y me propone el doble de dinero, por dos años. Me pareció bien y dije que sí, pero cuando mi abogado leyó el contrato decía que no podía trabajar con cinco marcas. Entonces no era sin exclusividad. El tema económico estaba arreglado pero eran otras trabas las que queríamos aclarar. Quedamos en que se corregía eso, y firmábamos. Pero la revista salió el miércoles pasado y desde entonces se cortó la comunicación".

"Claro que apoyo la diversidad sexual porque es el mejor mensaje que les puedo dar a mis hijos. Apoyo una amplitud del amor. La sexualidad de cada uno no merece debate. Me sentí discriminado. Me dolió que no me lo dijeran en la cara, porque nos conocemos desde hace muchos años. Creo que discriminan y también que son torpes. Sé muy bien lo que es el bullying y ser juzgado. Cuando era chico tuve tartamudez, me ponía nervioso y no podía hablar y se burlaban de mí. Conozco esa palabra y no la quiero seguir sintiendo", concluye el actor y modelo.