Úrsula Corberó y el Chino Darín esperan su primer hijo: la foto con la que confirmaron el embarazo
Mediante sus redes sociales, la actriz española anunció que van a ser papás por primera vez; así fue el posteo con la tierna foto y la divertida descripción
Úrsula Corberó anunció este martes que espera su primer hijo junto al Chino Darín. La actriz española, de 36 años, compartió una foto con su panza, etiquetó al actor argentino y le puso una divertida descripción: “Esto no es IA”. Rápidamente, el posteo se llenó de comentarios de felicitaciones.
Por su parte, el hijo de Ricardo Darín replicó el anuncio en una historia de Instagram, mostrando su emoción a través de numerosos emojis que reflejan la felicidad y la intensidad del momento que está viviendo junto a Úrsula Corberó.
Las reacciones en redes al emotivo anuncio
Como era de esperarse, la feliz noticia del embarazo de Úrsula Corberó y el Chino Darín se convirtió rápidamente en tendencia en redes sociales, por lo que la publicación se llenó de mensajes de amor y felicitaciones de figuras del espectáculo argentino y español. Entre los comentarios se destacaron los de Emilia Mernes, Cale Ruggeri, Vera Spinetta, Matías Martín, Belén Negro y Leticia Siciliani, quienes expresaron su alegría y buenos deseos para la pareja.
También se sumaron saludos de compañeros de trabajo y artistas internacionales. Los actores de la serie Élite, Arón Piper y Manu Ríos, y su compañero de La Casa de Papel, Pedro Alonso, quien expresó: “Todo el amorcito del mundo para vosotros”. Incluso la cantante Camila Cabello se sumó con buenos deseos.
Por su parte, los familiares no tardaron en expresar su emoción; Florencia Bas, madre del Chino Darín, escribió: “¡Me explota el corazón de alegría y amor! ¡Los amo con mi vida a los tres!! Qué locura hermosa, qué lindos, qué ansiedad! ¡Felicidades para ustedes y para mí jajajaa!! Lo bella que estás”.
La historia de amor del Chino Darín y Úrsula Corberó
El Chino Darín y Úrsula Corberó comenzaron su historia de amor a finales de 2015, durante el rodaje de la serie española La Embajada. En la ficción eran pareja, y finalmente, su vínculo traspasó la pantalla. Aunque suelen mantener su relación lejos del foco mediático, el actor contó en una ocasión que fue un flechazo y que lo que primero lo conquistó de ella fue su risa. “Nos conocimos en 2015, en el rodaje de La embajada. Llegué a España pensando ‘son solo seis meses, dos proyectos y me las pico’. Pero conocí a Úrsula y todo cambió”, reveló Darín a LA NACION.
Desde entonces, la pareja superó distancias, desafíos laborales e incluso una pandemia. Ella, por su parte, recordando los comienzos de su relación, comentó: “Él es divino, estar trabajando y que surja así el amor... Hay cosas que son inevitables. Suceden, pasan y hay que tratarlas con la mayor naturalidad posible. Además de ser bello y luminoso, tiene un talentazo”.
Durante los primeros años, la pareja alternó entre España y Argentina según sus compromisos laborales, con períodos de separación y videollamadas que no hicieron más que fortalecer su relación. En 2020, durante la pandemia, compartieron la cuarentena en Buenos Aires, y la convivencia resultó tan positiva que decidieron continuar juntos. Hoy residen en Barcelona, aunque viajan constantemente por trabajo.
El amor y el compromiso entre ellos es evidente: en los premios Platino 2022, Darín respondió al ser consultado sobre lo que más le gusta de España: “Mi mujer”, y agregó, reflexivo: “No puedo definirla. Si la defino, la limito”. Por su parte, Úrsula, en los premios Ondas por El cuerpo en llamas, dedicó su galardón a su pareja “porque es el mejor compañero de vida que puedo tener”.
