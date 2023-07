Las primeras palabras de Madonna tras su angustiante internación: cómo se encuentra y qué pasará con su gira

escuchar

A finales de junio se supo a través de un comunicado de su representante, Guy Oseary, que desde el 24 de ese mes Madonna estaba hospitalizada en un centro médico de Nueva York a causa de una grave infección bacteriana. Tan grave fue su afección que la llevó a estar intubada y quedar internada en la unidad de terapia intensiva por varios días. Aunque, en el momento del anuncio se sabía que ya le habían dado el alta y se estaba recuperando en su casa, la cantante no había hecho ninguna declaración sobre su estado de salud y el destino de su The Celebration Tour, la gira de conmemoración de sus 40 años en los escenarios que, desde este mes, la iba a llevar por todo el mundo hasta concluir en 2024. Hoy, sin embargo, luego de ser fotografiada durante el fin de semana paseando por las calles de Nueva York, Madonna escribió un mensaje en su perfil de Instagram en el que se ocupó de tranquilizar a sus fanáticos por su estado de salud y en el que además confirmó que, con algunas modificaciones, el esperado show seguirá en marcha.

“Gracias por sus energías positivas. Por sus oraciones y palabras de recuperación y ánimo. Sentí su amor. Estoy en el camino de la recuperación e increíblemente agradecida por todas las bendiciones de mi vida”, escribió la reina del pop, de 64 años. Y luego contó detalles de su internación y de lo que vendrá.

“Mi primer pensamiento cuando me desperté en el hospital fue para mis hijos. Y el segundo fue que no quería decepcionar a nadie que hubiese comprado entradas para mis conciertos. Tampoco a quienes habían trabajado de manera incansable conmigo durante los últimos meses para crear mi espectáculo. Odio decepcionar a alguien”, afirmó en el texto. “Mi foco ahora está puesto en mi salud y en estar cada vez más fuerte, y les aseguro que volveré tan pronto como sea posible”, explicó Madonna y confirmó que deberá reprogramar la etapa norteamericana de su gira mundial, que estaba planificada para comenzar la semana próxima en Seattle y que iba a continuar luego con 37 shows por todo Estados Unidos, desde Nueva York hasta Los Ángeles, pasando por Chicago, Dallas, Atlanta y Boston, además de otros cinco shows por Canadá (en Vancouver, Toronto y Montreal) para cerrar en Las Vegas, Nevada, el 8 de octubre. La idea inicial era que tras ese total de 42 presentaciones iba a dar el salto hacia Europa, donde planeaba comenzar el 14 de octubre con cuatro fechas en Londres, para seguir hacia París, Ámsterdam, Berlín, Copenhague y España, donde iba a tocar por primera vez en ocho años, esta vez en Barcelona.

“La decisión actual es reprogramar la porción norteamericana del tour para comenzar la gira directamente en octubre, en Europa. No podría estar más agradecida por sus preocupaciones y el apoyo que me brindaron. Amor, M.”, concluye el mensaje al que la cantante acompañó con una imagen actual suya que se sumó a la foto que algún fanático captó en las calles de Nueva York y que circuló en las redes durante el fin de semana.

La recuperación de la artista resulta sorprendente especialmente porque, según sus allegados, llevaba un tiempo con mala salud cuando sufrió la crisis que la llevó inconsciente al hospital. Según publicó el diario The New York Post, Madonna llevaba al menos un mes con fiebre, pero a pesar de esas señales que le estaba dando su cuerpo, la cantante decidió no consultar a sus médicos e insistió con seguir focalizada en los preparativos de su ambicioso tour.

Las consecuencias de esa decisión, como se sabe ahora, fueron inmensamente perjudiciales para su bienestar y, paradójicamente, también para la gira en la que estaba tan enfocada en aquel momento. Aunque no fueron confirmados oficialmente, los rumores sobre su ingreso al centro hospitalario neoyorquino hablaban de cómo los paramédicos que llegaron a su casa tuvieron que “revivirla” con el medicamento Narcan, utilizado en situaciones de sobredosis de heroína, fentanilo u otros opioides, o bien para combatir un shock séptico, que es lo que habría sucedido con Madonna. De acuerdo con el portal Radar, fuentes cercanas a la artista habían relatado que su cuerpo “fue encontrado casi sin vida”, por lo que debieron “administrarle una inyección” antes de su traslado al hospital, donde tuvo que ser intubada.

