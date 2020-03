Fuertes rumores de crisis entre Laurita Fernández y Nicolás Cabré

Cada vez suenan más fuerte los rumores que señalan que la pareja compuesta por Laurita Fernández y Nicolás Cabré estaría atravesando una crisis Crédito: Instagram

3 de marzo de 2020 • 21:58

Los rumores de crisis en la pareja de Laurita Fernández y Nicolás Cabré son cada vez más fuertes. Ambos actores pasaron la temporada en Mar del Plata protagonizando Departamento de soltero, en el Teatro América, y se despidieron el pasado domingo.

Según contó Gonzalo Vázquez, notero de Intrusos (América), Laurita y Nico en las últimas semanas ya no se iban juntos del teatro, a pesar de que convivían en un lujoso complejo de "La Feliz". Inclusive, dijo que un vecino de la pareja contó que se escuchaban discusiones frecuentemente, en el departamento que comparten.

"El 24 de febrero teníamos pactada una nota con Laurita y ese día nos vio y se fue corriendo. Tenía anteojos, aunque era de noche. Ese mismo día, un vecino del departamento se cruzó con ella en el ascensor y dijo que usaba anteojos y tenía la nariz colorada, como si estuviera llorando. Fue una situación rara, porque Laurita siempre para y saluda. Volví a pedir nota y nunca me la dieron. Ni siquiera en la despedida de la obra", contó.

"Lo extraño, también, es que le pregunté a alguien de la producción si pasaba algo entre Laurita y Nico, y me dijo que no. Pero a los cinco minutos después me llegó un WhatsApp de ella diciendo que estaba sin maquillaje, que la arregláramos en otro momento. Nunca pude concretar la nota en toda la semana. Me llama la atención porque ella no se maneja así", especuló Gonzalo.

Y agregó que la última vez que los vieron juntos en el edificio en el que vivían fue cuando estuvo visitándolos Rufina, hija que el actor tiene con la China Suárez. "Sé que ya no se iban juntos del teatro, y eso también me llama la atención, porque él siempre la esperaba si ella tenía notas. Y el jueves pasado tuvieron descanso y sé que ella se fue a Buenos Aires a ver el show de Ricky Martin", contó. Pero también Nicolás estuvo en el Movistar Arena, viendo ese día el show del boricua.

Laurita y Nico se conocieron a mediados de 2018, cuando ambos hacían Sugar. Se enamoraron, empezaron a salir y enseguida se fueron a vivir juntos. El año pasado también compartieron escenario en el Lola Membrives, con Despedida de soltero. Parecía una pareja sólida, tanto, que ya hablaban de ser padres. Y a los dos se los notaba muy enamorados cuando hablaban del otro. ¿Habrá reconciliación?