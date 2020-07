Laurita Fernández sobre Rufina Cabré: "Me hubiese costado despedirme" Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 20 de julio de 2020 • 14:55

Una de las cosas que más disfrutaba Laurita Fernández durante su relación con Nicolás Cabré, era compartir momentos con la hija de él, Rufina. A pocas semanas de haberse separado, la bailarina habló por primera vez sobre cómo fue dejar de ver a la niña (la mamá es la China Suárez) y sobre sus ganas de formar una familia en el futuro.

"Viste que uno se encariña con los amigos del otro, la familia e incluso con alguna mascota. Con su hija fue todo eso pero por mil, porque la amo y es lo más. Era genial conmigo y además yo convivía con ella", le contó durante una entrevista a Catalina Dlugi en Agarrate Catalina, por La Once Diez / Radio de la Ciudad. "Yo me separé de él y me separé de todo", agregó revelando que no tiene contacto con la niña.

Cuando la periodista le preguntó si no había considerado mantener la relación con Rufina, al igual que hizo la hija de Joaquín Furriel con Eva Di Dominici, Laurita afirmó que prefieren no hacerlo. "En realidad ella es más chica y me parece que está bueno no mezclar y no hacerle un matete en la cabeza innecesariamente. No sabés, por ahí se lo toman muy relajado y entienden todo mucho mejor que los grandes, o por ahí no. Por ahora preferimos que las cosas sean de esta manera. Obviamente que me cuesta, pero es súper entendible. Es algo que tiene que manejar Nico como padre y es una decisión muy personal".

"A mí me hubiese costado despedirme, así que quizás lo prefiero de esta manera", aseguró la conductora de "Cantando por un sueño". "Sí me gusta saber que está bien, o de vez en cuando ver alguna foto en las redes y verla divina, eso me pone muy contenta. Separarte del otro también es separarte de todo lo que tiene que ver con el otro. Son cosas que cuestan pero hay que pasarlas".

Durante la charla, Laurita contó que el deseo de formar una familia sigue vigente, pero que lo hará en el momento indicado con la persona que así lo sienta. "Antes me costaba mucho imaginarme en una relación a largo plazo, y esta fue la primera vez que sentí el deseo de ser madre. Fue algo que él me despertó, porque antes no estaba en el radar. Hoy que no estamos juntos ese deseo se mantiene. Me gustaría tener el día de mañana mi propia familia, convivir con alguien, cosas que no me imaginaba haciendo".