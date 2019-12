Laurita Fernández, sobre su relación con Rufina Cabré: "Soy la que la consiente"

Laurita Fernández contó cómo es la relación con la hija que su novio, Nicolás Cabré, tuvo con la China Suárez Crédito: Instagram

A punto de arrancar la temporada en Mar del Plata con Departamento de soltero, Laurita Fernández pasó por Los ángeles de la mañana y habló de todo: la convivencia con Nicolás Cabré, su relación con Rufina y el mensaje que le envió a su ex, Federico Bal, tras la muerte de su padre, Santiago.

Recién aterrizada de sus vacaciones por Miami y México, la bailarina contó cómo fue viajar en familia. "La pasamos muy lindo. Nos fuimos con Nico, con mi mamá, mi hermana y Rufina. Todas mujeres que lo volvimos loco a Nico. Hicimos mucha playa, fuimos a las ruinas de Chichen Itzá, a Isla Mujeres e hicimos un montón de deportes extremos", relató Fernández, quien primero pasó unos días en Miami a solas con Cabré.

Tras recargar pilas para lo que se viene, la actriz habló de sus proyectos laborales para 2020. "Con Departamento de soltero hacemos temporada en Mar del Plata y después gira hasta junio. En vacaciones de invierno me sumo al musical School of Rock. Y también se viene un programa de entretenimientos que no puedo adelantar mucho, pero estoy muy contenta", aseguró sin querer dar detalles.

Súper enamorada, Laurita habló de su relación con Nicolás Cabré y contó cómo es convivir con él en el día a día: "No es difícil. Creo que yo soy más rebuscada que él. Él tiene una paciencia tremenda (...). Me sorprendió lo resolutivo que es. Llegar a casa y que haya cocinado, limpiado; nada que ver conmigo", lanzó, entre risas.

Tras definirse como "cero ama de casa", la rubia confesó que tuvo que aprender a cocinar por Rufina. "Si aprendí a hacer la comidita de Rufi, porque hay días que la cuido yo y tuve que aprender. Si bien tengo responsabilidades cuando la cuido, soy como una amiguita para ella, la que la consiente. Cenamos, vemos pelis de dibujitos, la pasamos muy bien", reveló sobre su relación con la hija de Cabré y la China Suárez.

"¿Tenes ganas de ser madre?", disparó Ángel De Brito, sin vueltas. "Tengo ganas de hacer otras cosas laboralmente que por ahí el ser madre te quita tiempo para concretarlas. Están las ganas, pero vamos a encontrar el año indicado, alguno más tranqui. Está charlado y es un deseo que se me despertó al estar con él", respondió Fernández.

Al hablar de qué es lo que más la enamoró de Cabré, Laurita confesó que fue verlo papá. "Conocí su personalidad verdadera cuando lo vi con Rufi. Yo a la nena la conocí antes de salir con él. Venia al camarín y jugábamos, se ponía mi peluca, tenía un vestido mini Sugar igual al mío, y después se dio la relación con él", expresó enamorada.

Por último, la actriz hizo referencia a la muerte de Santiago Bal y confirmó que tras lo sucedido se comunicó con su ex Federico para darle el pésame. "Sí, hablamos con Fede. No sé si en un momento de calentura, lo borré o bloqueé del chat, y no encontraba su número. Entonces le escribí por mensaje directo en las redes. Y me respondió. Más allá de que Santiago era su papá, lo conocí, bailó con nosotros, fue muy amoroso conmigo", remató muy apenada por su pérdida.