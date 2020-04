Laurita Fernández volvió a su departamento y explicó los motivos

La bailarina ya no pasa la cuarentena con Nicolás Cabré y explicó por qué Crédito: Instagram

Laurita Fernández y Nicolás Cabré ya no pasan juntos la cuarentena : la bailarina volvió a su departamento en el medio de la pandemia de coronavirus y explicó los motivos en sus redes sociales. Recordemos que dos semanas atrás Fernández se trasladó desde su casa a la del actor por problemas de plomería en su edificio y ahora nuevamente pasará los días de aislamiento sola en su hogar: "Ya tengo agua de nuevo ".

La bailarina tuvo una cuarentena con algunos inconvenientes: a principios de marzo llegó a Buenos Aires desde Los Ángeles, y debido a que los Estados Unidos había sido incorporado como país de riesgo, cumplió los 14 días de aislamiento preventivo sola en su departamento. Al terminar ese período se fue de su casa hasta el lugar donde convive con el actor. En aquél momento la acusaron de "romper la cuarentena", y ella aclaró que había sido por "motivos de fuerza mayor": hacía 3 días estaba sin agua y no podía mantener la higiene necesaria.

El siguiente capítulo llegó hace unas horas cuando la bailarina escribió en Instagram: "¡Ya tengo agua! ¡Gracias al plomero que estuvo ocho horas trabajando para solucionarlo!". Esto despertó nuevos interrogantes, ya que muchos pensaron que pasaría el resto de la cuarentena con su novio, pero no fue el caso.

Laurita Fernández respondió algunas preguntas en su Instagram y contó los motivos de su regreso a la cuarentena en soledad Crédito: Instagram Stories

Fernández respondió algunas preguntas en sus redes sociales y aclaró: "Había que solucionar este tema de los caños en mi casa y volví para que el plomero lo arregle. Nico está lejos, pero viene bien extrañarse un poquito". En otras respuestas, agregó: "Voy a pasar el resto de la cuarentena sola. No voy a andar yendo y viniendo. Hay gente que lo hace pero no es lo que corresponde ".

"Mi departamento es mi lugar, me gusta estar acá también y disfruto estar sola", sentenció. Además recalcó que no está separada de Cabré y que sigue muy enamorada. Por último, bromeó: "Nuestros días juntos fueron hermosos para mí, pero par él no sé, porque me tuvo que bancar haciendo piruetas todo el día y tocando el piano".