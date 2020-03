Coronavirus: los famosos argentinos que están en cuarentena

Barbie Simons se encuentra en cuarentena, tras regresar de Nueva York Crédito: Instagram

Luego de que el presidente Alberto Fernández anunciara esta mañana que, para prevenir la circulación del coronavirus en la Argentina, toda persona que cumple la cuarentena de 14 días "tiene la obligación de recluirse en soledad en su casa", de lo contrario, "estará incurriendo en un delito", muchas figuras del mundo del espectáculo debieron cambiar sus planes ante la nueva disposición, ya sea en nuestro país o bien en otra parte del mundo.

Recordemos que este miércoles la Organización Mundial de la Salud (OMS) calificó al coronavirus Covid-19 como una pandemia y pidió que los países "tomen acción de manera urgente y agresiva ", lo cual devino en un refuerzo en las medidas.

*TINI STOESSEL

Tini Stoessel, también en cuarentena preventiva Fuente: LA NACION

La cantante Tini Stoessel debía presentarse este sábado en el Movistar Arena; sin embargo, su show se pospuso. "Por razones de público conocimiento sobre el coronavirus (COVID-19) y donde la salud pública y la prevención es una prioridad para todos se ha decidido postergar el show que se realizaría este sábado 14 de marzo para el día sábado 28 de marzo en el Movistar Arena", informa el comunicado de la productora del concierto , donde también se subraya que la estrella pop cumplirá con la cuarentena.

"Tini y su equipo están arribando de una gira europea y permanecerá en cuarentena por el período correspondiente". Recordemos que Stoessel viene de un tour europeo, y brindó recitales en ciudades como Hamburgo y Berlín en Alemania; en Roma, Italia; y también en París, Francia.

*PAULA GARCÍA

La periodista Paula García contó que se encuentra en cuarentena Crédito: Instagram

Otra figura del medio también está atravesando el período de cuarentena. Se trata de Paula García, periodista de TN, que le informó a sus propios compañeros, mediante una llamada, el motivo por el cual está respetando las instrucciones del Ministerio de Salud: sus hijos viajaron por Japón y Corea del Sur, y ella estuvo en contacto directo con los jóvenes.

"Por precaución nos quedamos en casa", contó García, quien remarcó que sus hijos visitaron zonas de alto riesgo, y que ahora todos permanecerán en sus hogares. Si bien la periodista no estará in situ en Metadata, el programa de TN, o en Asuntos pendientes, el ciclo radial de Conexión Abierta, sí aseguró que seguirá en contacto telefónico para continuar informando sobre los coletazos de la pandemia.

*BARBIE SIMONS

Barbie Simons contó en Instagram su experiencia respecto a la cuarentena preventiva que realiza en su casa Fuente: LA NACION

Otra periodista que se encuentra en la Argentina en cuarentena preventiva es Barbie Simons. Así lo informó ella misma en su cuenta de Instagram. "Llegué esta mañana, estuve trabajando en Nueva York y en Los Ángeles, voy a cumplir en mi casa con el aislamiento que es lo que me corresponde como ciudadana, con el deber de proteger al prójimo, a mis compañeros, soy responsable", aseveró en sus Stories.

En diálogo con LA NACION , Barbie habló sobre el proceso. "Estuve cinco días afuera. Ayer, cuando me subí al avión, me informaron que no iba a poder ir a Canal 9 ni a C5N, lo cual entiendo y me parece bien, me toca aislarme", remarcó.

*WANDA NARA

Wanda Nara, aislada en París Crédito: Instagram

Muy lejos de Argentina, Wanda Nara dejó Milán por el decreto de urgencia que rige sobre Italia y mudó momentáneamente a sus hijos a París. Su exmarido, Maxi López, elogió la celeridad con la que Nara manejó la situación junto a su esposo Mauro Icardi, quien ahora trabaja allí.

En diálogo con Andy Kusnetzoff en Perros de la calle, López se explayó al respecto. "Ellos se movieron hace unas dos semanas a Francia porque allá está un poco más contenido el tema del virus. Obviamente lo primero que se te viene a la cabeza es la protección de los chicos. Es todo. La verdad que la madre los llevó para allá y estuvo bien", destacó.

Por otro lado, Wanda muestra en Instagram cómo es la vida en su nueva casa y cómo se educan sus hijos en París.

La situación en Miami

La conductora Lucía Ugarte permanece en Miami Crédito: Instagram

La actriz y conductora Lucía Ugarte se encuentra en Miami, trabajando para el ciclo televisivo de América Chicas guapas . "En Estados Unidos la situación es contradictoria", le contó a LA NACION. "Por un lado se suspendió el Festival Ultra en Miami y Coachella en Indio, California , y se complica conseguir alcohol en gel o barbijos, pero por otro la vida transcurre casi con total normalidad, la gente va a comer afuera, hay partidos de basquet y los parques de Orlando siguen abiertos. Sin embargo, los conciertos más masivos están siendo suspendidos", explicó.

Ugarte iba a estar al frente de la conducción de uno de los desfiles del Buenos Aires Fashion Week, pero la orden de entrar en cuarentena ni bien arribe al país la obligó a cambiar de planes. "Es un minuto a minuto. Yo me levanté esta mañana con la idea de viajar a la Argentina pero las noticias me hicieron dar cuenta que lo mejor es quedarme acá, porque volar no es seguro", señaló Ugarte.

Angel De Brito y Mariana Brey son otras de las personalidades que se encuentran en Miami por estas horas, y que tendrán que mantenerse aislados una vez que arriben al país.