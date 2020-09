Le enfermedad que pone a Halle Berry en el grupo de riesgo frente al covid

Halle Berry confesó que se cuida mucho frente al covid ya que padece diabetes Crédito: Variety

11 de septiembre de 2020 • 11:05

El coronavirus obligó al mundo entero a estar alerta, sobre todo a aquellas personas que entran en los grupos de mayor riesgo. Durante una entrevista con la revista Variety, Halle Berry contó que tiene diabetes, por lo cual dentro de su casa la cuarentena se cumple con mucha rigurosidad.

"Me siento en riesgo", aseguró la protagonista de Gatúbela, que accedió a hacer la sesión de fotos para la revista, pero con marcada distancia social entre ella y el equipo que fue parte. "Soy muy estricta sobre la cuarentena y sobre quien ingresa a mi burbuja. Tenemos toda una sección en la casa en donde al llegar del mundo exterior, después de comprar algo, debés dejarlo allí un tiempo como si estuviese en un purgatorio".

Halle descubrió que tenía diabetes tipo 2 en 1989 cuando estaba grabando la serie Living Dolls. La actriz comenzó a sentirse cada vez peor, razón por la cual se hizo varios estudios que derivaron en el diagnóstico.

Durante la entrevista, Berry también reveló que durante el 2019 se llevó un susto muy grande, tras quebrarse tres costillas en el set de grabación de John Wick: Chapter 3 - Parabellum."Pensé que tenía cáncer de huesos", afirmó sobre el momento del accidente, que la dejó tirada en el piso sin poder respirar. "Pensé que era una osteoporosis temprana. No podía entender por qué me estaba pasando eso cuando estaba físicamente preparada para realizar las escenas".

Después de muchos estudios, los médicos le informaron que era la misma diabetes lo que la hacía vulnerable a ciertas lastimaduras. "Soy propensa a fracturarme huesos más rápido que el resto de las personas".

Los desafío de educar a los hijos en casa

Esta no es la primera vez que Halle habla sobre su vida en cuarentena. La madre de Maceo Robert, de 6 años, y Nahla Ariela, de 12, ya había confesado lo difícil que le resultaba la educación de sus hijos en casa. "Es una pesadilla para mí", dijo durante una entrevista con Entertainment Tonight. "Realmente no están aprendiendo nada y es difícil. Lo que aprendí es que cuando los niños de 6 años ven a otros niños de 6 hacer cosas, entonces las hacen. Se quedan sentados en sus escritorios porque hay otros 25 que lo hacen. En casa no hay otros 25 que lo hagan. Por lo tanto, que se concentren y se den cuenta de que están en casa pero que están en la escuela, realmente está siendo un desafío".