El Chino Leunis se casó con su pareja y tendrá una luna de miel en familia: “Nos vamos los siete”

Con perfil bajo y acompañado de su círculo íntimo, Leandro “Chino” Leunis se casó con Macarena, su pareja desde hace más de dos años. El conductor pasó por el registro civil y compartió el feliz momento con sus seguidores a través de una emotiva publicación en las redes sociales.

En diálogo con LA NACION, el periodista contó que la decisión de dar un paso más en la relación tuvo lugar meses atrás, en el marco de una escapada que la pareja hizo al sur del país. “E n un viaje que hicimos a Bariloche a principio de año surgió la propuesta” , aclaró primero.

Y explicó que la celebración del enlace tendrá lugar hoy mismo en un festejo junto a sus seres cercanos. “ Estamos bastante supeditados por el tema de la pandemia y decidimos hacer algo muy chico, con unos amigos al aire libre ”, indicó el conductor.

Chino Leunis junto a su esposa, en el registro civil

Leunis adelantó a continuación que la luna de miel será junto a la familia ensamblada que logró integrar con su hija Delfina y los cuatro hijos de su pareja. “Nos vamos a ir de luna de miel los siete”, dijo. Y dio algunos detalles acerca de su alegre presente amoroso: “Estoy muy feliz y agradecido por todo lo que estamos viviendo”, contó a este diario.

En su cuenta de Instagram, el conductor posteó una imagen tomado de la mano de quien es ya su esposa saliendo del registro civil, ambos con la libreta de matrimonio en la mano y con gestos de felicidad. Rodolfo Barili, Luli Fernández y Flor Vigna fueron algunos de los famosos y colegas que dedicaron palabras de afecto al periodista en su gran día.

El año pasado, al comienzo de la pandemia, Leunis contaba que había empezado a convivir con Macarena. A partir de entonces, ambos consolidaron una familia ensamblada: el conductor es padre de Delfina, de 10 años, fruto de su amor con su ex, Karin Rodríguez, y su pareja es madre de cuatro hijos.

En una entrevista con LA NACION al comienzo de la relación, Leunis contaba cómo afrontaba esta nueva etapa amorosa. “Lo estoy viviendo de una manera maravillosa porque estoy disfrutando y conectándome conmigo. Cuando estás bien con vos, lo que sucede habitualmente es agradable. Cuando uno no está bien con uno, se la pasa buscando un otro que complete lo que uno no tiene. Hoy me siento pleno y para mí cada momento cotidiano es especial. Lo vivo de esa manera”, señalaba.

Tras aclarar que la llegada de un nuevo vínculo sentimental no era algo que lo preocupara hasta entonces, el periodista apuntaba que la relación con su novia se había producido de forma muy espontánea. Sobre ello, decía: “Fue todo muy sincrónico, a los dos meses de que me separé, jamás lo hubiese imaginado. Ella no tiene nada que ver con los medios, compartíamos un espacio desde antes y nunca la había visto como una persona de la cual yo me podría llegar a enamorar. Y de repente, un día pasó. Venimos los dos de historias que terminaron y sentimos que nos podíamos acompañar. Y… definitivamente vale la pena el amor después del amor”.

En relación a la paternidad, el conductor afirmó en esa ocasión que el rol “se aprende andando: poniendo todo lo mejor, siendo muy amoroso, paciente y muy benévolo con uno mismo, porque es fácil darse latigazos en la espalda por sentir que te equivocaste, pero no está bueno eso”, decía.

Y contaba cómo afrontó el hecho de ser padre tras separarse de la mamá de Delfina. “Siempre fui un papá muy presente. Soy un tipo que le cambiaba los pañales, la bañaba. Tengo una relación de confianza con ella. Hoy en día, se va a bañar y me dice: ‘Papi, vení' y me quedo sentado al lado, en el inodoro. Por ahí no es muy común y son cosas más de la madre, pero no tengo ningún drama. Además, pienso, no sé cuánto más me queda de esto”, explicaba, en relación a lo rápido que pasa el tiempo.

Ante la pregunta sobre si se animaría a ampliar la familia, el periodista expresaba: “Uno nunca sabe, es todo tan circunstancial. Mi pareja tiene 4 hijos. Hoy tengo un auto que es de 7 plazas ¡con todas cubiertas! Pero bueno, no lo sé... Ella tiene 39 y todavía podría, pero no es algo que estemos pensando en este momento”.

Con la colaboración de Liliana Podestá

