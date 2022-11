Lejos de las franquicias, Daniel Radcliffe se niega a la posibilidad de encarnar a un icónico superhéroe

escuchar

Entre el 2001 y el 2011, Daniel Radcliffe compuso al popular Harry Potter en ocho largometrajes. La saga del niño mago catapultó al actor a la fama y fue el puntapié a una prolífica carrera en Hollywood. Sin embargo, en varias entrevistas Radcliffe habló sobre el desgaste que le supuso ser la estrella de esa extensa saga y, en una reciente nota, volvió a referirse al tema, y le cerró la puerta a la posibilidad de embarcarse en una decisión similar.

Radcliffe en la piel de Harry Potter Archivo

En una nota con GQ Magazine, el intérprete se refirió a un rumor que circula en el mundo de los fans, que lo imagina caracterizado como uno de los mayores íconos de los cómics Marvel. En esas imágenes ilustradas por los fans, Radcliffe aparece encarnando a Wolverine, el popular mutante de los X-Men, que de momento solo fue interpretado en cine por Hugh Jackman. Y teniendo en cuenta que situaciones similares, culminaron con esos actores finalmente encarnando a esos personajes (como sucedió con John Krasinski caracterizado como Reed Richards), la idea de Radcliffe como el mutante es una expresión de deseo para un numeroso grupo de lectores. Pero, el actor se mostró muy distante ante la posibilidad de aceptar ese rol en caso de que se lo propusieran oficialmente.

Daniel Radcliffe as Wolverine pic.twitter.com/n56Mp0e1qr — Starlord Ziggy (@mrjafri) March 26, 2020

A lo largo de esa entrevista, Radcliffe aseguró que cualquier versión que lo señalara como el nuevo Wolverine no es más que un rumor, y detalló: “Resulta que yo digo algo, y si me canso de repetir lo mismo y luego lo expreso de un modo ligeramente distinto, los rumores comienzan a circular una vez más. Por lo que simplemente no debería abrir mi boca”.

Más adelante, y sobre la posibilidad de interpretar a un héroe que pudiera exigirle protagonizar una saga de varias películas, el actor concluyó: “No quiero volver a estar atrapado en algo que no estoy seguro que seré capaz de amar de la misma manera durante todo el tiempo”. De esa forma, Radcliffe tomó distancia de Marvel, de Wolverine, y de cualquier otra saga que pudiera demandarle varios años componiendo al mismo personaje.

Pero que el ex-Harry Potter se niegue a ser Wolverine no significa que ese héroe abandone la pantalla. Hace muy pocas semanas, Ryan Reynolds anunció el inicio de rodaje de Deadpool 3. A través de dos videos en sus redes sociales, el actor confirmó que la nueva entrega ya está en marcha, pero con una particularidad: Hugh Jackman será parte y volverá a ponerse en la piel de Wolverine. Dicen que el marido de Blake Lively tuvo que insistir mucho para que el australiano vuelva a calzarse las cuchillas afiladas, sin embargo, lo ha conseguido. Y para compartirlo con todos los fans de la saga, al actor se le ocurrió una manera muy original. En el primer video, Ryan está sentado en el living de una casa mientras le cuenta a sus seguidores cuáles son sus expectativas para esta tercera entrega de Deadpool aunque a juzgar por lo que dice no se le estaría ocurriendo nada original.

Si bien el australiano encarnó a Logan en todas las películas de la franquicia mutante, parecía que ya no iba a volver a la pantalla. Por eso, la emoción de todos los fanáticos al enterarse de la noticia. Mientras la mayoría advertía que no podía esperar para verla, otros recurrieron al humor y en un divertido juego de palabras daban cuenta de lo “grande” que iba a ser este regreso (“Hughe news” (“grandes noticias”) escribió un usuario al tiempo que otro lanzó: “This is going to be Hugh!” (“esto va a ser grande”). “Todavía no vi la última de Wolverine porque me niego a verlo morir. Me hiciste el año”, confesó otra instagrammer feliz por la novedad.

Aunque hay mucha expectativa, los fanáticos van a tener que esperar hasta septiembre de 2024 (la fecha de estreno estipulada es el 6 de septiembre) para disfrutar de esta nueva película que reunirá a personajes de dos exitosas franquicias en el UCM.

LA NACION

