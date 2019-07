El cantante reveló que se lleva muy bien con el actor de Game of Thrones y Aquaman

La buena onda siempre definió a Lenny Kravitz. Incluso con respecto a los vínculos que para muchos parecen complicados, el cantante se las arregla para dotarlos de sentimientos positivos y despojarlos de rencor. Con su ex, la actriz Lisa Bonet, y su nueva pareja, el también actor Jason Momoa (Game of Thrones, Aquaman), Kravitz mantiene la mejor relación y así lo comentó en una entrevista con el diario The Times. "Nuestras familias están bendecidas. Amo a su esposo, él es como un hermano para mí. Y amo a los niños", dijo, sobre la nueva familia de su ex, con la que él tuvo a su hija, Zoë Kravitz. Momoa y Bonet tuvieron dos niños, Lola Lolani y Nakoa-Wolf.

Kravitz aclaró que este vínculo sano "es hermoso, pero lleva trabajo". Divorciarse con Bonet, en 1993, no fue fácil pero lograron sobreponerse: "Nos tomamos el tiempo que necesitábamos para volver a ser amigos de nuevo", agregó.

En junio todos se unieron en la boda de Zoë con Karl Glusman, que tuvo lugar en la casa que Lenny tiene en Francia, una mansión del siglo XVIII. A la fiesta, además de la familia, asistieron celebridades como Cara Delevingne Reese Witherspoon, y Reese Witherspoon, Laura Dern (ambas compañeras de Zoë en la serie Big Little Lies).

