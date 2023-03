Leonardo DiCaprio y Gigi Hadid juegan a las escondidas mientras Camila Morrone sale de fiesta

escuchar

La 95° entrega de los premios Oscar sigue dando que hablar. No sólo por los grandes ganadores (¡y perdedores!) que dejó la gran noche sino por todo lo que se genera alrededor de este tipo de premiaciones, que reúne a los famosos más importantes de la industria. Los looks, los discursos, los desaires y los encuentros inesperados también son parte del folclore de este tipo de ceremonias, esas perlitas picantes que en los días subsiguientes ocupan las principales portadas del mundo. Por no hablar de las fiestas pre y post Oscar que se organizan en torno a esta velada y en donde se han formado varias parejas famosas a lo largo de los años.

Mientras que algunos prefieren no asistir a alguno de estos eventos para evitar cruzarse con una expareja (tal fue el caso de Tom Cruise que prefirió ver la ceremonia desde su casa para no toparse con su ex Nicole Kidman), otros viven situaciones incómodas al toparse inesperadamente con un ex y frente a una multitud de paparazzi (hecho que le ocurrió recientemente al nominado Austin Butler y su ex, Vanessa Hudgens).

Camila Morrone, de fiesta

Camila Morrone, a puro brillo AMY SUSSMAN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Tras su separación de Leonardo DiCaprio (luego de cuatro años de relación), Camila Morrone se encuentra atravesando un gran momento. La hija de Lucila Polak está disfrutando a full de su soltería junto a amigas y viajando por el mundo mientras se luce con su papel en Todos quieren a Daisy Jones, serie que protagoniza junto con Riley Keough y Sam Caflin.

El domingo por la noche, se la vio en la fiesta de Vanity Fair, un clásico que se realiza todos los años post ceremonia de los Oscar. Morrone asistió con su amiga, Suki Waterhouse (la novia de Robert Pattinson), de quien en el último tiempo se volvió inseparable e impactó con su look: un sensual diseño de Valentino que resaltó su esbelta figura.

Camila Morrone posando frente a los flashes antes de ingresar a la fiesta de Vanity Fair organizada por Radhika Jones. La modelo y actriz eligió un vestido íntegramente bordado en color dorado con la espalda al descubierto AMY SUSSMAN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Morrone saliendo de la fiesta en Los Ángeles. La morocha optó por no llevar joyas y lucir un make up y un peinado natural para que su vestido cobrara protagonismo Backgrid/The Grosby Group

Leonardo DiCaprio y Gigi Hadid, a las escondidas

Mientras Morrone disfruta de pasar tiempo con amigas, DiCaprio no para de mostrarse con mujeres. Desde su separación, el actor ha sido vinculado con varias famosas, entre las que se encuentran Gigi Hadid, Victoria Lamas y Eden Polani, una modelo de 19 años. Y si bien su affaire con la ex de Zayn Malik duró apenas dos meses, en los últimos días el rumor de que se estarían dando una nueva oportunidad comenzó a sonar fuerte.

Las sospechas comenzaron el viernes pasado cuando fueron vistos juntos en una fiesta previa a los Oscar, organizada por Darren Dzienciol y Richie Akiva. “Leo y Gigi estaban escondidos en la sección VIP tratando de mantenerse discretos. Estuvieron juntos casi toda la noche y apenas se movieron de su lugar”, le reveló un invitado a la revista People. Ahora, la escena se volvió a repetir en la noche del domingo, en una celebración organizada por Beyoncé y Jay Z en el Chateau Marmont de West Hollywood. Según testigos, Leo y Gigi pasaron la mayor parte de la noche juntos y no se separaron ni un instante. Eso sí, evitaron la foto juntos al entrar y salir por separado.

DiCaprio fue el primero en entrar a la fiesta para despitar a los paparazzi. Con barbijo y todo de negro, el actor ingresó rápidamente rodeado de guardaespaldas Backgrid/The Grosby Group

Gigi Hadid llegó minutos después, luego de pasar por la fiesta de Vanity Fair, donde se encontraba Morrone; la ex de DiCaprio. La modelo e influencer eligió un vestido plateado con un profundo tajo al que complementó con sandalias de tiras. Según algunos testigos, en mitad de la noche la rubia no aguantó más los tacos y los cambió por un par de cómodas pantuflas Backgrid/The Grosby Group

Al salir de la fiesta, los paparazzi notaron el cambio de zapatos: de un par de stilettos de Jimmy Choo a unas cómodas pantuflas Backgrid/The Grosby Group

Un encuentro inesperado

Austin Butler y Vanessa Hudgens fueron una de las parejas más populares de Hollywood. Sin embargo, en 2020, y tras ocho años de relación, decidieron separarse. El poco tiempo que tenían para estar juntos, debido a sus ajetreadas agendas laborales, fue el motivo de la ruptura. Desde entonces, ambos han tomado caminos separados rehaciendo por completo sus vidas. Mientras que ella se comprometió con el jugador de béisbol Cole Tucker, él ha iniciado un romance con la modelo Kaia Gerber, hija de Cindy Crawford.

En las últimas horas, la expareja se ha vuelto ha reencontrar en la fiesta de Vanity Fair, post celebración de la 95° edición de los premios Oscar, donde Butler estaba nominado por su papel en el film Elvis, estatuilla que finalmente quedó en manos de Brendan Fraser por La ballena. El incómodo momento quedó inmortalizado por los paparazzi presentes y ya dio la vuelta al mundo.

Un reencuentro inesperado. Vanessa Hudgens camina enfrente de su ex, Austin Butler, mientras este conversa con Sharon Stone. El actor estuvo charlando un buen rato con la estrella de Bajos Instintos e incluso algunos aseguran que hubo intercambio de números de teléfono Backgrid/The Grosby Group

Todo ocurrió a la salida de la velada mientras el actor estaba conversando con Sharon Stone y saludaba a sus seguidores. En ese momento, Hudgens -que se retiraba de la fiesta- pasó delante de él, pero sin apartar los ojos de su celular para evitar cualquier tipo de contacto con su ex.

