En una entrevista televisiva, el locutor reiteró sus dichos sobre la diva de los almuerzos

La grieta entre los haters y quienes desean la pronta recuperación de Mirtha Legrand , luego de haber sido intervenida quirúrgicamente, comenzó en las redes sociales y atrerrizó en la televisión.

"¿No era de Disney él? ¿Qué le pasó?", se preguntó Marcela Tinayre cuando salía de ver a su mamá, en la puerta del Mater Dei, y un grupo de periodistas le preguntó pobre el tuit que escribió Leonardo Greco: "pronta recuperación Mirtha. Mucha salud, Chiqui. Quiero que veas a la yegua volver".

Greco habló con Moria Casán en su programa de América, Incorrectas, y justificó su tuit. "Se escucharon mis plegarias. Le deseo una pronta recuperación a Mirtha. Queremos verle la cara para cuando vuelva Cristina", comenzó diciendo.

Luego, continuó: "Ella es una influencer porque si no, no diría: voten a Macri. Y tiene todo el derecho. No está mal, pero tiene que bancarse la que se viene. Porque eso oficializa que es una gorila".

Por último, luego de enfrentarse con Sofía Zámolo y Carolina Lozada, dos de las panelistas del ciclo, se definió políticamente: "Soy un alfonsinista kirchnerista. Y soy afiliado peronista desde hace un año, de la mano de Guillermo Moreno, que es mi padrino político, y de Jorge Rachid".