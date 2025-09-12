Liam Hemsworth y la modelo Gabriella Brooks se comprometieron: las fotos con las que confirmaron la feliz noticia

El actor Liam Hemsworth y la modelo Gabriella Brooks se comprometieron y no dudaron ni un segundo en compartir su felicidad y su amor con el mundo entero.

La pareja australiana anunció a través de Instagram la feliz noticia, compartiendo con sus seguidores tres fotos: la primera de ambos en blanco y negro, en donde se puede ver un gran anillo en la mano de ella, la segunda de un atardecer en la playa y la tercera de la mano de la modelo en donde se puede apreciar con lujo de detalles la joya que le regaló su novio al pedirle matrimonio.

Hemsworth y Brooks comenzaron su relación a finales de 2019 y confirmaron su romance al ser vistos almorzando junto a los padres del actor en Sidney. En aquel momento, él estaba atravesando su conflictivo divorcio de Miley Cyrus, pero no dudó en mostrarse en público con su nuevo amor.

La pareja aparentemente tuvo un pequeño tropiezo en agosto de 2022 que provocó rumores de ruptura, y una fuente afirmó en ese momento que el actor “no quería atarse” porque el trabajo “había repuntado desde que terminó la pandemia”. Sin embargo, el protagonista de Los juegos del hambre desmintió los rumores de ruptura poco después al aparecer junto a Brooks en una alfombra roja.

El anillo de compromiso instagram.com/gabriella_brooks/

A pesar del bajo perfil de ambos, las noticias acerca de su relación siempre circularon por los medios. Los rumores sobre el compromiso comenzaron el mes pasado, después de que Brooks fuera fotografiada paseando por las playas de Ibiza, España, luciendo un enorme anillo en uno de sus dedos.

Finalmente, días después, confirmaron a través de sus redes sociales que se preparan para pasar por el altar para terminar de formalizar el amor que sienten.

Liam junto a sus hermanos, Luke y Chris Hemsworth, y a su novia Gabriella Brooks, en el Grand Prix de Abu Dhabi, en noviembre de 2023 Getty Images

Brooks nació en Sidney, y a pesar de que trabaja como modelo, estudió historia y arqueología en una universidad de la capital australiana. Según contó durante una entrevista en hace algunos años, comenzó a modelar cuando tenía 14 años para marcas como Calvin Klein y Topshow. Antes de conocer a Liam, Gabriella tuvo un romance con el cantante de la banda 1975, Matt Healy, con quien estuvo en pareja durante cuatro años.

Un divorcio escandaloso

Miley Cyrus y Liam Hemsworth se conocieron en 2009 cuando ambos protagonizaron la película The Last Song. Ella con 16, él con 19 y ambos con una carrera en pleno crecimiento provocaron idas y vueltas que quedaron en el ojo de la audiencia.

Miley Cyrus y Liam Hemsworth Archivo

Después de conocerse en el set, ambos comenzaron a salir y para pasados unos meses ya habían confirmado su relación de manera pública. Sin embargo, las tensiones entre ambos empezaron a sentirse y los rumores de infidelidad se hicieron más fuertes. Por un tiempo estuvieron separados, noticia que fue confirmada por los representantes de los artistas, pero a los pocos meses regresaron y se los vio felices como si todo recién comenzara.

Entre idas y vueltas, en diciembre de 2018 se casaron. Una boda íntima y secreta fue la testigo de un amor intermitente que, lamentablemente, no duró demasiado. Apenas ocho meses duró el matrimonio para luego darlo por terminado y filmar los papeles de divorcio.

La pareaja se separó a sólo 8 meses de casarse Instagram

Si bien ambas estrellas aseguraron que la separación había sido en “buenos términos”, el tiempo demostró lo contrario. La primera en despertar la polémica fue Cyrus, al salir a la luz fotos de la cantante besándose con la bloguera Kaitlynn Carter en un yate en Capri, Italia. Después hubo otras versiones en defensa de la artista que apuntaban contra Hemsworth: fuentes cercanas a la cantante afirmaron que se habían separado porque el actor llevaba una vida de excesos de alcohol y drogas.

Hoy, ambos siguen con sus vidas y tratan de mantenerse lejos de todos los escándalos públicos que alguna vez los rodearon.