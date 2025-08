Liam Neeson: se preparó para ser boxeador, se consagró en Hollywood y encaró el desafío menos pensado a la edad en la que otros se retiran

Hay una frase de Anthony Hopkins que a Liam Neeson le gusta repetir: cada vez que Neeson le pregunta cómo está, Hopkins le contesta: “Bárbaro, todavía no me descubrieron”

A los 73 años, Liam Neeson siente que a él tampoco lo descubrieron todavía. Considerado en su momento como el heredero natural de Sean Connery y su apabullante estatura romántica, Neeson, con su amplia trayectoria y un catálogo de más de 100 películas en Hollywood, es seguramente tan interesante como cualquier otro actor.

Puede jactarse de haber ganado premios con La lista de Schindler y Michael Collins: el precio de la libertad, de haber participado en éxitos de taquilla como Star Wars Episodio I: La amenaza fantasma y Batman inicia, y en favoritos del público como Realmente amor y La gran aventura LEGO. Y eso sin contar la interminable lista de películas de acción que interpretó esta estrella nominada al Oscar y al Tony y que popularizó su imagen en toda una generación de fans.

Esto se debe en gran parte al sorprendente éxito de la saga Búsqueda implacable, construida en torno al personaje de Neeson, un padre riguroso con habilidades muy particulares que encuentra y asesina a quien se atreva a secuestrar a su hija. Una carrera profesional tan variada que tanto a él y como a sus espectadores los ha mantenido en vilo sobre lo que vendría a continuación.

Paul Walter Hauser y Liam Neeson en ¿Y dónde está el policía? Frank Masi - Paramount Pictures

“Honestamente, no intento cambiar”, dice Neeson sobre todos esos cambios. “No fue algo deliberado, pero me tocó así”. Neeson dice esto desde la sala de proyección del edificio de la Paramount en Times Square, Nueva York. Y si en los últimos tiempos ven su cara por todos lados, se debe a su nuevo rol: protagoniza ¿Y dónde está el policía?, nueva versión de La pistola desnuda, la franquicia de comedia policial de los años 80 y 90.

La película sirve como prueba para ver si la intensidad de actor serio que convirtió a Neeson en un favorito del cine de acción puede traducirse al nivel de risas que desataba Leslie Nielsen, su predecesor en la trilogía. En la película, que también cuenta con la participación de Pamela Anderson y Paul Walter Hauser, Neeson interpreta al hijo de Nielsen, Frank Drebin Jr.

“Liam es probablemente el único actor vivo del siglo XXI que puede interpretar a Frank Drebin”, dice Seth MacFarlane, productor de La pistola desnuda, y señala que la actuación de Neeson es un guiño a artistas como Nielsen, Robert Mitchum y Gregory Peck, “personas con una presencia y una seriedad que cuando decían cosas absurdas, era simplemente desopilante, por el peso que cobraban sus palabras. En Hollywood ya no hay actores como esos”.

Su participación en ¿Y dónde está el policía? es posiblemente el mayor regreso de Neeson al cine comercial desde el cierre de la trilogía de Búsqueda implacable, hace más de una década. Desde entonces, su carrera ha estado marcada por películas de acción poco conocidas y por haberse tenido que disculpar de un comentario que hizo en 2019 sobre haber sentido una vez el “impulso primario” de lastimar a un hombre negro después de que una mujer cercana a él le contó que la había violado un hombre negro. (Para enfrentar esa controversia, más tarde apareció como una versión ficcional de sí mismo en la serie Atlanta).

Liam Neeson, en el papel que supo interpretar Leslie Nielsen GEORDIE WOOD - NYTNS

Entonces, en esta temporada de éxitos de taquilla dominados por superhéroes y dinosaurios, ¿el público está listo para reírse con Neeson? “No me considero gracioso, pero me encanta reírme a carcajadas”. ¿Podrá uno de los talentos más versátiles de Hollywood resucitar la idea de una comedia exitosa en el cine?

“Sin entrar en política ni nada de eso, todos vivimos en una cultura, en una sociedad donde nos da miedo hablar y nos da miedo no hablar. Eso es lo que siento. Hoy necesitamos a los Dave Chappelle, a los Ricky Gervais, a los Robin Williams para que nos hagan reír”, apunta Neeson. “La película es divertida, y creo que es justo lo que nos hace falta”.

De adolescente, en Irlanda del Norte, Neeson tenía dos pasiones: la actuación y el boxeo. A los 11 años actuó en su primera obra escolar con la esperanza de impresionar a una chica llamada Elizabeth, una hermosa compañera de clase con piel de porcelana. “No logré impresionarla para nada”, recuerda Neeson.

A los 16, recibió un fuerte zurdazo en la cabeza que finalmente lo obligó a dejar por completo el boxeo. Pero ese físico que había desarrollado durante años en el gimnasio fue puesto a prueba cuando abandonó la universidad y consiguió trabajo como conductor de montacargas.

Helen Mirren y Liam Neeson

“Tenía un estado físico imponente, pero siempre tuvo un alma muy amable y tranquila por naturaleza, algo que contrasta con todos esos tipos duros que tiene que interpretar”, dice el actor Ciaran Hinds, que conoció a Neeson cuando tenían unos 18 años durante un viaje a Holanda para jóvenes actores irlandeses. “Siempre tuvo el profundo deseo de actuar”.

A principios de la década de 1980, Neeson vivía en Londres con su novia de entonces, la actriz Helen Mirren. Desde Italia, Mirren cuenta que cuando eran novios ella había notado que cada vez que pasaban frente a un local específico de compraventa de cosas usadas, Neeson se detenía, miraba más allá de las chucherías de la vidriera y se quedaba mirando el cuadro de un vaquero galopando por las llanuras del Oeste norteamericano. A Neeson siempre le habían encantado las películas norteamericanas, y Mirren, a quien le gustaba más Shakespeare, no terminaba de entenderlo. Por entonces, Neeson era diferente: joven, ambicioso y, como recuerda Mirren, “alguien que se horrorizaba de tener que arrancarle las patas y la cabeza a un camarón para comérselo”.

La comedia ya no es el "fruto prohibido" para Liam Neeson GEORDIE WOOD - NYTNS

Dejando a un lado su aversión por los camarones, era evidente que an

helaba los magníficos espacios abiertos y la grandeza de Estados Unidos. Cada vez que miraba ese cuadro, le decía a Mirren: “Yo quiero hacer eso. Quiero ser el hombre que cruza las llanuras a caballo”. Mirren finalmente le regaló el cuadro de sorpresa (y tal vez también para motivarlo).

“Cuando hablábamos de nuestros sueños, y el sueño de Liam era precisamente ese, en aquel momento parecía muy improbable que se hiciera realidad”, dice Mirren. “Pero Liam hablaba de eso, y es maravilloso que para él se haya hecho realidad. Voy a amar a Liam hasta el día que me muera”.

La entrevista con Neeson fue a apenas una cuadra de distancia del lugar donde su vida cambió para siempre de dos maneras, hace más de 30 años.

Fue en la intersección de la avenida Broadway y la calle 45 Oeste, en el teatro donde Neeson protagonizó la reposición de Anna Christie, en 1993. Su coprotagonista era Natasha Richardson, con quien se casó al año siguiente y con quien tuvo dos hijos, Michael y Daniel. El nombre de Richardson, que murió en 2009 a los 45 años tras sufrir una lesión cerebral en un accidente de esquí, surge varias veces de manera espontánea en la conversación.

Natasha Richardson y Liam Neeson

Casi susurrando para describir aquel momento, Neeson dice: “Era maravilloso compatir escenario con ella todas las noches, y así enamorarnos”.

¿Y el otro cambio? Fue por ese mismo espectáculo de Broadway que Steven Spielberg le ofreció el papel de Oskar Schindler en La lista de Schindler, por el que recibió una nominación al Oscar a mejor actor. Ese papel lo catapultó a otro nivel fama, pero Neeson, siempre crítico consigo mismo, siguió pensando que tal vez otro actor lo habría hecho mejor.

La lista de Schindler, con Liam Neeson

“Muchas veces me veía y se notaba que estaba ‘actuando’. Incluso hasta hace poco, siempre pensé que deberían haber elegido a tal o cual actor”, dice Neeson. “No sé, me veía actuando y no me gustaba”.

En los 15 años posteriores a La lista de Schindler, Neeson volvió a cambiar, esta vez con una pequeña película de acción que creyó que se estrenaría directamente en video sin pasar por los cines y que le daría la excusa para repasar el repertorio de boxeo amateur de su adolescencia en Irlanda. La película se llamaba Búsqueda implacable.

Y entonces, de repente, Búsqueda implacable se convirtió en el papel que lo definiría como actor.

“Me daba un poco de vergüenza”, recuerda. “No me malinterpreten, me encantaba el guion. Pero mejor ni les cuento de la cantidad de mensajes de voz (de su discurso en Búsqueda implacable) que tuve que grabar para los amigos de mis hijos”.

Cuando Neeson habla de su ascenso a la categoría de héroe de acción a los 55 años, tiene que hablar de Richardson. En concreto, habla de aquella mañana de domingo cuando ella subió las escaleras riendo, con una bandeja con el té y un muffin integral, para decirle que a la película le estaba yendo muy bien en la taquilla. En los años transcurridos desde que su esposa le dio la buena noticia, riendo entre dientes, las propuestas de guiones de acción se fueron apilando, pero muchos de los cuales no superaban la prueba de fuego de Neeson: “Si a las cinco páginas del guion necesito ir a prepararme un té, quiere decir que estoy afuera”.

Hay algunos guiones que superan la prueba del té, pero él sabe que su carrera como el tipo que inevitablemente te da un sermón antes de liquidarte tiene fecha de caducidad.

“El público se termina dando cuenta y no quiero ofenderlo fingiendo que tengo 50 años. No quiero eso”, dice Neeson. “Respeto demasiado al público para someterlo a eso”. Y por eso venía pensando en hacer algo de comedia.

Liam Neeson en ¿Y dónde está el policía? Paramount Pictures, via Associated Press

En ¿Y dónde está el policía? hay una escena en particular de Neeson, Pamela Anderson y un muñeco de nieve que parece un viaje alucinógeno, invernal y caliente a la vez, hecho realidad. Mejor no agregar nada para no spoilear, pero Neeson tenía sus dudas sobre lo que estaban a punto de hacer: temía que fuese un disparate.

“Pensaba, ‘esto no va a funcionar’, pero al mismo tiempo, ¿yo qué sé?”, dice Neeson sobre la escena que desató más carcajadas durante un reciente preestreno. “Pero igual, todas las noches después del rodaje me seguía preguntando si el personaje me salía bien. ¿Y si estaba esforzándome demasiado por ser gracioso?”.

Fue sin duda una idea descabellada que MacFarlane y el director, Akiva Schaffer, le pidieran a Neeson que encabezara la resurrección de una saga de comedia que estuvo inactiva durante décadas. “Supuestamente, se rehacen las cosas que pueden mejorarse, y lo que pensé sobre Leslie y la saga original fue que no había margen para mejorar nada”, dice Schaffer. Sin embargo, después de que Neeson participara con su voz en Padre de familia”, hiciera un cameo en Ted 2 e interpretara al villano en Mil maneras de morder el polvo, MacFarlane y Schaffer tenían sus razones para convocarlo. Pero fue su aparición en La vida es demasiado corta, la miniserie de Gervais-Stephen Merchant, la que plantó la semilla de que, con el guion adecuado, la intensidad de Neeson podía ser desopilante.

Pamela Anderson y Liam Neeson el 28 de julio, en Nueva York, en el estreno del film Getty Images

Neeson recuerda que Gervais se descostillaba de risa durante las tomas, pero él seguía con dudas. “No me hizo pensar: ‘¡Wow! ¡Soy comediante!’,” recuerda.

A Neeson le encantó la interpretación seria de Nielsen en ¿Y dónde está el piloto? y las anteriores entregas de La pistola desnuda: “Esas eran risas de verdadera alegría”, señala, pero dice que para dar el salto a la comedia prefirió ni pensar en la interpretación de su predecesor. Y ese combo de “concentración” y la insistencia en que no se cree gracioso es precisamente la razón por la que el Neeson comediante funciona y marca un cambio respecto a las comedias recientes, que buscan el reconocimiento de la crítica en vez de simplemente hacer reír a la gente, apunta MacFarlane.

“Hace 10 años que a la gente le damos brócoli y le decimos que es chocolate, porque muchas de las películas y series que hoy se dicen comedias definitivamente no lo son. Venimos ofreciendo comedias un poco egocéntricas, que se la creen demasiado”, apunta MacFarlane.

Sobre Liam Neeson, Pamela Anderson señala: "Tiene tanto encanto y carisma que uno simplemente se deja llevar" GEORDIE WOOD - NYTNS

Si existiera un superpoder que Neeson pudiera usar para recordarle a la gente por qué las películas originales de La pistola desnuda fueron tan queridas y disparatadas, sería el de una expresión apasionadamente imperturbable. “No queríamos que Liam Neeson se hiciera el gracioso”, dice MacFarlane. “Queríamos que Liam Neeson hiciera lo que tan maravillosamente hace”.

Uno escucha su voz áspera, ve esa mirada clavada a 200 metros de distancia, siente esa presencia de 1,93 de estatura y no puede hacer más nada: te atrapa. “Trata todo como si esto fuera Búsqueda implacable o La lista de Schindler, con la misma severidad en la voz, la expresión del rostro y lenguaje corporal”, dice Hauser, su coprotagonista. “En esos momentos es más gracioso que nunca”.

Para Pamela Anderson, pasar a hacer comedia también fue un gran cambio. Después de décadas encasillada como símbolo sexual, la carrera de Anderson está en pleno resurgimiento. La actriz comenta que durante el rodaje a veces se sentía insegura. Era en esos momentos cuando un simple “Te está saliendo bárbaro”, de Neeson lograba tranquilizarla.

“Tiene tanto encanto y carisma que uno simplemente se deja llevar. No puedo explicarlo porque nunca antes lo había sentido”, señala Anderson. “Hacer comedia y hacer algo tan alegre y divertido te llena de energía. Liam ha hecho más de 100 películas y espero que esta lo inspire a hacer muchas más”.

Pamela Anderson, Liam Neeson y un romance muy celebrado por Hollywood ADRIAN DENNIS - AFP

Hasta el día de hoy, a Neeson sigue sin gustarle verse actuar. Hace unas semanas vio un corte de la película y disfrutó de algunas escenas. Y si le preguntan qué opina de su propia actuación en la película, es todavía más duro consigo mismo y se le desfigura la cara en una mueca.

“Pienso que estuve OK”, dice y lo repite: “Estuve OK”.

Y entonces, con esa voz y esa mirada inexpresiva, gira la cabeza y me pregunta: “¿A vos te arranqué alguna risita?”. Y una vez más, Neeson me hace reír.

Traducción de Jaime Arrambide