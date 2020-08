Mientras los fans marchan por su libertad, Britney Spears pide que su padre deje de ser su tutor legal Crédito: Instagram

19 de agosto de 2020 • 13:28

A días de que sus seguidores impusieran en las redes sociales un hashtag clamando por la libertad individual y artística de Britney Spears, la cantante alza su propia voz y se pone firme: no quiere que su padre continúe siendo su tutor y único representante legal.

Al parecer, lo que la estrella de 38 años pide, a través de sus abogados, es que ese rol recaiga en Jodi Montgomery, una abogada que reemplazó temporalmente a Jamie Spears el año pasado, mientras el hombre cursaba una enfermedad que lo obligó a tomar distancia de las actividades de su hija.

Luego de los problemas de adicciones que la artista atravesó, Jaime Spears obtuvo la tutela sobre la economía de su hija en 2008. Desde entonces, la ídola pop no puede manejar sus ganancias. Aparentemente, ella no quiere hacerse cargo de esa responsabilidad ni tener total libertad de acción sino que, según los documentos legales que presentaron los letrados en la Corte de California y que compartió Us Weekly, ella se "opone firmemente" a que su progenitor continúe como su único responsable legal y en su lugar quiere poner como sustituta a Montgomery.

"Sin renunciar a su derecho a solicitar el fin de esta tutela en el futuro, a Britney le gustaría que el nombramiento de la Sra. Montgomery como tutora se hiciera permanente", expuso su abogado, Samuel D. Ingham III. En cuestiones económicas, también pidió que su padre se aparte y "que se designe a un fideicomisario corporativo calificado para desempeñar esta función", probablemente un delegado bancario que gestione sus bienes.

Desde 2008, Jaime es el apoderado de su hija, lugar que podría dejar ocupar pronto. En la solicitud que se presentó al tribunal, los representantes de Spears aseguran que la tutela está en un punto que debe cambiar sustancialmente y "reflejar los principales cambios en su estilo de vida y sus nuevos deseos".

En apoyo a esta moción, el movimiento #FreeBritney convocó una manifestación frente a los tribunales de Los Ángeles para esta tarde.

Hace un año que la salud mental de la princesa del pop volvió a los titulares, luego de que ingresara a un centro médico. En ese entonces dijeron que se internaba voluntariamente para tratar la angustia que le causaba la enfermedad de su padre; sin embargo, también circuló la versión de que fue el mismo Jaime quien la obligó a internarse. Lo cierto es que desde el 2007, los problemas de Britney son seguidos por la prensa: fue en ese año cuando se rapó la cabeza frente a las cámaras y cuando comenzaron las idas y vueltas con el padre de sus dos hijos, Kevin Federline.