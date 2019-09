Linda Hamilton reveló que hace 15 años que no tiene sexo: "No me importa"

A punto de estrenar Terminator: Destino Oculto, Linda Hamilton se animó a dar algunos detalles de su vida personal Crédito: The Grosby Group

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 3 de septiembre de 2019 • 17:03

La vida sexual de las estrellas siempre suele despertar curiosidad, aunque son muy pocas las que se atreven a dar detalles reales de sus experiencias entre sábanas. En esta oportunidad, la actriz Linda Hamiliton fue quién se animó a hablar abiertamente sobre su intimidad, y dio una sorprendente declaración: " Soy célibe desde hace por lo menos 15 años".

La protagonista de la inminente Terminator: Destino Oculto, que tiene 62 años, se divorció del director James Cameron en 1999 y desde ese entonces no volvió a tener sexo con nadie. " Uno pierde la cuenta, porque simplemente no importa, o al menos a mi no me importa. Tengo una relación muy romántica con mi mundo y la gente que habita en él", dijo en una entrevista con The New York Times.

Hamilton vive actualmente en Nueva Orleans con sus dos perros, Turk y Noodle, y reveló que desde que decidió alejarse de Hollywood, en 2012, no ha hecho muchas cosas. "Me levanté un día y pensé: 'Acá estoy en mi hermosa mansión, y mis hijos no están, mis agentes no me llaman y todo esto no es real'", señaló.

"Amo mi tiempo a solas como nadie", agregó la mujer, que aceptó volver a la pantalla grande como Sarah Connor en la nueva entrega de Terminator, que se estrenará en el país el 31 de octubre.

Trailer de la película Terminator Destino oscuro - Fuente: YouTube 02:46

Video

"Estuve pensando intensamente durante seis semanas y considerándolo bien antes de decidirme a hacerlo", dijo sobre el por qué vuelve al ruedo. "No estaba segura de si lo quería, y no quería sentirme una sinvergüenza que solo quería plata. Estoy viviendo esta tranquila y amorosa vida que no incluye ser una celebridad, y tenía que pensar si realmente quería cambiar todo esto por otros 15 minutos de fama".