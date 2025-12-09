Qué personaje importante regresaría en la quinta temporada de Stranger Things

Desde que el 26 de noviembre desembarcó en Netflix con la primera parte de su quinta temporada, no hay quien no hable de Stranger Things. En medio de la espera del estreno del volumen dos de la serie de ciencia ficción que tiene en vilo a los fanáticos de las situaciones paranormales que ocurren en el pueblo de Hawkins, aseguran que, desde el rodaje, filtraron la información de la posible vuelta de un personaje importante de la primera temporada.

Stranger Things tiene en vilo a los fanáticos con su próxima entrega (Foto: Netflix)

Según la revista TIME, durante una visita al set habrían visto una prótesis del cuerpo de Barb en el Mundo del Revés (la dimensión alternativa oscura, fría y en constante niebla que existe en paralelo al mundo real). Tal como revelaron, la persona que se encontró con esto, expresó: “Estoy explorando un túnel en el set en Atlanta cuando casi tropiezo con el cuerpo de Barb”.

Y completó: “Cubierto de enredaderas negras como la tinta hechas en parte con fideos de piscina pintados con aerosol, con los labios del muñeco morados y ligeramente abiertos, con un corte sangrante gigante en el cuello, el personaje favorito de los fanáticos está medio enterrado en el suelo”.

En ese sentido, Matt y Ross Duffer -los hermanos creadores de la ficción- fueron consultados al respeto. “Mientras entregábamos los guiones de la primera temporada, la única respuesta que recibíamos constantemente [de Netflix] era: ‘¿Qué hay de Barb? ¿Alguien está pensando en Barb?’”, comentaron.

“Netflix nos siguió acosando con esto y resultó que tenían razón… la descuidamos, y por lo tanto, Hawkins la descuidó, y eso la hizo mucho más famosa”, agregaron.

Barb en Stranger Things

Mientras que Shannon Purser, la actriz que la interpreta, aseguró “no saber nada” al respecto. “Solo sé que mi cuerpo aparece y no tengo ni idea de cuál es el contexto. No participé en esa decisión, así que estaré tan sorprendida como ustedes”, aseguró.

Shannon Purser, la actriz que la interpreta, aseguró “no saber nada” al respecto

Cabe recordar que Barb (Barbara Holland) es un personaje clave de la primera temporada de Stranger Things, ya que es la mejor amiga de Nancy Wheeler que desaparece misteriosamente tras una fiesta y es asesinada por el Demogorgon en el Mundo del Revés, convirtiéndose en un ícono de los fans que exigían justicia por su muerte.

Jonathan y Nancy en busca de justicia para Barb

Quiénes son los actores que se suman a la quinta temporada de Stranger Things

La nueva entrega de la serie introduce varias caras nuevas al elenco. Entre las incorporaciones más destacadas se encuentra Nell Fisher (Evil Dead: El despertar), quien asumirá el papel de Holly Wheeler en su versión adolescente (la hermana de Mike, interpretada anteriormente por una actriz más joven, pero ahora con un rol más relevante).

También se unen Jake Connelly como Derek Turnbow, Alex Breaux como el teniente Akers, y la legendaria Linda Hamilton (Terminator), que interpretará a la Doctora Kay, una agente gubernamental dedicada a rastrear a Once.

El elenco original regresa en su totalidad, con todas las estrellas retomando sus roles, como Winona Ryder (Joyce Byers), David Harbour (Jim Hopper), Millie Bobby Brown (Once), Finn Wolfhard (Mike Wheeler), Gaten Matarazzo (Dustin Henderson), Caleb McLaughlin (Lucas Sinclair), Noah Schnapp (Will Byers), Sadie Sink (Max Mayfield), Natalia Dyer (Nancy Wheeler), Charlie Heaton (Jonathan Byers), Joe Keery (Steve Harrington), Maya Hawke (Robin Buckley), Priah Ferguson (Erica Sinclair), Brett Gelman (Murray), Jamie Campbell Bower (Vecna), Cara Buono (Karen Wheeler) y Amybeth McNulty (Vickie).