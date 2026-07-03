Lindsay Lohan cumplió 40: el renacer de una estrella que encontró el equilibrio después de los excesos

Durante buena parte de los 2000, Lindsay Lohan fue una de las jóvenes estrellas más famosas de Hollywood. Dueña de un talento que la convirtió en referente de toda una generación, también atravesó años marcados por la presión mediática, los escándalos y una intensa exposición pública que muchas veces opacó su trabajo como actriz. Sin embargo, cuatro décadas después de su nacimiento, su presente parece ser completamente diferente.

La protagonista de Chicas pesadas celebró este 2 de julio su cumpleaños número 40 rodeada de sus afectos y atravesando uno de los momentos más felices de su vida, tanto en lo personal como en lo profesional. Antes de la fecha especial, habló con la revista People sobre esta nueva etapa y dejó en claro que recibe la década con entusiasmo y serenidad.

Lindsay Lohan junto a su esposo Bader Shammas y su pequeño hijo Luai en 2025 Media-Mode / SplashNews.com - Splash News/The Grosby Group

“Me siento de maravilla”, aseguró la actriz al ser consultada sobre cómo vive este nuevo aniversario. Incluso reconoció que el paso del tiempo no representa un conflicto para ella. “No lo siento internamente, así que eso es genial. Estoy emocionada. Mi vida es maravillosa, estoy muy agradecida y muy feliz. Tengo muchas ganas de que llegue el momento”, expresó.

La celebración, según adelantó, sería muy íntima, lejos de las grandes fiestas que durante años caracterizaron a las celebridades de Hollywood. “Voy a festejar solamente con familiares y amigos cercanos”, explicó.

Pero el verdadero homenaje llegó a través de sus redes sociales. En una extensa publicación de Instagram, Lohan repasó las distintas etapas de su vida sumándose a la tendencia viral de “Tengo 40, pero una vez fui...”, un formato en el que recordó cómo vivió cada una de sus décadas.

El recorrido comenzó con su presente. Al describir sus treinta años, escribió que fue una etapa en la que finalmente logró sentirse “con los pies en la tierra, plena, como si hubiera cerrado un ciclo”.

No es una sensación casual. Durante esa década ocurrieron algunos de los acontecimientos más importantes de su vida: contrajo matrimonio con el financista Bader Shammas, se convirtió en madre de Luai y experimentó un esperado renacimiento profesional gracias a producciones como Nuestro secretito y Otro viernes de locos, la secuela de una de las películas más recordadas de su carrera. “Esta década lo cambió todo de la manera más significativa”, escribió.

Lindsay Lohan junto sus compañeras de elenco de Chicas pesadas Archivo

Luego profundizó sobre los cambios que experimentó desde la maternidad y la vida familiar. “Me casé, me convertí en madre y comprendí un amor más profundo, uno que transformó lo que realmente importa”, expresó.

La actriz también destacó el valor simbólico que tuvo volver a interpretar uno de sus personajes más queridos.“Regresar a Viernes de locos fue como cerrar un ciclo, un recordatorio de mis inicios y de cuánto he crecido en el camino. Ya no busco quién soy, lo vivo. Elijo a mi familia, elijo mi propósito y creo una vida que se siente tan bien como se ve”, escribió.

El viaje emocional continuó con un repaso de sus veinte años, probablemente la etapa más intensa de su carrera. Fue entonces cuando protagonizó éxitos que marcaron a toda una generación y se convirtió en uno de los rostros más populares de Hollywood.

Lohan definió ese período con tres palabras: “imparable, expuesta, convirtiéndose en un ícono”. Sin embargo, reconoció que detrás del éxito existía una joven que todavía estaba intentando descubrir quién era realmente. “Todo sucedió muy rápido, a menudo más rápido de lo que podía procesarlo”, reflexionó.

También recordó el enorme impacto que tuvo Chicas pesadas, una película que terminó convirtiéndose en un fenómeno cultural. "Se convirtió en la voz de una generación, y Herbie: a toda marcha me llevó a algo más grande, más brillante, más potente", escribió.

Pero el éxito también tuvo un costo. “Había éxito, atención, expectativas, y debajo de todo eso, una chica que aún se estaba descubriendo a sí misma. Aprendía a través de la experiencia, de la presión, de los errores, tratando de aferrarme a quien era mientras el mundo decidía quién debía ser”, reconoció.

Lohan por dos: una foto promocional de Sopa de gemelas, la película que la lanzó a la fama REX Features/Shutterstock /The G

El recorrido por su vida llegó incluso hasta su infancia. Al recordar cuando tenía apenas diez años, compartió imágenes del rodaje de Juego de gemelas, la película que la lanzó definitivamente a la fama internacional.

“Ya trabajaba antes incluso de comprender lo que significaba la disciplina. Llevo en este negocio desde que tenía 18 meses”, escribió. Y agregó una frase que resume la intuición que tenía siendo apenas una niña: "Sopa de gemelas estaba a punto de estrenarse, y algo dentro de mí sabía que mi vida estaba a punto de cambiar."

Lejos de mirar únicamente hacia atrás, Lohan también aprovechó su cumpleaños para hablar del futuro. Aseguró que todavía tiene numerosos proyectos por desarrollar y que su objetivo es contar historias que emocionen y permanezcan en la memoria del público.

Lindsay Lohan y el financiero Bader Shammas están juntos desde principios de febrero de 2020. La pareja se comprometió en noviembre de 2021, contrajo matrimonio en 2022 y dio la bienvenida a su primer hijo en 2023 VALERIE MACON - AFP

“Todavía hay mucho que quiero crear. Historias apasionantes, que conecten con la gente y también les hagan reír, historias que se sientan honestas y momentos que permanezcan en la memoria mucho después de que la pantalla se apague”, escribió.

Según explicó, hoy toma cada decisión con una mirada completamente distinta a la de años atrás. “Estoy construyendo con intención tanto en mi negocio, como en mi carrera y en mi vida personal, eligiendo lo que se alinea, lo que perdura, lo que importa”, afirmó.

Y cerró con una frase optimista que refleja el momento que atraviesa: “Los mejores capítulos no han quedado atrás. Son los que estoy a punto de comenzar.”

En el texto que acompañó la publicación volvió a expresar el profundo agradecimiento que siente por el camino recorrido.

“Esta próxima década se siente diferente. Más arraigada. Más intencional. Más alegre. Brindo por la familia, la amistad, los nuevos comienzos y por crear los recuerdos más hermosos hasta ahora”, escribió.