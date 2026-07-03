Los amores de Taylor Swift: un novio de cuna “política”, un actor odiado y un rockero ofendido

“Por favor, te lo pido de rodillas: cambia la profecía. No quiero dinero, solo a alguien que quiera mi compañía. Que esta vez sea yo. ¿Con quién tengo que hablar para ver si pueden rehacer la profecía?”, se pregunta Taylor Swift en “The Prophecy”, canción de su disco The Tortured Poets Department. Y sus plegarias fueron escuchadas.

Desde hace diez meses, el dedo anular de su mano izquierda está adornado por una verdadera piedra —esa que dejó en evidencia en su canción “Wood” de su último álbum The Life Of a Showgirl, que estaba segura que recibiría sin necesidad de atrapar el ramo de novia— cortesía de su novio, el jugador de la NFL Travis Kelce, con quien se encuentra por estas horas celebrando su matrimonio.

La boda de Travis Kelce y Taylor Swift se celebraría este fin de semana en Nueva York John Locher - AP

La boda del año está prevista para este fin de semana en el mítico Madison Square Garden de Nueva York. De acuerdo con The New York Times, este viernes tiene lugar una íntima reunión para 100 personas y el sábado se celebrará la megafiesta para 1000 invitados. Pero, por el momento, todo es una gran incógnita y hay un sinfín de especulaciones sobre la ambientación, la presencia de celebridades, el vestido y la seguridad. La única certeza que hay es que la cantante va a dar el sí.

Los preparativos alrededor del Madison Square Garden, el lugar elegido para celebrar la fiesta de matrimonio Ryan Murphy - FR172324 AP

Pero para llegar a esta instancia, la artista de 36 años nacida en Pensilvania atravesó muchas rupturas y reparó más de una vez su corazón roto. Y si alguien sabe cómo poner en palabras —o mejor dicho, en 12 álbumes de estudio—, es ella. Tuvo noviazgos efímeros, altamente mediáticos, casuales, con presentaciones familiares y hasta con una casa de casi cinco millones de dólares. La dejaron por teléfono, la acusaron de ser intimidante por su fama y, aparentemente, hasta casi la llevan al altar. Lo que tienen en común todos sus vínculos amorosos es que, de una u otra manera, terminaron en una canción, siendo algunos hombres más beneficiados que otros.

Joe Jonas

¿La estrella de Disney y la sensación de la música country juntos? Sí, eso fue exactamente lo que pasó en 2008 y, aunque solo duró tres meses, fue más que suficiente para hacer delirar a los fanáticos. Aseguraban ser “amigos”, pero cuando ella participó de la grabación del concierto de los Jonas Brothers y luego se sentaron juntos en los MTV Video Music Awards, la realidad parecía ser otra. Pero todo terminó estrepitosamente.

Justo antes de grabar su segundo disco, Fearless, la cantante decidió incluir “Forever and Always”, dedicada a su ex: “Y me quedo mirando el teléfono, él todavía no llamó. Y entonces te sentís tan abatida que no sentís absolutamente nada. Y recordás aquel momento en que él dijo: ‘Para siempre y por siempre’”.

Taylor Swift y Joe Jonas fueron novios en 2008; salieron tres meses y ella aseguró que él la dejó por teléfono Jeff Kravitz - FilmMagic, Inc

Y la mención del teléfono no es un dato menor, porque fue justamente la forma en la que el líder de los Jonas Brothers terminó la relación. “Algún día encontraré a alguien realmente maravilloso, alguien ideal para mí... Y cuando encuentre a esa persona perfecta para mí, será alguien increíble; y al mirarla, ni siquiera podré recordar al chico que rompió conmigo por teléfono en 25 segundos cuando yo tenía 18 años”, le dijo Swift a Ellen DeGeneres en 2009. Once años después, en el mismo programa terminaría arrepintiéndose de haber “arremetido” contra Jonas, asegurando que fue “demasiado” y algo “típico de adolescentes”.

¡Y es que en ese momento tenían 18 y 19 años! No volvieron a hablar, sino que se lanzaron indirectas de la forma favorita de los fans: a través de la música. Él presentó “Much Better”, donde aseguró tener “fama de romper corazones” y que “terminó con las superestrellas y con todas las lágrimas en su guitarra”, y años más tarde ella contestaría con “Mr. Perfectly Fine”: “Él sigue con su día, olvida que alguna vez escuchó mi nombre. Pensé que podrías ser diferente a los demás, supongo que todos son iguales”.

Las vueltas de la vida y el paso del tiempo sanaron heridas. Se volvieron amigos y hasta compartieron salidas en pareja. De hecho, cuando él se separó de su esposa, la actriz Sophie Turner, la cantante la recibió a ella y a sus hijas con los brazos abiertos.

Lucas Till

Miley Cyrus, Lucas Till y Taylor Swift en el set de Hannah Montana: La película AJ Pics

Un amor adolescente, fugaz y genuino de un mes allá por 2009. Coprotagonizaron el videoclip de “You Belong With Me”, parte del disco Fearless y una de las canciones más populares de la artista, y sintieron una atracción mutua. Trabajaron juntos en Hannah Montana: La película y, aunque salieron durante un tiempo, el actor admitió que “no había chispa porque éramos demasiado amables el uno con el otro”. También dio a conocer la razón por la que no prosperó la relación: “Ella realmente me gustaba solo como amiga”.

Taylor Lautner

En 2010, Swift hizo su debut en la pantalla grande con Día de los enamorados (Valentine’s Day), dirigida por Garry Marshall y coprotagonizada por Julia Roberts, Anne Hathaway y Ashton Kutcher. Allí conoció a la estrella de la saga Crepúsculo y la química traspasó la pantalla. “Si se preguntan si podría estar saliendo con el hombre lobo de Crepúsculo… No voy a comentar sobre eso en mi monólogo”, dijo divertida durante su participación en Saturday Night Live en 2009. Y es que, aunque nunca confirmaron propiamente el noviazgo, “Taylor al cuadrado”, como los apodaron los fanáticos, eran claramente más que buenos amigos.

Taylor Lautner y Taylor Swift se conocieron en el set de la película Día de los enamorados REX Features/Shutterstock /The G

La relación se terminó por decisión de ella antes de que la película llegara a los cines. Presuntamente, aunque eran buenos amigos, tenían problemas de agenda y no veían un futuro juntos. Ella eligió contar su historia en “Back to December”, parte de su tercer álbum, Speak Now: “Porque la última vez que me viste sigue grabada en el fondo de tu mente. Me diste rosas y dejé que se marchitaran. Así que acá estoy, tragándome el orgullo. De pie frente a vos, pidiéndote perdón por aquella noche”.

Taylor Swift se volvió íntima amiga de Taylor Lautner y su esposa Tay Dome Lautner Instagram @taylorlautner

Sin embargo, con los años se volvieron amigos. “Creo que cuando respetás a alguien por quien es, por su esencia, te permite seguir adelante, perdonar y continuar ese amor de una manera diferente”, dijo él en el pódcast Call Her Daddy. Incluso hasta volvieron a trabajar juntos. Ella lo eligió para coprotagonizar junto a Joey King y Presley Cash el videoclip de “I Can See You”, canción presentada en Speak Now (Taylor’s Version), y cuando lo recibió en el escenario de The Eras Tour en Kansas City, dijo: “Él y su esposa se convirtieron en algunos de mis amigos más cercanos, lo que es muy conveniente porque todos compartimos el mismo nombre”.

John Mayer

“Querido John, ahora que te fuiste lo veo todo. ¿No creés que yo era demasiado joven para que jugaras conmigo? La chica del vestido lloró durante todo el camino a casa”. Aunque aseguró que nunca revela de quién habla en sus canciones, con “Dear John” de Speak Now, Swift ni siquiera ocultó el nombre del destinatario. “Creo que esa canción llegó realmente al corazón de muchas chicas que habían pasado por relaciones tóxicas y habían logrado superarlas. Nunca, mientras cantaba durante un concierto, había visto a tantas chicas llorar”, dijo.

Pero, ¿cómo llegaron a eso? Fue John Mayer quien sugirió públicamente que le gustaría que Taylor Swift colaborara con él en “Half of My Heart”, una canción en la que estaba trabajando. De a poco empezaron a reunirse en el escenario y a elogiarse mutuamente en entrevistas hasta que en noviembre de 2009, luego de que presentaran su colaboración, los captaron juntos en público. En ese entonces ella tenía 19 años y él 32.

John Mayer y Taylor Swift fueron novios en 2009, cuando él tenía 32 años y ella 19 ZUMA Press, Inc.

Cuando salió “Dear John”, el cantante le admitió a Rolling Stone que se sintió “fatal” y “humillado”, que “no lo merecía” y que fue “una verdadera maldad lo que hizo” Swift, asegurando que nunca se puso en contacto con él para advertirle. Ella, por su parte, terminaría por catalogarlo como “presuntuoso” por pensar que la canción era para él. Pero, en 2023, cuando lanzó Speak Now (Taylor’s Version), les pidió a los fanáticos que fueran amables y dulces en las redes sociales y no atacaran a nadie, especialmente porque Mayer nunca fue un favorito de las swifties.

Jake Gyllenhaal

El hombre que inspiró “All Too Well (10 Minutes Version)”, la que la propia Taylor Swift definió como su canción favorita de toda su discografía. Su relación duró tres intensos meses a finales de 2010. Él tenía 29 y ella 21, y la foto de ambos abrazados y caminando por Brooklyn —una de las pocas pruebas visuales de que fueron pareja— dio la vuelta al mundo.

Jake Gyllenhaal y Taylor Swift mantuvieron un apasionado y breve romance a fines de 2010 Splash News/The Grosby Group

En enero de 2011 trascendió que la relación había terminado, pero para ese entonces nadie imaginaba que el actor de El día después de mañana se convertiría en uno de los ex más odiados. El lanzamiento del disco Red y particularmente los temas “We Are Never Ever Getting Back Together” y más precisamente “All Too Well” advirtieron detalles de su ruptura. “Vos, que encandilaste a mi padre con bromas autocríticas y bebías café como si estuvieras en un programa de televisión nocturno… Pero luego él me vio vigilar la puerta de entrada toda la noche, deseando que llegaras. Y dijo: ‘Se supone que es divertido cumplir veintiún años’”, reza esta última.

Aunque el actor aseguró que la canción no tenía “nada que ver” con él, su hermana, la actriz Maggie Gyllenhaal, dijo en el programa Watch What Happens Live que, aunque no tenía idea de lo de “la bufanda” mencionada en el tema, era “totalmente posible” que pudiera haberla dejado en su casa.

Conor Kennedy

Para hablar de esta breve pero intensa y formal relación, primero es preciso mencionar que la cantante siempre sintió mucha admiración por Ethel Kennedy. De hecho, hay especulaciones de que “Starlight” (Red) estaría inspirada en su historia de amor con Robert F. Kennedy, senador de los Estados Unidos y hermano del presidente John F. Kennedy. La conexión se dio a partir del hijo de ella, Rory Kennedy, quien fue a verla a su show y posteriormente la invitó al estreno de Ethel, un documental de su madre, en el Festival de Sundance de 2012. Allí conoció a la matriarca de la familia, quien no dudó en extenderle una invitación para que se sumara a su clásico festejo del 4 de julio en su casa de Hyannis Port, Massachusetts. En ese contexto social conoció a su nieto Conor, de 18 años.

Swift mantuvo un romance con Conor Kennedy en 2012 The Grosby Group

Varios medios confirmaron el noviazgo, pero cuando fue consultada al respecto, Swift dijo: “No hablo de mi vida personal con gran detalle. Escribo sobre ella en mis canciones, y creo que se puede compartir lo suficiente de tu vida a través de la música para que la gente sepa por lo que estás pasando”. A pesar de que la matriarca estaba encantada con la cantante y hasta aseguró que “serían muy afortunados” si ella fuera su nieta política, surgieron versiones de que su popularidad no le simpatizaba tanto al resto de la familia. Se rumoreó que la pareja habría asistido sin invitación al casamiento de Kyle Kennedy, la prima de Conor, y aunque las partes lo desestimaron y dejaron entrever que no habría conflicto alguno, la mancha nunca se borró.

La relación se terminó en septiembre de 2012. ¿El motivo? Según el libro The Kennedy Heirs de J. Randy Taraborrelli, a Conor lo habría puesto “nervioso” que su novia desembolsara casi cinco millones de dólares por una casa en Hyannis Port, donde estaba la propiedad de su abuela, “para estar cerca de él”. Un año después de la transacción, la cantante vendió la mansión.

Harry Styles

Una relación efímera, altamente pública y que “nunca pasa de moda”. Los fans alucinaron cuando a fines de 2012 empezaron a surgir versiones de que la artista pop de 22 años y el líder de One Direction de 18 estaban juntos. Luego de que los captaran en una cita romántica en el Central Park de Nueva York, fueron juntos a eventos y hasta se dieron un romántico beso en Times Square para recibir el 2013. Pero, solo unos días después y tras unas vacaciones en el Caribe, todo concluyó.

Taylor Swift y Harry Styles estuvieron juntos a fines de 2012 y su relación inspiró parte del disco 1989

Y una vez más, fue la música la que dio tela para cortar. Swift tituló la tercera canción de su disco 1989 “Style” y las referencias a que hablaba del británico no tardaron en hacerse notar. También se especuló que “Out of the Woods” y, posteriormente, “Is It Over Now?”, también podrían ser para él.

Lejos de molestarse, Styles lo tomó como un halago. “Pienso en lo que significa para mí escribir una canción sobre otra persona y en lo que supone que alguien más haga lo mismo. Es algo halagador. Incluso si la canción no es precisamente un halago, la otra persona dedicó tiempo a ella y, al final, ella es una gran compositora. Así que, como mínimo, son buenas canciones”, sostuvo en una entrevista con The Howard Stern Show en 2020. Con el correr de los años, se cruzaron en premiaciones y nunca se negaron el saludo. De hecho, actualmente el cantante está en pareja con Zoë Kravitz, amiga de ella, y hasta se especula que ambos podrían ir a su casamiento.

Calvin Harris

Quince meses de relación, una separación “sin drama” y una canción que generó discordia. La intérprete de “Shake It Off” y el DJ escocés fueron pareja entre 2015 y 2016. Según People, él se habría sentido “intimidado” por la popularidad de ella y por eso no la acompañaba a ningún evento. No obstante, Harris aseguró que “la única verdad es que una relación llegó a su fin y lo que queda es una enorme cantidad de amor y respeto”.

El DJ Calvin Harris y la intérprete de "Last Kiss" estuvieron de novios durante poco más de un año INF/The Grosby Group

En julio de 2016, un mes después de que se hiciera pública la separación, apareció el supuesto motivo del fin del amor. ¿De qué se trató? Aparentemente de una canción. Bajo el seudónimo de Nils Sjoberg, Swift coescribió con Harris la canción “This Is What You Came For” para Rihanna, y aunque esto iba a mantenerse en secreto, terminó siendo confirmado por el representante de ella. Esto derivó en una catarata de críticas para el músico, quien aseguró sentirse expuesto y dolido.

Tom Hiddleston

El flechazo fue en la Met Gala de 2016, la última a la que asistió la intérprete, donde fueron captados bailando animadamente y un mes después, luego de que se confirmara la separación de Harris, confirmaron la relación. Lejos de ocultarse, se mostraron en público, de la mano, con amigos en común y rápidamente organizaron presentaciones familiares.

Taylor Swift y Tom Hiddleston se conocieron en la MET Gala de 2016 starzfly/Bauer-Griffin - GC Images

“La verdad es que Taylor Swift y yo estamos juntos, y estamos muy felices. Esa es la verdad. No es una maniobra publicitaria”, le admitió el británico a The Hollywood Reporter en julio, una acción sorpresiva, dado su bajo perfil, pero que evidenciaba que la relación avanzaba a pasos agigantados. Sin embargo, dos meses después se separaron en “buenos términos”. ¿El resultado de este vínculo? Según los fans, “Getaway Car” de su álbum Reputation: “Conducías el auto de la huida. Nosotros volábamos, pero nunca llegaríamos lejos. No finjas que es un misterio. Piensa en el lugar donde me conociste”.

Joe Alwyn

El vínculo más largo, el más privado y el que más canciones inspiró. El primer encuentro con el actor británico se dio en la Met Gala de 2016, pero los rumores de romance comenzaron un año después. A diferencia de sus relaciones anteriores, Swift, que tras el escándalo con Kim Kardashian y Kanye West había decidido alejarse del ojo público previo al lanzamiento de Reputation, optó por que su amor fuera lo menos mediático posible. “Nunca fue algo que se pudiera comercializar y no veo ninguna razón para cambiar eso ahora”, diría él años después.

Taylor Swift y Joe Alwyn estuvieron juntos durante seis años y despertaron rumores de compromiso WENN.com

Fueron fotografiados un par de veces a lo largo de los años, ella hizo varios viajes a Londres —ciudad que inspiraría varias canciones— y se sentaron juntos en los Globo de Oro de 2020, pero sin hacer un gran despliegue. “Me sentía sola, me sentía muy amargada. Pensé que tenía que empezar de cero y además, me estaba enamorando de alguien que tenía una vida maravillosamente normal y equilibrada. Decidimos juntos que queríamos que nuestra relación fuera privada”, remarcó la cantante en su documental Miss Americana (Netflix) y, aunque aseguró que su reputación en aquel momento “era realmente horrible”, estaba “feliz” y “sin la intervención de nadie más”.

El noviazgo parte de los álbumes Reputation y Lover, y Alwyn colaboró bajo un pseudónimo en Folklore. Desde el entorno de ella decían que había encontrado al amor de su vida y hasta surgieron fuertes rumores de compromiso. Para abril de 2023 habían terminado. ¿Los motivos? “Diferentes personalidades” y “dificultades” de él para lidiar con la popularidad de la artista. No pudieron superar la crisis y en su lugar aparecería “You’re Losing Me”, de Midnights, en la que cuestiona: “¿Cómo podés decir que amás a alguien que no podés ver que se está muriendo?”.

La relación con Alwyn inspiró canciones como , "Gorgeous", "London Boy" y "So Long London"

La ruptura se dio justo en el comienzo de The Eras Tour y durante mucho tiempo los fans aseguraron haber advertido tristeza en Swift durante las primeras presentaciones. Luego llegaría el estreno del álbum The Tortured Poets Department con claras referencias a la ruptura evidenciadas en tracks como “So Long London” y “LOML”. ¿Qué diría él después de este lanzamiento? “Siempre habrá una brecha entre lo que se sabe y lo que se dice”.

Matty Healy

Aunque se conocían desde hacía años, habían presuntamente tenido un breve romance que en su momento no prosperó e incluso hicieron colaboraciones musicales, se los empezó a vincular sentimentalmente un mes después de la ruptura de Alwyn. “Están locamente enamorados”, citó The Sun. Sin embargo, solo dos meses después se confirmó que estaban separados. Incluso se habló de que nunca fueron realmente novios y que su vínculo era “informal”.

Matty Healy, dela banda 1975 Scott Garfitt - Invision

Independientemente del título, todo parecería indicar que las cosas no concluyeron de la mejor manera si se tiene en cuenta que la madre del músico aseguró haberse alegrado de “haber perdido el rol de suegra” y que no podía hacer comentarios porque “ella después escribe todo un álbum al respecto”. Y, un disco entero no, pero casi. Los swifties aseguran que “The Smallest Man Who Ever Lived”, donde reza: “Me exhibiste en público, luego te hundiste en un olvido aturdidor (...) No estuviste a la altura, bajo ningún criterio de lo que es un hombre”, lo tendría como destinatario.

Travis Kelce

Esta “Love Story” se remonta a julio de 2023, cuando el deportista fue a ver The Eras Tour en el Estadio Arrowhead, la casa de los Kansas City Chiefs. Luego reveló en su pódcast New Heights que intentó darle una friendship bracelet a la cantante, pero no tuvo éxito. Ella se enteró e, impulsada por su madre Andrea, decidió conocerlo. Entre silencios, rumores y especulaciones, ella apareció en un palco VIP durante uno de sus partidos y el resto es historia.

“Pasamos bastante tiempo sin que nadie se enterara, lo cual agradezco, porque pudimos conocernos. Para cuando fui a ese primer partido, éramos pareja. Creo que algunos creen que vieron nuestra primera cita en ese partido. Nunca seríamos lo suficientemente psicópatas como para tener una primera cita así”, le dijo Swift a la revista Time en 2023. “Cuando decís que una relación es pública, significa que lo veré hacer lo que le gusta, que nos apoyamos mutuamente, que hay otras personas ahí y que no nos importa”, enfatizó.

En 2023, Travis Kelce fue a ver un show de Taylor Swift e intentó darle un friendship bracelet, pero no tuvo éxito; ella se enteró y accedió a conocerlo

En noviembre de ese año, Kelce voló a Buenos Aires para acompañar a su novia durante sus presentaciones en el estadio de River Plate. Además de compartir una cena romántica en el Four Seasons, durante su segundo show, la cantante tuvo un gesto que dio la vuelta al mundo. Cambió la letra de “Karma”, su último número, y dijo: “Karma is the guy on the Chiefs coming straight home to me”. Esto, traducido al español, significa: “Karma es el chico de los Chiefs viniendo directo a casa conmigo”. Cuando terminó el concierto, corrió a los brazos de su novio y se fundieron en un beso que se volvió viral. Y lo que construyeron fue eso, un amor público y ruidoso, de manos entrelazadas y besos robados, pero al mismo tiempo extremadamente privado. La fantasía del deportista y la cantante al mejor estilo High School Musical hecha realidad.

El 26 de agosto de 2025, la pareja confirmó su compromiso

El 26 de agosto de 2025 la pareja anunció en redes sociales su compromiso. “Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasia se van a casar”, escribió ella y musicalizó la publicación con “So High School”, canción incluida dentro del álbum The Tortured Poets Department, dedicada a él: “Me siento como un estudiante de secundaria cada vez que te miro, quiero encontrarte entre la multitud solo para esconderme de ti, y en un abrir y cerrar de ojos, me hundo, nuestros dedos entrelazados, mejillas rosadas bajo las luces parpadeantes”.

Ahora, diez meses después, la cantante y el jugador de fútbol americano dan el sí en la que, sin dudas, es la boda del año.