Lío Pecoraro publicó una foto tras retomar el tratamiento contra la leucemia

Hace una semana Lío Pecoraro volvió a internarse en el Hospital de Clínicas para retomar su tratamiento contra leucemia. En sus redes sociales compartió una selfie y se mostró esperanzado: "Fortalecido día a día".

"Él se hace el sexy", escribió el conductor de El run run del espectáculo (Crónica TV) en su cuenta de Instagram como epígrafe a una imagen donde posó con la cabeza rapada. También sumó sus hashtags emblema: "#Decretado, #Ganado y #Sanado".

En Twitter compartió la misma foto con la leyenda: "Éste es el Lío fortalecido día a día. Gracias por todos los lindos mensajes". En una hora superó los 11.000 likes, y volvió a recibir una lluvia de buenos deseos para los días venideros.

Dos semanas atrás Pecoraro hizo una emotiva reaparición en televisión desde su casa y contó las buenas noticias que había recibido: "Terminamos la primera etapa de tratamiento. El resultado fue que la enfermedad mínima residual es negativa, mi médula está sana y empezó a generar glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas totalmente sanos".

Recordemos que fue el 14 de octubre el día que el periodista de espectáculos subió a las redes un video en el que contaba que estaba mal de salud: "Hace unos días comencé a sentir algo raro en mi organismo que creía que no estaba dentro de lo normal, entonces decido hacerme un chequeo, entre ellos, un hemograma, donde aparecía que mis glóbulos rojos, blancos, y plaquetas estaban en baja".

"Esa misma semana me empieza a sangrar la boca. Me dijeron que lo apropiado era internarme, me interno en el Hospital de Clínicas, me hacen una punción de la médula ósea y la realidad es que estoy atravesando una leucemia promielocítica, grave y aguda, que actúa rápidamente", reveló hace dos meses.

Actualmente cursa una segunda etapa de quimioterapia para aplacar la enfermedad.