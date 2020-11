Lío Pecoraro hizo una emotiva reaparición en TV: "Mi médula está sana"

El periodista contó cómo evoluciona su salud y le agradeció a todos por el apoyo Crédito: Captura de video

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 30 de noviembre de 2020 • 09:54

Lío Pecoraro hizo una emotiva reaparición en su programa de televisión, El run run del espectáculo (Crónica TV) y habló de su lucha contra la leucemia. Desde su casa, contó las buenas noticias que recibió este fin de semana: "Mi médula está sana y empezó a generar glóbulos blancos y rojos".

Fernando Piaggio conduce el ciclo desde que su compañero tuvo que ausentarse para empezar a recibir quimioterapia y fue él quien presentó el video que grabó Pecoraro para los espectadores: "Tengo una buena noticia para compartir con todos ustedes: estoy en mi casa y estoy muy feliz, porque terminamos la primera etapa de tratamiento".

La emotiva reaparición de Lío Pecoraro: "Mi médula está sana" - Fuente: Crónica TV 03:21

Video

El periodista se mostró con una sonrisa permanentemente en el clip y le agradeció al Hospital de Clínicas por toda la atención que le brindaron, y reveló que recientemente le hicieron una pulsión de médula que resultó crucial: "El resultado fue que la enfermedad mínima residual es negativa, no existe, mi médula está sana y empezó a generar glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas totalmente sanos".

También aprovechó para generar conciencia sobre la donación de sangre: "De verdad significa salvar vidas, así que por favor sigan donando. Me puso muy feliz saber cuánta gente fue a donar cuando estuve en terapia intensiva [...]. Me puse muy contento cuando salí de terapia y me enteré que fue tanta gente a donar sangre, y eso es muy valorable, porque puede salvar vidas". Y para despedirse, se refirió a su lema, pero esta vez recargado. "Lo mío ya está decretado, ganado y sanado, y a partir de ahora, disfrutado".

Lío Pecoraro cuenta cómo fue el día de su internación - Fuente: Crónica TV 03:05

Video

Después del video el clima de emoción continuó cuando Pecoraro habló en vivo a través de una comunicación telefónica. Piaggio, Mabel Romeo, Raúl Martorel y Estelita Muñoz se conmovieron al escucharlo: "Les quiero decir que es muy difícil cuando de la nada uno se encuentra con un resultado que no espera y le dicen 'estás enfermo de'. Es muy, muy duro".

Sobre el día en que decidieron internarlo, recordó: "Me fui caminando desde mi casa en Congreso hasta el Hospital de Clínicas, y no podían entender cómo había llegado". Así de inmediato fue todo, y al día siguiente empezó al tratamiento: "Barre con todo, con lo bueno y con lo malo. Soy un pibe deportista, tengo mis pulmones sanos y eso ayudó muchísimo a que pueda atravesar ese proceso".

Por último, contó que volverá a internarse el miércoles para comenzar una nueva etapa de tratamiento, y le dio las gracias a todos los que lo acompañaron con sus oraciones: "A cada uno de los que oró por mí, pensó por mí y escribió en mis redes sociales, no tengo palabras para agradecerles".