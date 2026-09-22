Lionel Richie fue intervenido por un problema cardíaco y tuvo que cancelar tres conciertos

Lionel Richie debió volver a poner en pausa su agenda. El cantante fue sometido a un procedimiento para tratar una fibrilación auricular, según confirmó su representante a People. Quedaron cancelados sus shows con la banda Earth, Wind & Fire del 26 de septiembre en San Francisco, del 30 en Chicago y del 2 de octubre en Columbus.

“El médico dijo que todo salió perfectamente”, indicó su vocero en un comunicado que también reprodujo Entertainment Weekly. Desde su entorno señalaron que el artista se encuentra bien y que se tomará un tiempo de descanso antes de regresar a los escenarios. El anuncio no precisó una fecha de retorno.

Lionel Richie atravesó varios episodios que complicaron su salud en lo que va del año Instagram de @lionelrichie

La noticia llega después de varios meses en los que su salud obligó a modificar los planes de la gira Sing a Song All Night Long. El antecedente más cercano había ocurrido a fines de agosto en St. Louis, Missouri. En aquella ocasión, el intérprete tuvo dificultades para completar su actuación y pidió que le acercaran una silla mientras cantaba “All Night Long”, el tema con el que cerraba el recital.

Tras aquella presentación, Richie ingresó voluntariamente en un hospital local, donde permaneció en terapia intensiva para someterse a estudios. En un primer momento se investigó un posible cuadro de deshidratación. Posteriormente trascendió que le habían realizado controles cardíacos. El 2 de septiembre, People confirmó que había recibido el alta y que estaba de regreso en Los Ángeles.

Pocos días antes de conocerse esta nueva intervención, el músico se había mostrado en público junto a su pareja, Lisa Parigi. El sábado 19 asistió a una cena en el restaurante Mr. Chow, en Beverly Hills, donde fue fotografiado sonriente. Aquella salida fue su primera aparición pública tras la internación de agosto.

Los episodios que alteraron la gira

Tras la intervención cardíaca, Richie vuelve a abrirse una pausa en su agenda

Las primeras señales de malestar habían aparecido el 24 de junio, durante la apertura del tour en Saint Paul, Minnesota. Mientras interpretaba “Dancing on the Ceiling”, Richie sintió mareos y tuvo que sentarse. Intentó continuar y luego se acercó al piano para cantar “Three Times a Lady”, pero finalmente se retiró del escenario.

Lo que al principio parecía un intermedio se convirtió en la interrupción definitiva del espectáculo. Con el público todavía a la espera, el saxofonista Dino Soldo anunció que el cantante no estaba en condiciones de seguir. La situación derivó en su traslado al hospital y en la postergación de las dos fechas siguientes, por recomendación médica.

El regreso se produjo el 30 de junio, en Pittsburgh. Allí, Richie apeló al humor para hablar del susto y de los consejos que había recibido de sus amigos. La escena marcó una vuelta rápida a la actividad, aunque semanas después un nuevo episodio volvería a alterar su calendario.

Un espíritu incansable

Con 77 años, Lionel Richie continúa vinculado a los escenarios, pero en los últimos meses también atravesó momentos personales que lo llevaron a hablar con mayor franqueza sobre el miedo, la ansiedad y la salud Santiago Filipuzzi

La relación de Richie con los escenarios atraviesa más de cinco décadas. Desde sus comienzos con The Commodores hasta su consagración solista, construyó un repertorio que incluye éxitos como “Easy”, “Hello” y “Say You, Say Me”. También compuso con Michael Jackson “We Are the World”, uno de los proyectos solidarios más conocidos de la música popular.

En una entrevista con LA NACION publicada en 2016, antes de su presentación en GEBA, ya había hablado del desgaste que implicaba viajar de manera permanente. “Sabe que tiene que frenar. Pero no quiere hacerlo, ni lo hace”, reconocía al describir la dinámica de las giras y su espíritu activo.

Sin embargo, también supo alejarse en un momento decisivo. En una entrevista con Rolling Stone, en 2020, el músico recordó que en 1987 interrumpió su actividad para acompañar a su padre enfermo. Durante ese período atravesó, además, un divorcio y una cirugía de cuerdas vocales.

Aquel paréntesis le permitió revisar el ritmo de una carrera que lo había mantenido lejos de celebraciones y encuentros familiares. Con el tiempo, valoró esa decisión como una forma de recuperar perspectiva sobre su propia vida. Ahora, tras la intervención cardíaca, vuelve a abrirse una pausa en su agenda, mientras su entorno anticipa la intención del artista de regresar a cantar.