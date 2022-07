Lissa Vera, sobre su traición a Locho Loccisano en El hotel de los famosos: “Hay una versión de él que no se vio”

Lissa Vera fue la penúltima eliminada de El Hotel de los Famosos. Si bien la cantante tuvo varias oportunidades dentro del reality, fue la única mujer en llegar a las instancias finales. Este jueves por la mañana, pasó por Socios en el espectáculo y habló de su experiencia dentro del juego, su traición a Locho Loccisano y lo mucho que extrañó a sus hijas durante su encierro.

“Estoy rota. Los últimos juegos fueron muy ásperos, eran difíciles. Ya llegó un momento que el cuerpo no me daba más, quedé entre tres hombres, la única mujer que sobrevivió a todos esos juegos”, comentó la exintegrante de Bandana en el matutino de eltrece, mientras advertía que aún no se recuperó de la lesión en el brazo izquierdo.

Tras reconocer que era la gran candidata de Pampita Ardohain -ya que la conductora del reality dijo en varias oportunidades que le gustaría que una mujer llegue a la final-, Vera reflexionó sobre por qué la conductora empatizó tanto con ella durante la prueba que la dejó fuera de competencia. “ Yo estaba muy movilizada, agitada, golpeada. Quizá ella sintió esa fuerza que le puse. Esas ganas de irme todo el tiempo era por mis hijas, las últimas semanas no tuvimos visitas; yo a mis hijas no las veía hacía tres semanas. Creo que me entendió desde el lugar de madre y como mujer, peleando el lugar entre hombres ”, indicó quien asegura haber conocido a una nueva Pampita. “Se la ve siempre impoluta, angelada y de repente verla tan cálida y cercana a la vez... Pocas personas tienen esa capacidad”, explicó.

El llanto de Lissa Vera que descolocó a Pampita

“Estoy contenta con lo que hice: llegar hasta lo último y representar a las mujeres llegando hasta el final, mostrando que somos capaces de llegar muy lejos si queremos”, agregó mientras aclaraba que siempre fue muy trasparente dentro del hotel. “Cuando me llevaba bien, me llevaba bien y cuando me llevaba mal se notaba bastante”, reconoció.

“¿Lo traicionaste a Locho?”, preguntó sin vueltas el conductor Rodrigo Lussich. “No hubo ninguna traición. ¿Qué lealtad le debo a Locho si yo también quería ganar?”, respondió y enseguida contó cómo era realmente su compañero: “Es un buen pibe que también quería ganar, pero se aprovechó de las armas que tenía. Hay una versión de él que no se vio” , aclaró.

Si bien la cantante advirtió que durante las primeras semanas intentó acercarse al locutor, su visión cambió a medida que iban pasando las semanas. “Cuando entró, yo lo banqué y lo cuidé. Le dije: ‘No te pongas en un lugar donde te puedan mirar torcido, no te quejes si te toca limpiar’, porque sabía que lo iban a votar. Locho es un pibe que tiene la capacidad de hacerte irritar y de exponerte a vos, eso tiene. Y yo lo defendí, eh. Nadie es tan bueno ni nadie tan malo, cada uno hace lo que puede y todos querían ganar ”, remarcó.

“Cuando entré en el repechaje, vi que el ensañamiento que tenían con él era demasiado. Está bien, él sumaba sus porotos, lavaba el calzón en la olla donde íbamos a comer todos. Estás sin tus seres queridos, estás con la presión de no quedar fuera de juego, tenés que nominar a tus compañeros y ves que hace mérito y decís: ‘bueno, lo voy a votar a este boludo’. Y cuando no lo quise, se acercaba y me iba, no lo hostigaba ni sembraba terror para hacerlo sentir mal. Cuando vi un par de situaciones que estaban de más, le pedí disculpas”, recordó

Luego de hacer un balance de su experiencia dentro del reality y asegurar que lo que más extraña son los juegos, Lissa Vera advirtió que no le preocupan las críticas de los haters. “ La gente que te odia, te odia. Locho es una excusa. Tampoco podés ser espléndido para todo el mundo. Sentirme mal por si la gente me putea o me odia no va. ¿Por qué lo dejé afuera a Locho? Porque quería ganar. A mí me venía bárbaro que se vaya, yo quería ganar, estaba ahí hace tres meses. Desde mi lugar usé las reglas del juego y tomé una decisión” , expresó con total sinceridad.

“Es un juego, todos queríamos ganar. Yo traté de ser lo más honesta posible, ser real cada vez que se me caía una lágrima. Soy una mujer y madre muy sensible y lloro. Fue la mejor manera en la que me pude manejar”, remató muy conforme con su paso por el hotel.