El desconsolado llanto de Lissa Vera tras su eliminación de El hotel de los famosos que descolocó a Pampita

Tras meses de encierro, disputas, romances y estrategias, El hotel de los famosos (eltrece) llega a su fin. Esta semana se conoció que Alexander Caniggia y Martín Salwe son los dos finalistas que competirán codo a codo para llevarse el premio mayor. Pero, cuando uno gana, hay otro que pierde y en este caso, la consecuencia fue la eliminación del reality de Lissa Vera. La exBandana no pudo superar una prueba clave y abandonó el juego. Su llanto desolador conmovió a todos y particularmente a Carolina “Pampita” Ardohain, quien se quebró por la emoción.

Lissa, Alex Caniggia y Walter Queijeiro se midieron en un duro desafío para buscar un lugar en la final. Si bien la exBandada dio todo de sí, no pudo superar la prueba y quedó eliminada de la competencia. La participante se mostró muy conmovida y el llanto, que reflejó todo el esfuerzo que hizo para llegar hasta esa instancia de la competencia, comenzó a aparecer en sus ojos. Sin embargo, ella no fue la única que se conmovió. Al verla, Pampita no pudo contener la emoción y terminó en un mar de lágrimas.

Pampita se emocionó hasta las lágrimas tras la emoción de Lissa (Foto: Captura de video)

La conductora se acercó a Vera y le entregó la pulsera que perdió durante el juego. “Te la traté de arreglar”, le comentó y la abrazó con fuerza. “Gracias por todo Caro. Sos una persona hermosa, ¿sabés? Linda por fuera, linda por dentro. Me encantó conocerte, en serio”, le dijo Lissa. “Me hiciste llorar de la emoción”, le respondió la modelo.

El llanto de Lissa Vera que descolocó a Pampita

Cuando el momento pareció haber quedado atrás, Pampita pidió unos instantes para recuperarse. “Ay, no me siento bien”, le dijo a su compañero, Leandro “Chino” Leunis. “Tranqui, Caro”, intentó calmarla Martín Salwe, mientras que el conductor buscaba contenerla. “¿Qué pasa?”, le preguntaron, pero ella no pudo responderle y comenzó a llorar desconsoladamente.

“No me puedo ir de manera normal tampoco, tengo que hacer llorar a Pampita”, comentó Vera al ver lo que sucedía frente a ella. Los participantes intentaron distender el ambiente mientras la conductora se recuperaba. “Ya va, dame un segundo”, dijo la modelo. Mientras se recomponía, quiso ponerle un poco de humor al momento y entre divertida y conmovida sostuvo: “Mirá Lissa, me arruinás todo el maquillaje. Perdón, mucha emoción”.

El hotel de los famosos tiene a sus dos finalistas

El martes, Walter Queijeiro, Alex Caniggia, Lissa Vera y Martín Salwe se midieron en un desafío que tenía como premio un lugar en la final. El ganador fue el locutor, quien competirá por los 10 millones de pesos “Juro que di todo”, dijo delante de las cámaras con mucha emoción. “Estoy muy contento de verdad. Es poco creíble, pero te juro que yo pensé todo esto antes de conocer el hotel, antes de conocer el predio de Cañuelas. Desde que me convocaron”, le expresó emocionado a Leunis.

“Se lo dedico a Diego, a mi familia, este último tramo a Emi, que también fue muy importante. Al Chanchi, también, a Sabrina, a todos mis compañeros, y en especial mi agradecimiento para la gente que estuvo antes y principalmente a la que estuvo durante”, remarcó.

Martín Salwe primer dualista de El hotel de los famosos

Al día siguiente, y tras la eliminación de Lissa, Walter Queijeiro y Alex Caniggia tuvieron una última oportunidad para buscar un lugar en la gran final y acompañar a Salwe. Si bien el periodista hizo mucho esfuerzo y estuvo muy cerca, no llegó a completar el desafío a tiempo, por lo que el mediático se convirtió en el segundo dualista que competirá por los 10 millones de pesos.