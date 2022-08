Lissa Vera denunció por acoso sexual a un cantante de cumbia: “Me sentí vulnerada porque era mi amigo”

Tras su comentada participación en la exitosa primera temporada del reality de eltrece, El hotel de los famosos, Lissa Vera se convirtió en noticia por denunciar que Santiago Torres, cantante del grupo de cumbia La banda de Lechuga, la besó contra su voluntad, y que además la filmó en esa situación y luego divulgó el video.

La exintegrante de Bandana subió a las redes sociales la carta documento que le envió a su colega, en la que lo acusa formalmente de acoso sexual y le exige disculpas públicas.

En declaraciones a Intrusos en el Espectáculo, por América TV, la cantante señaló: “Me siento totalmente traicionada y vulnerada, porque él era un amigo”.

Lissa Vera denuncia que fue acosada por un amigo cantante de cumbia

Vera publicó en su cuenta de Instagram la carta documento que le envió a Santiago Torres, conocido como ‘Lechuga’, líder del grupo musical La Banda de lechuga. “Iniciando acciones legales de la mano de mi amigo y mejor abogado Walter Cormace”, escribió la cantante en su posteo, en el que agregó: “Será justicia”.

La publicación venía acompañada por una imagen de la carta documento que ella le envió al cantante al que acusa de haberla acosado. En el escrito legal, la exparticipante de El hotel de los famosos se dirige a Torres y le dice que “avizorando la presencia de una cámara, usted se abalanzó sobre mi persona dándome un beso contra mi propia voluntad”. Más adelante, en el texto la cantante le exige disculpas a su colega “por el referente hecho de acoso sexual”.

Sobre el final de la carta documento, la cantante intima a Torres a que le pida esas disculpas dentro de las próximas 48 horas o de lo contrario ella iniciará “las acciones penales que correspondan”.

El momento del beso entre 'Lechuga' Torres y Lissa Vera Archivo

Como describe la cantante en su carta documento, por las redes sociales, y ahora por diferentes medios de comunicación, circuló un video donde se ve a Vera y Torres sentados en un boliche mientras conversan, hasta que en un momento se ve que él la toma de la cara y la besa en la boca.

“Es acoso, se aprovecha de tu situación”

Esta tarde, en Intrusos, cuando explicó en qué consistía su denuncia y cuándo había decidido hacerlo, la cantante relató: “Caí en la cuenta de lo que pasó cuando hablé con mi abogado, que me dijo: ‘¿No te diste cuenta de lo que te pasó? Si vos no estabas de acuerdo, estabas en un estado en el que no estabas en tus cabales. Es acoso, se está aprovechando de tu situación y encima divulga el video’”.

Vera sospecha que el cantante de cumbia que estaba con ella pudo haberle puesto algo en la bebida. “¿Tenías conciencia de lo que estabas tomando?”, le preguntó la conductora del programa, Florencia de la V. “Habíamos ido a comer primero, porque me invitó a comer. Tomé dos Aperol, cosas livianitas. Pedí agua con gas. Él me dijo que quería pasar a buscarme porque quería hablar conmigo. Le dije: ‘Voy con una amiga’ y me dijo: ‘No, es una cena romántica... Necesito hablar con vos de trabajo’”.

“Fuimos al boliche”, contó luego Vera. “Tomamos champagne, para mí se me había bajado todo. Habíamos comido”, relató. Luego explicó por qué había aceptado la salida con su amigo: “Acababa de salir del Hotel de los famosos, quería ver a mis amigos, estuve tres meses encerrada, él me escribe y cuando se dio que volvió de gira, estaba todo bien. Yo salí un lunes, justamente”.

“¿Sentiste que habías perdido la conciencia, que no podías dominar tu cuerpo?”, le preguntó De la V. “Sí, pero sabés que creí que era por sueño, por cansancio”. Luego le preguntaron a la cantante si alguna vez había tenido una relación más que amistosa con ‘Lechuga’, pero ella lo negó enfáticamente.

Lissa Vera denunció a un cantante de cumbia por acoso: "Me siento vulnerada"

“¿Se comunicó con vos Santiago, después de entender que estabas incómoda y de la carta documento?”, preguntó Virginia Gallardo, periodista del programa. “No, no se va a comunicar conmigo. Si quiere hablar, que lo haga directamente con mi abogado”, replicó la exBandana y luego agregó, tajante: “No tengo nada que hablar con él porque me siento traicionada, porque era un amigo, estábamos yendo a hablar de trabajo. Él preparó todo sabiendo que yo no podía ir a ningún lado y salí porque él me dijo”.

“¿Vos decís que todo esto lo preparó él?”, inquirió la conductora de Intrusos y Vera respondió afirmativamente: “Él se encargó de que yo esté totalmente anestesiada para filmarme, besarme y divulgar el video”.

“Me siento totalmente vulnerada, y no me había dado cuenta hasta que lo dijo mi abogado, que me dijo: ‘Esto no está bien, Lissa’”, concluyó la cantante.