escuchar

La situación judicial de Lizzo se agravó en las últimas horas debido al testimonio de seis exempleados, cuya identidad se ha decidido preservar por el momento, quienes acusan a la cantante de acoso sexual . Los abogados de las tres bailarinas que ya presentaron una demanda ante la justicia, Arianna Davis, Crystal Williams y Noelle Rodríguez, informaron al portal Page Six que recibieron “al menos” seis nuevas denuncias contra Lizzo con “historias similares” a las que ya fueron expuestas.

El letrado Ron Zambrano contó que su firma ha examinado las recientes acusaciones de manera exhaustiva y confirmó que se trata de testimonios de integrantes de su reality show, Lizzo’s Watch Out for the Big Grrrls. “Las tres bailarinas que hablaron con valentía y compartieron sus experiencias les abrieron las puertas a otras personas que se empoderaron para poder hacer lo mismo”, contó el abogado. “Las acusaciones están vinculadas a un ambiente laboral de fuerte carga sexual y estamos evaluando si podemos accionar en la justicia , es muy pronto para decir”, concluyó el hombre sobre los nuevos testimonios presentados y cómo se incorporarán a la causa primigenia.

Lizzo en los últimos premios Grammy en los que ganó por “About Damn Time” FRAZER HARRISON - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Hace una semana, tres exbailarinas de Lizzo presentaron una demanda por la cual acusan a la cantante de someterlas a situaciones sexualmente denigrantes y de presionarlas para que participen en espectáculos sexuales perturbadores. Arianna Davis y Crystal Williams afirman que fueron despedidas mientras que la tercera, Noelle Rodríguez, decidió renunciar como consecuencia del “comportamiento terrible” de la artista.

Los episodios narrados en dicha demanda habrían ocurrido en febrero de este año, durante la estadía de la cantante y su staff en Ámsterdam, donde Lizzo se presentó con sus shows. Según la denuncia de las tres bailarinas, en una de las noches que pasaron en la ciudad, Lizzo invitó a todo su equipo a salir a divertirse y todos terminaron en la “zona roja” , un barrio conocido por sus tiendas, clubes y bares de desnudistas, desdibujando así los límites entre lo personal y lo profesional, como remarcaron las denunciantes.

Se agrava la situación judicial de la cantante Lizzo LA NACION

“Las cosas se salieron de control rápidamente. Lizzo comenzó a invitar a los miembros del elenco a turnarse para tocar a los artistas desnudos, atrapar los juguetes sexuales lanzados desde las zonas pudendas de las artistas y comer bananas que sobresalían de sus partes íntimas”, puede leerse en la demanda presentada. Davis, por su parte, contó que fue obligada por Lizzo a tocar los senos de una de las artistas que bailaba desnuda en el lugar.

Las tres denunciantes coinciden en que se sintieron “aterrorizadas” durante el tiempo en que trabajaron con Lizzo . Davis recordó un casting “insoportable”, en el que no tuvo otra opción más que “ensuciarse” en el escenario “por el miedo a las repercusiones” que podría haber tenido el solicitarle a Lizzo ir al baño. La bailarina fue despedida “en el acto”, luego de que la cantante se enterara que había grabado una de sus reuniones. Rodríguez, en tanto, asegura que “temía que Lizzo tuviera la intención de golpearla y lo hubiera hecho si uno de los otros bailarines no hubiera intervenido”.

La respuesta de Lizzo ante la demanda: “No soy la villana”

Lizzo habló de la denuncia en su contra instagram.com/lizzobeeating

Días después de la denuncia, la cantante se pronunció a través de un escrito publicado en sus redes sociales. “No estoy aquí para que me vean como una víctima, pero también sé que no soy la villana que la gente y los medios han retratado estos últimos días”, remarcó Lizzo el jueves pasado.

Luego, habló de los días “desgarradoramente difíciles y abrumadoramente decepcionantes” que está atravesando y aseguró que debido a estas acusaciones su ética de trabajo, su moral y su carácter han sido puestos bajo la lupa. “Estas historias sensacionalistas provienen de exempleados cuyo comportamiento en la gira fue inapropiado y poco profesional. A veces tengo que tomar decisiones difíciles, pero nunca es mi intención hacer que nadie se sienta incómodo o que no sea valorado como una parte importante del equipo”, expresó.

Por otro lado, aseguró que el ser tan sincera en sus declaraciones le terminó jugando en contra. “Soy muy abierta con mi sexualidad y expresándome, pero no puedo aceptar o permitir que la gente use esa apertura para hacerme ver como algo que no soy”, agregó la artista que siempre militó a favor de la diversidad y la positividad corporal. Recordemos que en la demanda se habla de un maltrato que va a contramano de todo aquello por lo que la cantante lucha. “La naturaleza del trato que Lizzo y su equipo de gestión le dieron a sus artistas parece ir en contra de todo lo que la cantante representa públicamente : en privado, avergüenza a sus bailarines y los degradan de maneras que son absolutamente desmoralizantes“, aseguró el abogado de las demandantes.

LA NACION

Temas MúsicaLizzo